首都專線｜AI玩具成新消費賽道 去年市場規模達290億(李馨萍報道)

【Now新聞台】圓滾滾的眼睛，開心的時候尾巴會上下搖擺，摸一摸它會發出叫聲。機械貓不再只是動畫裡面的角色，來到現實，成為內地不少年輕人的「朋友」。

陳小姐：「養傳統寵物可能會生老病死，心理承受能力差的接受不了，這種也能陪伴，也不會經歷那麼多。」

王小姐：「現在這個社會，大家都更著重自己的事情，現在有這種寵物的陪伴，就算是自己跟自己玩的一種方式，也會更溫暖一些。」

除了身體上的互動，還可以透過手機的應用程式餵「食物」，放它出去「玩」，跟它聊天都無問題。

有家長就想買來陪伴女兒。

張女士：「挺可愛的，孩子突發問些問題，我無法回答她的時候，她就可以問它。」

這些機械貓頭部大小與真實的貓差不多，家中如果有些讓貓戴的頭飾，都可以幫它們戴上去，裝飾一下。

負責人稱，AI玩具會記住主人的喜好和重要事情，養成專屬的性格。近期除了年輕人、家長，亦多了長者購買。

AI玩具店負責人王凱：「首先我們是踩中了『陪伴經濟』的剛需缺口，主要是現在年輕人獨居率高，職場壓力大，我們依托多模態大模型、情感(計算)技術，讓AI寵物從玩具變成真實的『情感夥伴』，將產品(定位)情感消費，而非單純的硬件消費，契合了消費(者)從物質滿足到精神慰藉的需求轉化。」

工信部的數據顯示，2024年中國AI玩具市場規模約246億元，預計去年全年達290億元，又提到新領域新賽道數字產品正帶動新一輪消費升級，成為經濟發展新的增長點。

