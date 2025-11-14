黑色星期五優惠大合集！
首 300 位登記即有機會獲得DJI雲台 Osmo Mobile SE，HONOR Magic8 Pro 香港發佈有期!
HONOR 新一代旗艦 Magic8 Pro 早前已預告國際版即將發表，而於今日 HONOR 宣佈，HONOR Magic8 Pro 將於 11 月 26 日正式在香港發表，屆時將公佈上市時間、定價及優惠等，對這款旗艦有興趣的網友不妨留意當日的報導!
HONOR Magic8 Pro 配備 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，採用 6.71 吋 2K LTPO OLED 120Hz 自適應刷新率螢幕，具備 4320Hz PWM 調光技術與 6000 nit 峰值亮度。
攝影系統同樣展現旗艦水準，搭載後置三鏡頭組合包括支援 OIS 光學防手震的 5000 萬像主鏡頭、擁有 3.7 倍光學變焦與 OIS 的 2 億像潛望式長焦鏡頭，以及具備自動對焦功能的 5000 萬像超廣角鏡頭。自拍鏡頭就採用 5000 萬像並支援自動對焦，堪稱目前手機前置鏡頭的頂級配置。
續航力方面，內建 7200 mAh 超大容量電池，搭配新一代節能技術，預期將帶來出色的電池續航表現。系統方面則預載基於 Android 16 深度定制的 MagicOS 10 操作介面等。
HONOR Magic8 Pro 的第一輪早鳥驚喜優惠將於 11 月 15 日18:00 展開，首 300 位成功登記的用戶將有機會獲得早鳥優惠禮品 ” DJI 雲台 Osmo Mobile SE (價值 $379)，名額有限，登記從速。活動參與詳情請瀏覽 HONOR 香港 Facebook 專頁。
