首10月訪港旅客4100萬人次 按年升12% 內地客佔逾七成半

旅發局昨公布10月初步訪港旅客數字為約460萬人次。(鍾式明攝)

香港旅遊發展局昨日公布，10月訪港旅客初步數字為約460萬人次，較去年同期上升12%。累計今年首10月共錄得約4,100萬訪港旅客人次，同樣按年增加12%；其中，訪港中國內地旅客按年多11%；非內地旅客按年增加16%，當中以台灣、澳洲及中東地區表現較佳。機管局亦公布，香港國際機場今年10月份共處理537萬人次旅客，飛機起降量達34,465架次，分別按年上升18%及9.1%。

據旅發局10月訪港旅客初步數據，中國內地10月訪港旅客達逾345萬人次，按年升10%；累計本年1月至10月訪港的中國內地旅客則約3,144萬人次，按年升11%。而非中國內地市場方面，10月訪港旅客逾113.6萬人次，按年升19%；累計本年首10月則約962.2萬人次，按年升16%。

就10月單月的訪港旅客人數而言，升幅最大客源地為新市場，近7.9萬人次，按年升幅26%；而截至10月本年累計升幅最大旅客群為長途旅客，有逾278.5萬人次，按年升19%。

機場首10月處理客運量逾5千萬人次

機管局於同日公布，香港國際機場今年10月共處理537萬人次旅客，飛機起降量達34,465架次，分別按年上升18%及9.1%。其中，往來東南亞、中國內地及台灣的航線錄得最明顯升幅。過境/轉機旅客則錄得150萬人次，按年升幅50.2%；另外，10月份貨運量亦同比增加2.9%至45.5萬公噸，出口貨運為主要增長動力，按年上升1.4%至28.7萬公噸；而在主要貿易地區中，以往來歐洲、中東及東南亞的貨運量升幅最為顯著。

累計今年首10個月，機場處理客運量共逾5,000萬人次，飛機起降量達325,330架次，與2024年同期相比，分別錄得15.1%及8.9%升幅；貨運量則上升2.3%至412萬公噸。

