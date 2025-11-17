iHerb破萬好評洗護產品64折起！
首10月訪港旅客4100萬人次 按年升12% 內地客佔逾七成半
香港旅遊發展局昨日公布，10月訪港旅客初步數字為約460萬人次，較去年同期上升12%。累計今年首10月共錄得約4,100萬訪港旅客人次，同樣按年增加12%；其中，訪港中國內地旅客按年多11%；非內地旅客按年增加16%，當中以台灣、澳洲及中東地區表現較佳。機管局亦公布，香港國際機場今年10月份共處理537萬人次旅客，飛機起降量達34,465架次，分別按年上升18%及9.1%。
據旅發局10月訪港旅客初步數據，中國內地10月訪港旅客達逾345萬人次，按年升10%；累計本年1月至10月訪港的中國內地旅客則約3,144萬人次，按年升11%。而非中國內地市場方面，10月訪港旅客逾113.6萬人次，按年升19%；累計本年首10月則約962.2萬人次，按年升16%。
就10月單月的訪港旅客人數而言，升幅最大客源地為新市場，近7.9萬人次，按年升幅26%；而截至10月本年累計升幅最大旅客群為長途旅客，有逾278.5萬人次，按年升19%。
機場首10月處理客運量逾5千萬人次
機管局於同日公布，香港國際機場今年10月共處理537萬人次旅客，飛機起降量達34,465架次，分別按年上升18%及9.1%。其中，往來東南亞、中國內地及台灣的航線錄得最明顯升幅。過境/轉機旅客則錄得150萬人次，按年升幅50.2%；另外，10月份貨運量亦同比增加2.9%至45.5萬公噸，出口貨運為主要增長動力，按年上升1.4%至28.7萬公噸；而在主要貿易地區中，以往來歐洲、中東及東南亞的貨運量升幅最為顯著。
累計今年首10個月，機場處理客運量共逾5,000萬人次，飛機起降量達325,330架次，與2024年同期相比，分別錄得15.1%及8.9%升幅；貨運量則上升2.3%至412萬公噸。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/首10月訪港旅客4100萬人次-按年升12-內地客佔逾七成半/619471?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
同人唔同命！青衣盈翠半島有業主慘輸「1球」沽貨 另一業主笑賺565萬｜二手樓成交
減息後買家入市意欲明顯提升，業主們亦把握時機沽貨套現。青衣鐵路盤盈翠半島本月暫錄得5宗成交，已較上月多出1.5倍。近日更連環錄得成交，有業主帳面賺565萬元離場，有業主則要帳面蝕超過「1球」。 高層兩房4年跌價12% 中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，分行新近促成盈翠半島11座極高層H室成交，單位am730 ・ 11 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 3 小時前
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 23 小時前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
中國外交部：李強不會在G20峰會期間與日本高市早苗會晤
根據《路透》報導，中國外交部週一（17 日）表示，國務院總理李強在即將於南非舉行的 G20 峰會期間，沒有與日本首相高市早苗會面的計劃。鉅亨網 ・ 18 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜金澤培：港鐵於投票日提早開出頭班車 持續鼓勵員工及市民投票｜Yahoo
立法會選舉 12 月 7 日舉行，政府以至不同企業都陸續推出措施鼓勵員工和公眾投票。政府早前指選舉的投票開始和結束時間都會分別提早和延遲 1 小時，由早上 7 時半至晚上 11 時半；港鐵行政總裁金澤培今日（18 日）亦在《星島日報》專欄撰文，表示因應今次延長投票時間，港鐵將在選舉日提早開出頭班車，便利票站人員早作準備。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
四太梁安琪君臨天下三房2800萬沽 持貨21年勁升逾三倍 五個月內三度沽貨共套現2.33億
九龍站豪宅再現名人放盤個案。消息指，已故賭王何鴻燊「四太」梁安琪或其相關人士早前沽出君臨天下一個三房單位，成交價約2,800萬元。單位購入至今約21年，帳面升值達逾3.1倍。閱讀更多：「四太」屯門新盤「尚岸」首錄成交 四房戶2,390萬標售 呎價近1.5萬劈價奏效！四太梁安琪灣仔壹嘉全盤沽清成交單位為君臨天下2座中層F室，實用面積1,056平方呎，屬三房一套連儲物室間隔，坐向內園景觀。成交價約2,800萬元，折合實用呎價26,515元，屬市價。資料顯示，單位原由梁安琪或相關人士於2004年以公司名義透過一手市場購入，當時入市價為680萬元。及後於2012年進行內部轉讓。以最新成交價計算，帳面升值約2,120萬元，升幅約3.1倍。 是次成交為梁安琪於五個月內第三度沽貨，共套現約2.33億元。 延伸閱讀: 尚岸 九龍站 灣仔 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 22 小時前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
紅磡 海濱南岸｜居屋樓王變私樓 永久海景三房呎價約1.8萬元
在海濱南岸還未升格為私樓前，是被譽為「居屋樓王」。因為第1座至第3座中至高層向東南的單位，能享有北角一帶的維港，以及遠眺鯉魚門海等景緻；而在後排的第4至7座則扭了方向，令部分中至高層向南的單位可以望穿前面的酒店，遠望灣仔至中環一帶的維港景。28Hse.com ・ 18 小時前
青少年吸毒人數去年升 8% 太空油吸食者激增 150 倍
政府統計處發表香港人吸食毒品的統計數字，顯示吸毒青少年人數去年上升。俗稱「太空油」的依托咪酯吸食人數更大增，被呈報人數由 2023 年的 2 人升至 2024 年的 300 人，增幅近 150 倍。調查顯示，港人吸毒主因為解悶或減壓，其次為避免因沒有吸食而感到不適。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
阿里千問上線 變身AI生活助理 打造消費端超級入口 覆蓋辦公及購物場景
阿里巴巴（9988.HK）力攻消費級AI市場，千問App公測版昨日正式上線，全面對標ChatGPT。作為「會聊天、能辦事」的AI助手，千問App未來將陸續覆蓋辦公、地圖、健康、購物等多個生活場景。面向全球市場的千問App國際版亦將在近期上線，以爭奪海外用戶。阿里股價昨日一度漲超過2%，至158元，收市無升跌；ADR中段上升3%，折合較港股低0.6%。信報財經新聞 ・ 7 小時前
全運會｜5分鐘戰兩項決賽 何詩蓓50米蛙、50米自連奪兩銅牌 單屆2金2銅創造港隊歷史
周一的全運會游泳賽事，香港女飛魚何詩蓓挑戰5分鐘連遊兩場決賽，結果掃走50米蛙泳及50米自由泳銅牌，單屆贏得2金2銅，累積4塊獎牌，成為本屆香港代表團單屆最多獎牌的選手，也是港隊參加多屆全運會以來單屆最多獎牌的港將。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
日本就業率98%是假象？人口崩塌＋通脹撐起這場「假繁榮」
一份最新的經濟結構分析報告指出，儘管日本就業率創下 98.1% 的歷史新高，且大學畢業生起薪（約 22.6 萬日元 / 月）以每年 4% 的速度增長，這些數據背後的主要驅動力並非來自經濟強勁增長，而是嚴峻的人口結構斷崖與失控的通脹壓力，形同一個就業市場的「假象繁榮」。鉅亨網 ・ 21 小時前
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前