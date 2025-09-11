騙案 防騙措施

騙徒的行騙手法愈趨「高明」，即便大學生也容易墮入陷阱。警方數字顯示，今年首7個月錄得逾2.4萬宗騙案，損失金額達43.4億元，升幅有所放緩。就內地大學生的騙案而言，涉假冒官員的電騙雖僅列次位，惟損失金額最高，單是上半年涉款逾4,800萬元。警方又發現，自今年初起，涉及內地生租樓騙案有上升趨勢。

根據警方數字，今年首7個月合共接獲24,644宗騙案，按年微升1%；損失金額達43.4億元，按年跌15.6%，整體騙案升幅有放緩趨勢。學生被騙情況方面，上半年有957名專上院校學生被騙，其中內地生佔32.7%。警務處商業罪案調查科高級警司羅國凱表示，經分析後，發現內地生遇網購騙案和求職騙案升幅明顯，按年分別激增216%和176%，錄98和36宗；至於假冒官員或客服的電騙數字，雖按年下跌逾四成，但損失金額仍佔最多，達4,823萬元，佔內地學生總損失達八成。

港漂碩士生接假公安來電失逾千萬

最大單一損失達1,097萬元，案件涉及一名25歲內地碩士生。今年4月，受害人接獲冒認入境處的來電，稱其名下的銀行戶口涉金融騙案，並將電話轉駁至假冒珠海市的公安局。騙徒出示偽造的保密令施壓，並要求受害人配合調查，作資金監管。其後受害按騙徒指示，將1,097萬分別存入騙徒提供的銀行帳戶，騙徒之後指示受害人再額外轉帳更多資金，最終銀行職員發現異樣並報警，揭發事件。

羅國凱又指，自今年初，涉租樓的騙案亦有上升趨勢，逾九成受害人為內地生。他指，騙徒刊登廣告，以有便宜的樓盤出租作招徠，當受害人「落搭」繳交保證金後，騙徒便逃之夭夭。

此外，警方又發現有內地生替「假冒官員」詐騙集團做跑腿，當中一名19歲的內地生，冒充廉署人員向受害人派發「公函」，訛稱受害人涉洗黑錢罪行。警員其後在其身上檢獲偽造的廉政公署證件和假公函，初步料涉3宗案件，涉款達879萬元。羅國凱指，有騙徒誘騙受害人在轉帳後參與所謂的特務行動，並訛稱完成任務後可以取回損失金額，提醒學生要提防騙上騙。



騙案 防騙宣傳品

實時偵測及介入個案見效 金管局月內推詐騙風險指標

近年警方與金管局推出不同措施打擊騙案。金管局助理總裁(法規及打擊洗黑錢)陳景宏表示，銀行及警方透過實時偵測及騙案預警識別到的詐騙宗數由去年首7個月的700宗，升至今年同期的2,200宗；主動識別及介入的個案佔比，由去年首7月的2.9%，升至今年同期的9%；損失金額則由115萬元，下降至今年同期的76萬元。

陳景宏指，為協助業界更有效識別潛在詐騙個案，金管局將在本月內向所有零售銀行提供詐騙風險指標。風險指標是警方和銀行業界，透過分析案件和最新手法，從而歸納出一些帳戶活動常見可疑情況。他表示，金管局會要求銀行參照此風險指標，提升詐騙交易聯控系統的效能。

香港青年協會亦為受騙或因騙案被捕的學生提供支援和輔導。青協副總幹事陳文浩指，青少年有不同的受騙原因，例如對詐騙手法認知不足；亦有人面對情感上的缺失，渴望被認受，易受操控或被騙。他建議，青少年應小心保護個人資料；面對陌生人要保持警覺，不要開啟視像。如對帳戶有疑問，應直接聯絡銀行。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/首7月錄2.4萬宗騙案電騙損失最多-租樓騙案增-受害者九成內地生/598366?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral