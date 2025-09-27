貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
首8個月訪港旅客3300萬 旅議會料十一長假內地旅客增1成
【on.cc東網專訊】本港旅遊業正平穩發展。香港旅議會主席譚光舜今日（27日）表示，過去一年訪港旅客人次持續增長，今年1至8月累計訪港旅客約3,300萬，是香港總人口的4倍以上，而舉辦各項盛事亦為香港帶來極大經濟增長；預計今年內地十一加上中秋長假，內地旅客訪港將按年多1成。旅議會亦將串聯相關行業，期望旅行社可加入不同元素在深度遊產品中，以抓緊機遇重新塑造香港品牌形象，旅議會目前正積極研究舉辦業界考察團，以讓旅遊業親身體驗政府首階段9個旅遊熱點項目的潛力、優勢和配套安排。
譚光舜表示，據知上半年的盛事估計已為香港帶來33億港元的消費額和18億港元的經濟增加值，展望全年旅客人次有望達到4,900萬的目標。而隨着內地十一長假到來，訪港旅客亦會有所增加，今年內地十一假期加上中秋節合共有8日假期，旅議會預計會有150萬人次內地旅客訪港，按年多1成﹔港人出境亦會迎來小高峰。
譚光舜又指，將進一步串聯相關行業，鼓勵旅行社將不同元素加入深度遊旅遊產品當中，例如遊艇旅遊、盛事旅遊、賽馬旅遊、別具特色的香港工業品牌旅遊等，開發多元化的旅遊產品；針對疫後旅客消費模式改變，遊艇經濟有需要提速發展，相信香港有潛力發展成為國際遊艇「一程多站」熱門目的地。
今年粵港澳三地首次攜手承辦「第十五屆全國運動會」，隨着多項國際盛事陸續舉辦，將進一步吸引大量高增值旅客，全面帶動酒店、餐飲、零售及交通運輸等相關行業，譚光舜鼓勵旅行社把運動概念納入本地遊旅遊產品當中，推廣城市深度遊和賽事旅遊產品，針對體育愛好者進行精準宣傳；並呼籲旅遊業界要更有效運用智慧旅遊和人工智能等現代資訊科技，將旅遊產業推至更高峰。
