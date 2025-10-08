Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
首8月錄2.8萬宗騙案失50億 假冒外賣平台「釣魚」騙案湧現
電話騙案和網絡騙案未有止息。根據警方數字，今年首8個月錄得2.8萬宗騙案，損失金額達50億元。其中涉及內地學生的電話騙案有86宗，涉款達7,500萬元；而最大單一個案損失金額為1,000萬元，涉事的內地生按騙徒指示，把逾千萬元分多次存入多個本地銀行帳戶。此外，近來涉及假冒外賣平台的電話騙案有上升趨勢。
雖然不少騙案的行騙手法是舊酒新瓶，但依然屢有中招者。保安局長鄧炳強回覆立法會議員的書面質詢指，根據警方數字，本年首8個月接獲28,379宗騙案，涉款50.2億元，較去年同期分別下跌1%和14.5%。就牽涉學生的騙案方面，涉本地大專生的有184宗，損失金額為3,200萬元；內地生方面則有86宗，損失金額達7,500萬元。
其中單一最大損失金額達1,000萬元。受害者為一名25歲內地大學生，他在本年4月至7月期間，按照騙徒指示，將1,097萬元分多次存入多個指定的本地銀行帳戶。警方在7月拘捕2名內地男子，並已起訴。
冒外賣平台發釣魚短訊誘致電 再騙保證金
此外，近來涉及學生的電話騙案又有「新花款」。有假冒外賣平台發送釣魚短訊，指示受害人致電「假客服」，再誘騙其支付保證金，作取消訂單之用。至於網絡騙案方面，「刷單」騙案依然猖獗。詐騙集團會透過不同社交平台，引誘學生加入「刷單」騙案行列。為防止騙案發生，警方反詐騙協調中心即時加強在網站和社交媒體發出防騙警示，呼籲市民切勿回撥短訊內的電話，如有任何疑問應聯絡外賣平台的官方客服中心核實相關資訊。此外，針對社交平台的詐騙廣告，警方已要求對方即時移除，本年首8個月，已檢視和移除逾6.7萬個詐騙內容。
早前一名就讀港大的內地女學生墮樓亡，而她生前曾墮入假冒官員騙案。內地生成為騙徒的目標對象，原因之一是看準他們不熟悉香港的法律和制度。因此，警方早前已在各口岸、內地出入境辦證大廳，以及內地常用的社交媒體如小紅書和抖音作防騙宣傳；警務處長亦透過院校去信學生和家長，呼籲他們留意騙案手法。此外，警方早前與個別院校合作，調查有關大學生的詐騙認知，收集逾3,000份回覆。結果顯示，近85%受訪者曾參與「網上學習套件」，曾完成套件者遇詐騙而致金錢損失的比率，較未曾參與者低58%。
過去兩周60宗WhatsApp帳戶騎劫騙案
損失逾千萬
另外，近來涉及「WhatsApp帳戶騎劫」的騙案有上升趨勢。過去兩周，警方合共接獲逾60宗相關騙案，總損失金額逾1,000萬港元。警方指，近日有騙徒騎劫了商業夥伴的WhatsApp帳戶，並冒充對方要求受害人支付上月貨款，並指示將款項轉到一個「新的」個人銀行戶口。由於過往該夥伴也曾使用不同戶口收款，受害人不虞有詐，按指示轉帳。當受害人致電夥伴確認時，才驚覺對方帳戶已被盜用，令受害人公司損失逾100萬港元。
