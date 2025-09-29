首8月3320萬人次訪港增12% 議員促推措施把過境客變過夜客

【on.cc東網專訊】立法會經濟發展事務委員會今日(29日)召開會議，討論文化體育及旅遊局局長就新一份《施政報告》作出簡報。文體旅局局長羅淑佩表示，截至今年8月底訪港旅客數字為3,320萬人次，較去年同期上升12%，當中內地旅客佔2,550萬人次；非內地旅客為765萬人次，分別上升11%及16%。

委員會主席葉劉淑儀關注，當局是否有按地區的是非數字分析，讓外界聚焦旅客。遊艇經濟方面，她關注除了內地遊艇從何來，又認為現時旅發局10年來沒有外籍人士，期望當局考慮穆斯林或其他人士，以便聯繫世界，

羅淑佩回應稱，原則上同意旅發局成員組成相關的建議，會在更新成員名單時考慮。遊艇來源方面，她指有人或「買咗遊艇放喺香港」，因為本港在稅收較好，亦能享受出海樂趣。文化體育及旅遊局旅遊事務專員張馮泳萍補充，整體過夜旅客消費金額為5,400港元、和去年相若；內地旅客金額約為5,000多港元，外地旅客約為6,300港元，中東旅客可超過1萬港元，會展旅客超過7,000港元。

旅遊界議員姚柏良認為本港應該推動更多聯成效應，把過境客變成入境客，期望這些旅客不在港過夜亦能消費。他又認為施政報告對這方面着墨較少，期望當局聯同各界推出措施。羅淑佩措施政報告沒提及並不代表政府沒做，指機管局疫情後銳意重新成為航空樞紐，舉例迪士尼及昂坪360有類似的聯乘合作。她又指現時「盛事」、演唱會等特別活動，都是吸引旅客過夜的活動，當局鼓勵旅遊業議會和機管局就旅行團客合作，以及本地地接社的選擇。

委員會副主席嚴剛認為要先吸引過境客才能讓他們變成過夜客，指出國家240小時免簽政策仍未涵蓋香港至深圳的口岸，導致部分旅客轉飛其他國內城市。他期望政府繼續爭取國家惠港政策，讓更多旅客來港過境。羅淑佩回應指政府會繼續向中央爭取適當時機。

