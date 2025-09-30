香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
「只有岡山出產的香印提子，可以叫做晴王，它的甜度最高可達20度。」水果達人Wing Hui
香印提子絕對是提子界的巨星，圓潤大粒，看起來晶瑩剔透，吃起來猶如即榨果汁，吞下去後餘韻不斷，久久難以忘懷。香印提子多數出產自岡山、長野和山梨，價錢相差甚大，但無論是哪一款，比起普通提子更是貴超過八至十倍以上，你又否知道香印提子有甚麼矜貴之處？
岡山晴王：一年一次收成！岡山晴王矜貴在於甜度達20？
「香印提子，又名麝香葡萄，一年只有一次收成，大概是五月尾至十月。」水果達人Wing Hui介紹道，「其實一開始香印提子成長時是很長，很大束。但農夫會慢慢修剪，務求把下面提子的養份都推上去，因此收成的提子才能這麼大粒，而且要保留提子的樹枝位，這樣送禮才得體。」農夫對待香印提子花盡心思，亦解釋為何香印提子的價格如此高昂。
在三個產區當中，以岡山縣出產的最矜貴，「只有岡山出產的香印提子，可以叫做晴王，它的甜度最高可達20度。」Wing說，與長野跟山梨縣不同，晴王不用紙作包裝，而用膠袋包裝，確保每一粒都保存完美，亦會在中間清楚寫上「晴王」二字，消費者要多加留意。「晴王大概五月尾開始收成，最貴時可以賣$800-$900一串，但是水果多數是一開始貴，去到中段時，價錢就會慢慢下降。」
長野香印：港人最愛花香長野提子！唔想中伏要識睇包裝
但香港人最愛吃的，並非果味最濃郁的晴王，而是長野出產的香印提子，「這款香印提子有種花香味，這是晴王跟山梨縣都沒有。」晴王偏甜，長野香印提子味道屬清甜，最適合口味較清淡的港人。
「早前坊間有出現翻版的長野香印提子，相信是有人將香印提子拿回中國種植，其實從外表實在很難分辨，只好從包裝分辨。」長野香印提子多數用層橙色包裝紙，在紙上標明長野，亦有張紙標明是長野出產，「但如果拆開包裝的話，就只有吃下去才能分得出，哈哈！」Wing無奈道。
山梨香印：價錢最抵=甜度較低？性價比極高！
最後一款是山梨出產的香印提子，單單用肉眼看起來，身型就比晴王跟長野縣出產的小，「山梨縣出產，甜度較前兩者低，價錢亦低。」Wing說。
「香印提子基本上都是沒有核，因為農夫在種植提子時，在提子表面塗上對特別處理過的物料。但假若大雨的話，那層物料便會被大雨沖走，這就是為甚麼有時香印提子會有核。」他解釋，而且有時候在提子上看到白白一層粉末亦不用害怕，其實這是提子本身分泌出來的物質，用來防止風雨侵襲和果汁蒸發，在食用前將它用清水洗走即可。
選購香印提子 要學識3大貼士！
1.提子上的木枝要青色，不要購買完全變成啡色木枝的提子。
2.外型圓潤有光澤，非倒三角型。
3.外皮呈現漂亮的翠綠色。
