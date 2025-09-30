Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

「只有岡山出產的香印提子，可以叫做晴王，它的甜度最高可達20度。」水果達人Wing Hui

香印提子絕對是提子界的巨星，圓潤大粒，看起來晶瑩剔透，吃起來猶如即榨果汁，吞下去後餘韻不斷，久久難以忘懷。香印提子多數出產自岡山、長野和山梨，價錢相差甚大，但無論是哪一款，比起普通提子更是貴超過八至十倍以上，你又否知道香印提子有甚麼矜貴之處？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

岡山晴王：一年一次收成！岡山晴王矜貴在於甜度達20？

「香印提子，又名麝香葡萄，一年只有一次收成，大概是五月尾至十月。」水果達人Wing Hui介紹道，「其實一開始香印提子成長時是很長，很大束。但農夫會慢慢修剪，務求把下面提子的養份都推上去，因此收成的提子才能這麼大粒，而且要保留提子的樹枝位，這樣送禮才得體。」農夫對待香印提子花盡心思，亦解釋為何香印提子的價格如此高昂。

廣告 廣告

在三個產區當中，以岡山縣出產的最矜貴，「只有岡山出產的香印提子，可以叫做晴王，它的甜度最高可達20度。」Wing說，與長野跟山梨縣不同，晴王不用紙作包裝，而用膠袋包裝，確保每一粒都保存完美，亦會在中間清楚寫上「晴王」二字，消費者要多加留意。「晴王大概五月尾開始收成，最貴時可以賣$800-$900一串，但是水果多數是一開始貴，去到中段時，價錢就會慢慢下降。」

岡山晴王會以透明膠袋做包裝，中間會列明係晴王，記得不要認錯。

長野香印：港人最愛花香長野提子！唔想中伏要識睇包裝

但香港人最愛吃的，並非果味最濃郁的晴王，而是長野出產的香印提子，「這款香印提子有種花香味，這是晴王跟山梨縣都沒有。」晴王偏甜，長野香印提子味道屬清甜，最適合口味較清淡的港人。

長野縣出產的香印提子用上橙紙包裝，看清楚是否寫上長野縣。

「早前坊間有出現翻版的長野香印提子，相信是有人將香印提子拿回中國種植，其實從外表實在很難分辨，只好從包裝分辨。」長野香印提子多數用層橙色包裝紙，在紙上標明長野，亦有張紙標明是長野出產，「但如果拆開包裝的話，就只有吃下去才能分得出，哈哈！」Wing無奈道。

並有橙色標籤的牌。

山梨香印：價錢最抵=甜度較低？性價比極高！

最後一款是山梨出產的香印提子，單單用肉眼看起來，身型就比晴王跟長野縣出產的小，「山梨縣出產，甜度較前兩者低，價錢亦低。」Wing說。

山梨出產的香印提子會以白色紙包裝，Wing提醒提子擺放期不長，買回家後記得放進雪櫃。

如果提子上的木枝呈現青色，即代表十分新鮮。

「香印提子基本上都是沒有核，因為農夫在種植提子時，在提子表面塗上對特別處理過的物料。但假若大雨的話，那層物料便會被大雨沖走，這就是為甚麼有時香印提子會有核。」他解釋，而且有時候在提子上看到白白一層粉末亦不用害怕，其實這是提子本身分泌出來的物質，用來防止風雨侵襲和果汁蒸發，在食用前將它用清水洗走即可。

選購香印提子 要學識3大貼士！

1.提子上的木枝要青色，不要購買完全變成啡色木枝的提子。

2.外型圓潤有光澤，非倒三角型。

3.外皮呈現漂亮的翠綠色。

但木枝變成啡色的話，便要盡快享用！

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

中秋野餐2025｜港九新界十個賞月野餐好去處+交通攻略 邊個公園賞月最好？

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？