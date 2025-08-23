香園圍出入境人次創新高 入境處提醒錯峰出行

【Now新聞台】香園圍口岸出入境人次本月10日達11.5萬人次，創歷史新高，入境處提醒市民錯峰出行。

暑假期間不少人北上消費，亦有大量內地旅客訪港。香園圍口岸離境大堂、候車區都人山人海，啟用了所有「e-道」及櫃位，並增設臨時櫃位。

入境處指口岸截至今年7月，周末及假期期間日均出入境人次為9.1萬，是管制站設計流量的3倍。去年入境大堂的「e-道」已由14條加建至18條，傳統櫃位亦由9個加建至12個，現時亦正增加離境大堂的「e-道」，預計下月由14條增至18條，確保通關暢順。

入境處邊境管制(車輛)科指揮官黃君彥：「我們的人流秩序井然，所以之前一些社交帖文說過要在香港等候超過兩小時，我相信都很難有機會，或很少有機會發生的。根據我們的經驗，暑假結束之前通常都會是出入境高峰期，尤其是這個暑假結束前剛好是周末，在疊加效應下，我們相信當日應會是非常繁忙，所以希望現在身處內地的香港人或是訪客，到時盡量可以選擇平日一些沒有那麼繁忙的時間回港。」

