香園圍口岸人流超負荷 姚柏良倡用口岸上層空間分流出境人士

【Now新聞台】香園圍口岸今年首7個月周末及假期日均出入境人次達9.7萬，是管制站設計流量的3倍。有立法會議員建議利用口岸的上層分流出境旅客，以免所有旅客集中下層的公共交匯處。

星期日早上九時許，香園圍口岸公共交匯處已經絡繹不絕。在繁忙時段，不單止人要等，車到都等，旅遊巴多到進不去上落客區，與巴士堵在入口處。有警員安排旅行團在指定等候區。

有內地旅行團指，選擇非繁忙時段入境可以「等少陣」。

內地旅客劉先生：「高峰我們沒來過 ，因為我們都是選擇錯峰出行，因為過關需要排隊，可能人比較多，這裡等車的人也比較多、也需要等，大概20分鐘，半個小時。」

有市民指，不單止是假日，平日都會出現擠塞。

Evan：「排曬隊，收工時間好多阿伯、老人家、老友記會上去買餸、接小朋友，就會多啲人，不過等一下都會有車。（大概要等多久？指示是否清晰？）都清晰，等十多分鐘。」

旅遊界立法會議員姚柏良都來到了解情況。

立法會議員(旅遊界)姚柏良：「我們預期大部分旅行團都會用這邊，因為這邊人車直達，過關方便。」

他提到入境處雖然已增設臨時櫃位提升通關效率，但交通流量仍是難題，建議利用口岸上層空間分流車輛。

姚柏良：「地下這層的交通交匯處容量真的有限，但上層(直巴上落客區)那裡可否有一個空間可以給一部分的車，能夠直接在上面落客，然後回頭回到市區？這樣能適度地分流一點。長遠來說，我們希望加快沙頭角口岸重建，讓沙頭角口岸可以成為旅客專門旅檢口岸，令團客有更好體驗。」

姚柏良指，業界都會留意實時過關資訊，旅行社之間亦會作出協調，以免迫在早上抵港，盡量減少旅客等候時間。

#要聞