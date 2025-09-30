香園圍旅遊巴誤入限高路段撞橋底 15人受傷

【Now新聞台】香園圍口岸有旅遊巴誤入限高路段，車頭直撞天橋底部，15人受傷。

意外後，涉事旅遊巴車頭嚴重凹陷，有人按著頭部站在車門等候救援。警方及消防趕到現場，協助乘客離開車廂，安排受傷的旅客坐在地上等待分流，部分人要送院治理。有警員向輕傷乘客了解事發經過。

事發在中午12時許，載客的旅遊巴沿香園圍公路行駛，駛至口岸附近時，錯誤駛至限高2.4米的私家車停車場入口上斜路段，車頭直撞天橋底部，導致意外。

