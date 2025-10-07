香奈兒新任創意總監首秀 微調經典設計獲讚賞

（法新社巴黎6日電） 香奈兒新任創意總監布拉吉（Matthieu Blazy）今天於巴黎時裝週發表首個華麗時裝系列，吸引影藝明星與時尚愛好者雲集，眾人齊聚在巨型發光行星下欣賞他的新作。

在這場2026年春夏季最受期待的時裝秀前夕，有些人好奇這位41歲設計師究竟會對這個法國時尚品牌的經典設計做出多大的改變。

儘管現場以星系為主題，布拉吉並未採取大刀闊斧的革新，反而選擇在經典香奈兒粗花呢、襯衫與套裝上進行現代又大膽的細節調整。

秀場上可見寬肩外套與襯衫帶出柔和的中性風格，搭配醒目珠寶，還有以白色絲質或鮮紅亮色打造的驚豔長禮服，令人聯想到品牌創辦人可可．香奈兒（Coco Chanel）當年從男友的衣櫥汲取靈感。

香奈兒時尚事業部負責人帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）向媒體說：「我們要他帶領品牌邁向新的領域，推動香奈兒持續前行。」

帕夫洛夫斯基肯定布拉吉的「內斂個性」及善於傾聽團隊意見的態度，並指出這位曾在寶緹嘉與CK任職的設計師，加入香奈兒後認真投入創辦人的故事。

帕夫洛夫斯基還說：「令人欣慰的是，他不斷玩味那些設計原則—正是這些原則成就品牌的獨特與重要性。同時，他也給了自己空間，展現了品牌所需的自由。」