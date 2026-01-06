天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa也加持這款Chanel手袋！復古黑金長肩幼帶手袋，不費力地走進手袋迷的心
由Matthieu Blazy領班的Chanel系列陸續成為「人間香奈兒」加持的單品。Jennie近日發布的白恤衫加牛仔褲造型，簡潔有力，同時放在一旁的黑色Chanel手袋也無意中令手袋迷心動。
這款簡單俐落的黑金色Chanel手袋，長幼肩帶設計，尺寸既能裝又不會太大，設計剛剛好又帶著復古韻味。在Jennie帶貨前，Dua Lipa已率先拿著，當時已令一眾Chanel迷心癢癢。
2026春夏首波就來大推這款復古簡約的黑金Chanel手袋，一眾Chanel迷準備課金新手袋目標！
相關文章：CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包
