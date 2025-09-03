蟹肉食譜｜香橙燉蟹肉盅

早排睇了一個美食節目介紹了呢味特式功夫名菜，據說早在東漢時期已有記載著呢個配搭，於是自己動手試做了一次

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

熟奄仔蟹拆肉 1隻

香橙 1個

塩 少許

酒 少許





作法:

1 ：



先將蒸熟的奄仔蟹放涼后拆肉分別留起蟹膏備用

2 ：

將香橙開蓋挖出部份中心的橙肉分別將橙肉榨汁留用而橙皮挖成一個有蓋的橙盅備用（注意不可挖太深至橙皮囊白色部份會苦澀）

3 ：

將已拆好的蟹肉塞入橙盅內，蓋好橙頂蓋，大火蒸10分鐘

4 ：

取出揭橙盅蓋，用生粉水推稠橙汁及已滴了酒蟹音淋上蟹肉盅上，便可上桌享用

