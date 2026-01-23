想留係屋企為親朋好友炮製節日美食？ 今次教大家用Sharp 3合1微波蒸焗爐整「香草七彩雜菜海鮮蒸飯」，「香檸紙包焗三文魚」及「叮叮杯子蛋爐」，集純蒸、烤焗、微波三大功能，無論係中式蒸餸、烤焗意粉薄餅定翻熱食物都無問題 ！加上39cm纖薄機身同25L特大爐腔，慳位之餘仲功能多多 !部機仲有發酵功能，除咗可以發酵麵糰，仲可以整乳酪 ?另外仲有飲品加熱、解凍、燒烤及微波等不同特別功能，一部機攪掂晒 ！

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

三文魚 2塊

幼蘆筍 10-12條

車厘茄 6-8粒

檸檬 1個

百里香 4-5條

鹽 少許

碎黑胡椒 少許

橄欖油 適量





作法:

1 ：

於Sharp 3合1微波蒸焗爐按燒烤按鈕，選擇燒烤烹飪模式，溫度設定為180度，再按開始，開始預熱

2 ：

將所有材料洗淨抺乾，檸檬切片後再切半

3 ：

重疊2至3張大烘焙紙，放上蘆筍鋪平

4 ：

三文魚放在盧筍上，魚皮向下，撒上鹽及碎黑胡椒

5 ：

將檸檬片及百里香放在三文魚上，車厘茄放在三文魚兩旁，再淋上橄欖油

6 ：

烘焙紙長側摺疊數次，短側則像糖果般扭實，使三文魚上方有一定的空間，放在隨機附送的金屬烤盤上

7 ：

待預熱完成後，放入烤盤，選擇烹調時間為12分鐘，按開始按鈕，開始烹調

8 ：

烹調完成後將三文魚取出靜置3分鐘即可享用





