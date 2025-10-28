從沐浴到品茶：30 分鐘香氣慢門！用黛珂、SABON、TWG Tea 打造最深層的「自我療癒」儀式

（圖／品牌提供)

夜深人靜時，卸下妝容、關上手機，時間屬於妳。在高度連結、分秒必爭的現代社會，「Me Time」（獨處時光）已從選項變成一門必要的藝術。真正的奢華，不是追逐華麗的物件，而是為自己按下暫停鍵，透過精緻的「儀式感」**重新校準身心節奏。香氣、光澤與一杯溫茶，都是讓心慢下來的語言。這不僅是一場簡單的沐浴，更是一段專屬、僅需 30 分鐘的「香氣慢門」——從泡沫流動、潤澤滲透，到茶香在唇間散開，日本頂級保養品牌黛珂（Decorté）AQ、香氛品牌 SABON，與奢華茗茶 TWG Tea，三大品牌聯手，帶妳重新找回身心的平衡，打造專屬冬夜的三階段居家療癒 SPA。

Step 1以香氣洗去疲憊：黛珂 AQ 煥妍潤澤沐浴乳

日本頂級貴婦最愛的黛珂 AQ 系列，當年的誕生，核心精神是啟動肌膚與心靈的「覺醒」，相信美好的改變源於內在的平靜與滋養。因此，AQ 系列的香氣與質地設計，皆以「療癒五感」為最高準則，使每日的保養時光，昇華為一場與自我的深度對話。全新黛珂 AQ 煥妍潤澤沐浴乳擁有如精華液般細緻濃密的泡沫，質地濃潤而不厚重，輕盈柔滑地包覆全身肌膚，將每日的壓力與倦怠在香氣中慢慢融化。這款沐浴乳富含黛珂獨家美容成分，能溫和潔淨同時滋養肌膚。它打破了傳統沐浴乳「清潔後緊繃」的印象，洗後肌膚能保持柔嫩滑順，不乾澀、不緊繃，留下如絲緞般細膩的觸感。

廣告 廣告

黛珂 AQ 煥妍潤澤沐浴乳 350mL／1,800元，以頂級精華液質地為疲憊肌膚帶來儀式感的開場。圖／品牌提供)

而它獨特的香氣以金玉蘭、曇花、木蘭等白色花卉為主調，交織出淡雅而高貴的花香，尾韻則以溫柔的麝香收攏，如同一場靜謐的夜間花園之旅。當熱氣氤氳升騰、香氣流轉，連呼吸都被這股柔和的氣息所淨化，那一刻，彷彿所有的紛擾都被隔絕在浴室門外，妳只須專注於水流聲與花香。

Step 2延續柔光的滋潤：黛珂 AQ 煥妍潤白身體乳

沐浴後，毛孔微張、身心放鬆，這是肌膚吸收力最佳的黃金時段。黛珂 AQ 煥妍潤白身體乳延續 AQ 系列的奢華質地與香氣，以輕盈的乳質觸感，為肌膚披上一層夜間柔光。頂級質地讓人一愛就愛上，質地滑順、延展性極佳，一接觸肌膚便迅速化開滲透，擦上後完全不黏膩，卻能維持肌膚長效潤澤。尤其在乾燥的冬夜，它能深度滋養、修護肌膚光澤與柔軟度，讓妳像穿上一層無形絲緞。

而香氣是溫柔的味道，以金玉蘭為主的同源花香在空氣中微微散開，與肌膚體溫融合，如同為夜晚點亮一盞永不熄滅的柔光。你應該自我寵愛一下，將擦拭身體乳的過程，轉化為一種自我寵愛與深度冥想，從腳踝、小腿、大腿，到肩頸、手臂，一邊緩慢地按摩，一邊深呼吸，感受香氣進入心底。這種溫柔的肌膚接觸，能有效刺激「幸福激素」催產素（Oxytocin）的分泌，不僅讓肌膚變美，更讓妳重新找回「被自己溫柔對待」的安定感。

黛珂 AQ 煥妍潤白身體乳 200mL／2,600元，輕盈不黏膩的奢華乳液，將柔光與香氣延續到全身。（右）黛珂AQ沐浴乳和身體乳（圖／品牌提供)

Step 3 讓空氣也帶香氣：SABON 2025 聖誕「流光夜宴限量系列」

SABON 相信生活中的每個時刻都值得被好好對待，尤其是在節慶季節。透過獨特的香氣與標誌性的明星三部曲，SABON 將日常沐浴轉變為愉悅的感官體驗，承諾讓「愛自己」成為一種習慣。

SABON 2025聖誕《流光夜宴限量系列》以皇家晚宴為靈感，調製出獨特的「木質花香調」，邀請每個人「成為自己生命的貴賓」：法國調香師 Laurence Leon 創作的前調，以柑橘、桂花與紅醋栗的酸甜開場；中調融入白木蘭、玫瑰與虎百合的柔美優雅；最後，以奶油檀香和香草的溫潤收尾。馥郁的桂花與白木蘭在空間交織，襯以檀香與香草的溫潤，讓繁華的聖誕氛圍緩緩沉靜。金色燭光灑落、香氣緩緩流動，彷彿受邀進入一場皇室流光之宴。小編推薦你必買兩款組合，讓你在家自我療癒超有儀式感。

Sabon流光夜宴香氛保養六件組／4,780元：沐浴油、磨砂膏、身體乳液、護手霜、織物香氛噴霧與沐浴球一次到位，讓香氣從肌膚滲透至衣物，完整沉浸體驗。

SABON明星三部曲禮盒（流光夜宴限定包裝）／1,980元。華麗節慶包裝，讓香氣成為冬夜最溫暖的光。圖／品牌提供)

Step 4 以茶香收尾：TWG Tea 尊爵伯爵茶

TWG Tea 致力於將世界各地的珍稀茶葉，透過精準的調配與獨特的工藝，昇華為一場極致的感官藝術。品茶，是結束療癒儀式、沉靜心靈的最佳方式。當香氛與潤澤都安放妥當，最後一道儀式，是為自己沖上一杯好茶，享受茶席間的靜謐。TWG Tea 尊爵伯爵茶（Grand Earl Grey Tea）為品牌頂級訂製茗茶系列新章，是秋日與冬夜的珍稀鉅作，選用色澤金黃的雲南紅茶作為茶底，搭配珍稀的南義佛手柑與大溪地香草莢。

TWG Tea 尊爵伯爵茶 110g／1,200元。茶湯如紅銅般閃耀，以珍稀原料為療癒時光畫下安定句點。（圖／品牌提供)

TWG Tea 特別以冷壓工藝萃取佛手柑精油，確保保留最純淨、清新、沒有雜質的柑橘前調。茶湯閃耀著紅銅般的光澤，香氣高雅細膩。入口時，先是佛手柑的柑橘清香在舌尖輕盈跳躍；接著是雲南紅茶的溫潤厚度緩緩展開；最後留下香草般甜潤、綿長的餘韻。這杯茶不僅是飲品，更是一場感官饗宴。

除了尊爵伯爵茶，TWG Tea 伯爵茶系列擁有逾十種茶款，如以清新綠茶為基底的「禪心伯爵綠茶」，或帶有歲月沉香的「伯爵普洱茶」，以佛手柑為核心，滿足品茗者任何時刻的心境細膩追求。這份儀式感，在茶香的餘韻中，讓心也慢慢沉靜下來，完美收束了這場 30 分鐘的香氣慢門。

TWG Tea 伯爵茶系列擁有逾十種茶款（圖／品牌提供)





原始連結

看更多 CTWANT 文章

2025 SOGO週年慶壓軸登場！回饋最強天花板最高回饋34%太狂！普發1萬在SOGO全館一次買齊，聰明搶最高回饋省最大！

你有沒有發現？最近朋友都不太發文？！揭開「貼文倦怠」的社群現象

2025秋冬最療癒「情緒香氣」Top 5！BYREDO、Sabon、SW19、伊麗莎白雅頓都上榜