冬天香水推薦來了！木花暖甜神秘氣息，Threads脆友大推「超頂香味」是Diptyque這款

寒冬中最需要一抹溫暖香氣！以下就精選了7款充滿冬日氛圍的香水，從甜美花香到木質調應有盡有，其中一個小眾品牌的粉嫩夢幻包裝更是美到讓人忍不住想收藏，快來尋找屬於你的冬季氣息吧！

冬日木花溫暖香水推薦1. Parfums de Marly DELINA（285 €）

Parfums de Marly DELINA（285 €）

這個法國小眾品牌的香水瓶身設計精緻典雅，充滿藝術感。DELINA以現代花香為基調，結合大馬士革玫瑰、鈴蘭和牡丹的馥郁香氣，再點綴上荔枝、大黃與佛手柑的清新果香，最後以香草與白麝香收尾，營造出甜美又帶點性感的冬日氛圍。

冬日木花溫暖香水推薦2. Diptyque ORPHÉON（爵夢）HK$1,550

Diptyque ORPHÉON（爵夢）HK$1,550

被Threads脆友譽為「中環OL香水」的Diptyque，在冬日香水推薦裡面最常出現的香氣就是ORPHÉON（爵夢），出現率近乎每個香水Post都會見到有人留言大推。此香水的味道有著杜松子、雪松、零陵香豆、茉莉花，就是很溫柔自然的木花香氣，噴的就是「氣質」兩個字，回頭率很高的一款香水，難怪會成為很多脆友的冬日最愛香水。Diptyque節日系列都有這款香水的特別版包裝，淡香精的黑金外殼和標籤在立體的閃光中呼應著，想入手做聖誕禮物了。

冬日木花溫暖香水推薦3. MCM Jolly Rabbit（HK$1,180）

MCM Jolly Rabbit（HK$1,180）

MCM將經典動物角色融入香水設計，包裝可愛又時尚。Jolly Rabbit以活潑的橙花、橙香與岩蘭草為主要香調，彷彿一隻俏皮的兔子在雪地中跳躍，為冷冽的冬天帶來一絲歡快氣息！

冬日木花溫暖香水推薦4. 4711 Acqua Colonia Intense Wakening Woods of Scandinavia（34,95 €）

4711 Acqua Colonia Intense Wakening Woods of Scandinavia（34,95 €）

來自德國的4711香水，包裝簡約卻充滿北歐風情。這款香水以冷杉為核心，散發出 aromatic 的木質香調，帶有淡淡的果香氣息，彷彿漫步在北歐的針葉林中，非常適合喜歡自然木質調的人。

冬日木花溫暖香水推薦5. Aesop Miraceti Eau de Parfum（HK$1,500）

Aesop Miraceti Eau de Parfum（HK$1,500）

Miraceti融合了溫暖的樹脂香與胡椒、草本氣息，基調則是木質與泥土香，還帶有一絲海洋與麝香的味道，像是冬日海邊的溫暖篝火，神秘又迷人。

冬日木花溫暖香水推薦6. CHANEL BLEU DE CHANEL L'EXCLUSIF（£158）

CHANEL BLEU DE CHANEL L'EXCLUSIF（£158）

這款香水的瓶身採用獨特的立方體設計，本身就是一件值得收藏的藝術品！以濃郁的琥珀芳香調為基底，木質香調格外突出，搭配皮革與岩薔薇的樹脂氣息，營造出神秘深沉的冬日氛圍，非常適合在寒冷季節使用！

冬日木花溫暖香水推薦7. Maison Margiela 慵懶週日 HK$518

提及秋冬香水推薦時，脆友們都經常提及Maison Margiela的香水，包括Lazy Sunday Morning、Jazz Club。前者慵懶週日是木奶香，豐盈白麝香與鈴蘭構成的雅緻香調，像清晨起來的乾淨、溫暖感覺，味道很親膚自然；後者的爵士酒廊，則帶點微辛涼的香味，菸草與粉紅胡椒交織出雪茄的優雅沉醉香氣，有著溫暖琥珀色的馥郁芬芳。

Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100毫升

特價：$518；原價：$1,420

Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100毫升

【網店限定】Maison Margiela 爵士俱樂部淡香水 100毫升
特價：$639；原價：$1,420

特價：$639；原價：$1,420

【網店限定】Maison Margiela 爵士俱樂部淡香水 100毫升

聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版

