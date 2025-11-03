雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
冬天香水推薦來了！木花暖甜神秘氣息，Threads脆友大推「超頂香味」是Diptyque這款
寒冬中最需要一抹溫暖香氣！以下就精選了7款充滿冬日氛圍的香水，從甜美花香到木質調應有盡有，其中一個小眾品牌的粉嫩夢幻包裝更是美到讓人忍不住想收藏，快來尋找屬於你的冬季氣息吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
冬日木花溫暖香水推薦1. Parfums de Marly DELINA（285 €）
這個法國小眾品牌的香水瓶身設計精緻典雅，充滿藝術感。DELINA以現代花香為基調，結合大馬士革玫瑰、鈴蘭和牡丹的馥郁香氣，再點綴上荔枝、大黃與佛手柑的清新果香，最後以香草與白麝香收尾，營造出甜美又帶點性感的冬日氛圍。
冬日木花溫暖香水推薦2. Diptyque ORPHÉON（爵夢）HK$1,550
被Threads脆友譽為「中環OL香水」的Diptyque，在冬日香水推薦裡面最常出現的香氣就是ORPHÉON（爵夢），出現率近乎每個香水Post都會見到有人留言大推。此香水的味道有著杜松子、雪松、零陵香豆、茉莉花，就是很溫柔自然的木花香氣，噴的就是「氣質」兩個字，回頭率很高的一款香水，難怪會成為很多脆友的冬日最愛香水。Diptyque節日系列都有這款香水的特別版包裝，淡香精的黑金外殼和標籤在立體的閃光中呼應著，想入手做聖誕禮物了。
冬日木花溫暖香水推薦3. MCM Jolly Rabbit（HK$1,180）
MCM將經典動物角色融入香水設計，包裝可愛又時尚。Jolly Rabbit以活潑的橙花、橙香與岩蘭草為主要香調，彷彿一隻俏皮的兔子在雪地中跳躍，為冷冽的冬天帶來一絲歡快氣息！
冬日木花溫暖香水推薦4. 4711 Acqua Colonia Intense Wakening Woods of Scandinavia（34,95 €）
來自德國的4711香水，包裝簡約卻充滿北歐風情。這款香水以冷杉為核心，散發出 aromatic 的木質香調，帶有淡淡的果香氣息，彷彿漫步在北歐的針葉林中，非常適合喜歡自然木質調的人。
冬日木花溫暖香水推薦5. Aesop Miraceti Eau de Parfum（HK$1,500）
Miraceti融合了溫暖的樹脂香與胡椒、草本氣息，基調則是木質與泥土香，還帶有一絲海洋與麝香的味道，像是冬日海邊的溫暖篝火，神秘又迷人。
冬日木花溫暖香水推薦6. CHANEL BLEU DE CHANEL L'EXCLUSIF（£158）
這款香水的瓶身採用獨特的立方體設計，本身就是一件值得收藏的藝術品！以濃郁的琥珀芳香調為基底，木質香調格外突出，搭配皮革與岩薔薇的樹脂氣息，營造出神秘深沉的冬日氛圍，非常適合在寒冷季節使用！
冬日木花溫暖香水推薦7. Maison Margiela 慵懶週日 HK$518
提及秋冬香水推薦時，脆友們都經常提及Maison Margiela的香水，包括Lazy Sunday Morning、Jazz Club。前者慵懶週日是木奶香，豐盈白麝香與鈴蘭構成的雅緻香調，像清晨起來的乾淨、溫暖感覺，味道很親膚自然；後者的爵士酒廊，則帶點微辛涼的香味，菸草與粉紅胡椒交織出雪茄的優雅沉醉香氣，有著溫暖琥珀色的馥郁芬芳。
Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100毫升
特價：$518；原價：$1,420
【網店限定】Maison Margiela 爵士俱樂部淡香水 100毫升
特價：$639；原價：$1,420
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物推薦：
聖誕倒數月曆2025｜Dior Advent Calendar2025比官網平逾$900買到！夢幻馬戲團包裝 Miss Dior香水、傲姿絲絨唇膏、香薰蠟燭
聖誕倒數月曆2025｜Sisley絕美聯名藝術家聖誕套裝登場！滿額送$5,680月曆，25件護膚品/頭髮用品/香氛皇牌樣樣齊
其他人也在看
特朗普白宮新聞秘書也愛「韓妝」？外國人喜愛的「韓國護膚品」願望清單，「國寶級」蜂蜜精華訪韓必買
美國總統特朗普結束兩天的訪韓行程，隨團隊訪韓的白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 在社交媒體分享韓國美妝戰利品，讓大家也很好奇她所喜愛的「必買好物」！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
秒變「人間仙子」！粉紫色高光腮紅熱潮來襲，aespa Winter同款激減8折 12款爆紅夢幻色必入手
近期在網上掀起熱潮的「粉紫色高光腮紅」，以粉紫色為主調並透著細緻閃粉，只需輕輕一刷便彷彿讓整張臉被柔光包裹，散發自然通透感。韓國女生幾乎人手一盤，從任何角度看都有著若有似無的透亮光暈，肌膚像是天生會發光般。想要輕鬆打造出細膩又乾淨的高級妝容，一定要入手以下12款粉紫色高光腮紅！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
101、故宮都輸了！「台北最強景點」狂吸1525萬人：交通方便、娛樂美食多
台北觀光魅力持續發燒，不僅擁有繁華的商圈與世界級地標，更有豐富的文創園區與歷史建築，滿足各年齡層遊客的多元需求。根據交通部觀光署最新統計數據顯示，2025年１月至７月台北市人氣景點排行榜出爐，西門町商食尚玩家 ・ 1 天前
大灣區專線｜廣東投資億元振興古村 打造文旅景點吸引近百萬旅客
【Now新聞台】荷塘、明清的青磚建築，極具嶺南特色——這條位於廣州花都區的古村塱頭村有700年歷史，曾出過不少進士，被稱為「科甲村」。廣東省2022年起通過「百千萬工程方案」，以政府、企業、村集體的合作模式振興鄉村，而塱頭村項目就投資過億元，由荒廢古村成為文旅景點。新落成的多功能藝術文化中心，春陽樓的常設展覽展出中國讀書人的珍貴文物，展現塱頭村崇文重教的傳統。村內窄巷亦有由村內藝術家設置的展覽及文創市集。來到村子，除了參觀，亦可以動手做個香囊，這有超過20種藥材，讓大家做不同功效的香囊，例如記者這個由丁香、板藍根製成的通鼻塞、舒緩鼻敏感的香囊。塱頭村去年有96萬人次遊客到訪，村書記指希望透過引入年輕品牌，吸引更多年輕人到訪。塱頭村村書記黃智雲：「我們自有傳統文化，又有一個活力元素在，所以後期我們招商引資，還是偏向年輕化這一點，因為本身我們這邊的文化已經可以吸引老一輩人過來了，我們也想吸引更年輕一輩人過來，來我們塱頭村體驗我們的耕讀文化。」隨著村內遊客量上升，更多文旅產品亦出現，目前村內100多間古屋已經被翻新打造成民宿。民宿保留古屋格局，最便宜的雙人房要千多元一晚，周末及假日預約都爆滿。黃智雲：「我們的民宿是整個項目活化效果最明顯的，因為原先有很多的一個破敗的房子、很雜亂的環境，變成現在的網紅打卡地。」塱頭村未來在第二期及第三期開發，將會新增更多民宿、全新商業街及公共區域。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
颱風海鷗襲菲律賓至少2死
（法新社馬尼拉4日電） 颱風「海鷗」（Kalmaegi）午夜前不久登陸菲律賓中部，許多居民爬上屋頂避難。宿霧訊息官拉莫斯（Rhon Ramos）在電話中告訴法新社：「民眾受困在屋頂求救。」法新社 ・ 15 小時前
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
Jocelyn陳明憙昨晚（2/11）假PORTAL舉辦融合音頻治療與流行音樂的演出——《陳明憙Jocelyn BE/LONGING Live》。演唱會以歷時四年製作的專輯《BELONGING》為主軸，結合音頻治療樂器，帶領觀眾踏上一場由“Longing”到“Belonging”的心靈之旅。昨晚（2/11）出席嘉賓包括YT俞琤、梁詠琪 Gigi、Joey Tang、鄭融、蔡思貝、叱咤903 謝茜嘉、黃志淙等等，以及資深音樂人父親陳少琪與家人亦到場支持。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃淑蔓行商場疑被非禮欲求救卻不獲理睬 撰文大感無助：各位女生行街嘅時候要小心
歌手黃淑蔓（Feanna）最近獨自一人在尖沙咀一間商場內逛街，突然被人撞到並懷疑被陌生男子非禮，正當她驚惶失措之際曾以眼神向附近的人求救，卻未被理睬令她大感無助。她發文提醒其他女生逛街時要小心，又感謝大家的溫暖訊息。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「出軌與背叛」 是一種潛意識的「求救信號」？以催眠治療來剖析第三者的心理模式｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
在這個快節奏的世代，背叛與出軌的故事總是令人唏噓。這不僅是個人的悲劇，更像一面鏡子，映照出我們每個人內心深處對愛與信任的渴望與掙扎，同時更折射出當代人際關係中的複雜與脆弱。Yahoo Style HK ・ 1 天前
韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！
Step 1：光影修容讓輪廓更立體，一支完成自然小臉結構韓系小臉妝的精髓在於先定形，再上光——輪廓乾淨、不留硬線，但五官會有“自然挺”與“澎潤感”。I’M MEME的我愛小臉修容打亮棒就是這種日常版「立體臉捷徑」：一邊是霧感修容可收緊臉際、調整鼻影比例，另一邊帶細緻光澤的打...styletc ・ 1 天前
江旻憓出戰立法會旅遊界放棄加拿大護照︱鮑威爾警告經濟「兩極化」｜黃淑蔓疑被非禮欲求救卻不獲理睬｜11 月 3 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 3 日（週一）。受清勁至強風程度的東北季候風及雲帶影響，明日多雲有一兩陣雨，天氣稍涼；市區 21 至 23 度，新界再低一兩度，吹和緩至清勁東北風，初時離岸及高地間中吹強風。明日最高紫外線指數約 3 ，強度屬中等。展望星期三部分時間有陽光、早上稍涼；星期四及星期五大致多雲，風勢頗大。另外，颱風「海鷗」正向西移動，預料未來數日橫過南海中南部並移向越南中部一帶。Yahoo新聞 ・ 1 天前
看起來就是狀態很好！4款「精緻姐姐」愛用好物：basiik、StriVectin、BOBBI BROWN 讓妳美得毫不費力
追求「顯年輕」，並不是要抹去所有歲月痕跡，而是要找回那份充滿活力的「精緻感」。關鍵就在於從髮根的蓬鬆度、肌膚的緊實度、底妝的細膩感到唇瓣的飽滿氣色，全方位地提升整體狀態。本文精選了四款分別針對髮、膚、妝、唇的話題單品，助妳輕鬆管理這些關鍵細節，重拾令人稱...styletc ・ 14 小時前
G-Dragon「ZO&FRIENDS」進軍美妝界！與rom&nd聯名的彩妝，愛貓ZOA肉球唇膏超可愛
由G-Dragon親自創作的角色IP「ZO&FRIENDS」宣布進軍美妝界，與rom&nd推出限量彩妝。聯名預計將於2025年11月1日正式發售，身為GD的粉絲絕對不能錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 19 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 22 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 15 小時前
本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！
最近本地女生 Hidee 在 Instagram 帳號「dottiehidee」發片，分享她受爸爸拜託用一張珍 […] The post 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ first appeared on OLO. 這篇文章 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 1 天前