香水優惠｜BYREDO香水限時優惠半價起！皇牌BLANCHE低至$1,404／經典香水套裝不用$800
BYREDO於Zalora推出限時激減優惠，多款皇牌香水及香氛竟低至半價，即看內文：
香水控注意！創立於2006年的瑞典奢華香氛品牌BYREDO於Zalora推出限時激減優惠，多款皇牌香水及香氛竟低至半價即可入手，當中連人氣的BLANCHE、ROSE OF NO MAN’S LAND等都列入減價清單，Yahoo購物專員計過，不少香水折後平近五、六百元，非常難得！無論大家是剛踏入香氛世界的新手，抑或是香水忠實用家，都絕對不能錯過今次Zalora的BYREDO香水優惠！
BYREDO香水限時半價起！大推小清新BLANCHE香味
BYREDO品牌於2006年由瑞典調香師Ben Gorham創立，以極簡設計與高級香氣而打出名堂，每一瓶香水都猶如訴說一段故事，代表不同性格及生活態度。如果大家喜歡乾淨柔和，而且日常使用又不突兀的香氛的話，BLANCHE絕對是首選，前調是清新的橙花及黑胡椒，營造出乾淨又柔和的花香；中調融合紫羅蘭與、水感茉莉及玫瑰，散發出溫柔的皂感香；最後以檀香木及麝香作基調，留下清爽的木質尾韻，令整體香氣有種剛洗完衣物的香味，乾淨又高雅，非常適合約會使用。現在Zalora優惠後，BLANCHE只需$1,404就買到，編輯大推！
Byredo Blanche Eau de Parfum 100ml
特價：$1,404｜
原價：$3,228
如果一次想試齊幾款經典香氣，又或提早為節日禮物做準備的話，BYREDO的La Selection Nomade香水禮盒亦是不錯的選擇。這套香水禮盒有三款品牌經典香氣，包括Bal D’Afrique、Gypsy Water及Blanche。當中Bal D’Afrique前調有香檸檬、黑加侖的清新，中調有紫羅蘭、麝香及焦糖堅果的優雅細膩，後調有雪松與琥珀的散發溫暖木香，令香氣熱情又充滿異國風情。而Gypsy Water則以松子、檀香、檸檬及香草等組成，香氣清新又充滿自然感，適合日常使用。這套香水禮盒每支容量約12ml，方便隨身攜帶。現在Zalora折後價只需$777就買到，足足比市價$1,200平近$450，送禮或自用都一流！
Byredo La Selection Nomade Coffret
特價：$777｜
原價：$1,128
BYREDO Super Cedar EDP 100ml
特價：$1,343｜
原價：$3,085
Byredo - Rose Noir, Eau De Parfum Vaporisateur Natural Spray 100ml
特價：$1,349｜
原價：$3,085
BYREDO - Gypsy Water Eau De Parfum Spray 50ml
特價：$1,117｜
原價：$2,167
BYREDO - Rose of No Man's Land Body Cream 200ml
特價：$480｜
原價：$548
BYREDO - Blanche Body Lotion 225ml
特價：$398｜
原價：$820
