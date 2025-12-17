宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
香水迷必收！LOEWE匠心系列、Perfumer H玫瑰與昆蟲淡香精、嬌蘭奢鑽金馬限量瓶、D&G 紅絲絨禮盒，年末犒賞與送禮的絕美之選
香水是穿在身上的隱形衣裳，也是個人品味的無聲宣言。本季香氛界迎來了令人屏息的重磅新作：LOEWE 以「匠心傳世系列」重新定義沉香、鳶尾與香草的單一純粹；英國沙龍香 Perfumer H 則大膽將昆蟲的虹彩光影注入玫瑰展現衝突之美。此外，迎接節慶與新年，嬌蘭推出全球限量的奢鑽金馬蜂印瓶，DOLCE&GABBANA 與 JIMMY CHOO 亦獻上充滿愛意與儀式感的禮盒與新香。無論是收藏級玩家還是尋找日常命定香，這份清單都能滿足你對美好的渴望。
PERFUMER H 玫瑰與昆蟲淡香精
嬌柔的經典氛圍中因被注入了一抹晦暗氣息而徹底翻轉。宛如在靜物花束的柔霧粉色之中，一隻昆蟲閃耀著油彩藍光般的虹彩，玫瑰與昆蟲淡香精喚起一種帶著暗影的田園詩境——捕捉「完美」被悄然撼動的瞬間，那份微妙的戲劇張力反而讓脆弱變得更加迷人、更加渴望。玫瑰原有的詩意柔軟被重新想像，融入桃子與橙花所交織的慾感氣息之中，再由麝香與荳蔻深化層次感，帶出一抹辛香的挑釁，最終落在檀香與樺木所構築的深邃基調上。
LOEWE 匠心傳世香水系列
LOEWE香氛推出全新「匠心傳世香水系列」為 LOEWE香氛開啟全新的里程碑。透過匯聚非凡珍稀的香材，本系列以細緻而多層次的視角，凝鍊出專注於單一香調的藝術香氛，展現品牌對嗅覺美學的全新詮釋。首度亮相的三款香氛作品分別以沉香（Oud）、鳶尾花（Iris）與香草（Vanilla）為主角，並在 LOEWE一貫精準、純粹的匠心觀點之下，被重新演繹，呈現獨一無二的的美學視角。
酒韻香草淡香精散發出感性的奶油香氣，並以橡木增添更深邃沉穩的層次。其木質的濃烈氣息融合了干邑的溫潤，而粉紅胡椒則帶來鮮明辛香與大膽氣韻，使香草呈現截然不同的現代詮釋。
鳶尾迷情淡香精展現細膩粉感與豐富層次，追尋鳶尾花根莖深藏的優雅之美——那種複雜、內斂而精緻的韻味。當歸籽帶來柔和清新的草本香調，而帶有柑橘氣息的提姆胡椒則為整體注入明亮活力，如同鳶尾花綻放時的靈動清新。
沉烏沁柑淡香精以古老沉香的神秘底蘊為靈感出發，以鮮活的苦橙放大其如樹脂般的深邃香氣，再揉合檀香溫潤柔和的木質氣息。最終在大地般的沉穩與一抹出人意料的清新之間，迸發出張力十足的嗅覺平衡。
DOLCE&GABBANA 淺藍女性淡香水 紅絲絨禮盒
以經典的地中海清新香調打造冬季最亮眼的節慶驚喜，紅絲絨限定包裝象徵DOLCE&GABBANA 對「送禮藝術」的完美詮釋。清爽而迷人的淺藍系列以陽光、柑橘與地中海微風的氣息，成為最受歡迎的義式香氛之一，是送禮與日常珍藏的永恆之選。禮盒內含DG 淺藍女性淡香水 50ML（正裝）、DG 淺藍女性淡香水 10ML（隨身香）×2，讓淺藍香水的明亮氣息伴隨每一刻。
嬌蘭 摯紅幸運淡香精 奢鑽金馬蜂印瓶
作為非凡展現的限定香氛，這款前所未有的限定香水「摯紅幸運淡香精」是一款光彩奪目、充滿活力的花香調作品，特別為慶祝農曆新年的豐饒與熱情而創作。香氛前調帶有活潑且略帶果香的玫瑰胡椒和辛辣生薑，賦予香氣一種辛辣且閃耀的活力。隨後，香氛漸趨柔和，以玫瑰搭配帶有乳脂感、奶香般圓潤的木蘭香調將肌膚包裹在極致感性的輕紗之中。最後乾爽木質的雪松，夾帶著樹脂般的細膩氣息，帶出一抹綠意自然的氣息，隨後融入帶有潔淨感的白麝香，宛如剛洗好的床單般溫柔的清新調性。全球限量 1,786 瓶（台灣限量18瓶）。
JIMMY CHOO 熾愛粉戀淡香精
Jimmy Choo 以全新 I Want Choo With Love 熾愛粉戀淡香精，傳遞一份愛的粉紅能量，無論是來自朋友、愛人，也來自自我內心深處的柔軟力量。整體香氛呈現甜美、明亮、優雅且帶著暖意的粉色調性，既親近又具獨特記憶點，非常適合日常使用，也能在重要時刻展現魅力與存在感。
