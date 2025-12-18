宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
香水迷必收！LOEWE匠心系列、Perfumer H玫瑰與昆蟲淡香精、嬌蘭奢鑽金馬限量瓶、D&G 紅絲絨禮盒，年末犒賞與送禮的絕美之選
香水是穿在身上的隱形衣裳，也是個人品味的無聲宣言。本季香氛界迎來了令人屏息的重磅新作：LOEWE 以「匠心傳世系列」重新定義沉香、鳶尾與香草的單一純粹；英國沙龍香 Perfumer H 則大膽將昆蟲的虹彩光影注入玫瑰展現衝突之美。此外，迎接節慶與新年，嬌蘭推出全球限量的奢鑽金馬蜂印瓶，DOLCE&GABBANA 與 JIMMY CHOO 亦獻上充滿愛意與儀式感的禮盒與新香。無論是收藏級玩家還是尋找日常命定香，這份清單都能滿足你對美好的渴望。
PERFUMER H 玫瑰與昆蟲淡香精
嬌柔的經典氛圍中因被注入了一抹晦暗氣息而徹底翻轉。宛如在靜物花束的柔霧粉色之中，一隻昆蟲閃耀著油彩藍光般的虹彩，玫瑰與昆蟲淡香精喚起一種帶著暗影的田園詩境——捕捉「完美」被悄然撼動的瞬間，那份微妙的戲劇張力反而讓脆弱變得更加迷人、更加渴望。玫瑰原有的詩意柔軟被重新想像，融入桃子與橙花所交織的慾感氣息之中，再由麝香與荳蔻深化層次感，帶出一抹辛香的挑釁，最終落在檀香與樺木所構築的深邃基調上。
LOEWE 匠心傳世香水系列
LOEWE香氛推出全新「匠心傳世香水系列」為 LOEWE香氛開啟全新的里程碑。透過匯聚非凡珍稀的香材，本系列以細緻而多層次的視角，凝鍊出專注於單一香調的藝術香氛，展現品牌對嗅覺美學的全新詮釋。首度亮相的三款香氛作品分別以沉香（Oud）、鳶尾花（Iris）與香草（Vanilla）為主角，並在 LOEWE一貫精準、純粹的匠心觀點之下，被重新演繹，呈現獨一無二的的美學視角。
酒韻香草淡香精散發出感性的奶油香氣，並以橡木增添更深邃沉穩的層次。其木質的濃烈氣息融合了干邑的溫潤，而粉紅胡椒則帶來鮮明辛香與大膽氣韻，使香草呈現截然不同的現代詮釋。
鳶尾迷情淡香精展現細膩粉感與豐富層次，追尋鳶尾花根莖深藏的優雅之美——那種複雜、內斂而精緻的韻味。當歸籽帶來柔和清新的草本香調，而帶有柑橘氣息的提姆胡椒則為整體注入明亮活力，如同鳶尾花綻放時的靈動清新。
沉烏沁柑淡香精以古老沉香的神秘底蘊為靈感出發，以鮮活的苦橙放大其如樹脂般的深邃香氣，再揉合檀香溫潤柔和的木質氣息。最終在大地般的沉穩與一抹出人意料的清新之間，迸發出張力十足的嗅覺平衡。
DOLCE&GABBANA 淺藍女性淡香水 紅絲絨禮盒
以經典的地中海清新香調打造冬季最亮眼的節慶驚喜，紅絲絨限定包裝象徵DOLCE&GABBANA 對「送禮藝術」的完美詮釋。清爽而迷人的淺藍系列以陽光、柑橘與地中海微風的氣息，成為最受歡迎的義式香氛之一，是送禮與日常珍藏的永恆之選。禮盒內含DG 淺藍女性淡香水 50ML（正裝）、DG 淺藍女性淡香水 10ML（隨身香）×2，讓淺藍香水的明亮氣息伴隨每一刻。
嬌蘭 摯紅幸運淡香精 奢鑽金馬蜂印瓶
作為非凡展現的限定香氛，這款前所未有的限定香水「摯紅幸運淡香精」是一款光彩奪目、充滿活力的花香調作品，特別為慶祝農曆新年的豐饒與熱情而創作。香氛前調帶有活潑且略帶果香的玫瑰胡椒和辛辣生薑，賦予香氣一種辛辣且閃耀的活力。隨後，香氛漸趨柔和，以玫瑰搭配帶有乳脂感、奶香般圓潤的木蘭香調將肌膚包裹在極致感性的輕紗之中。最後乾爽木質的雪松，夾帶著樹脂般的細膩氣息，帶出一抹綠意自然的氣息，隨後融入帶有潔淨感的白麝香，宛如剛洗好的床單般溫柔的清新調性。全球限量 1,786 瓶（台灣限量18瓶）。
JIMMY CHOO 熾愛粉戀淡香精
Jimmy Choo 以全新 I Want Choo With Love 熾愛粉戀淡香精，傳遞一份愛的粉紅能量，無論是來自朋友、愛人，也來自自我內心深處的柔軟力量。整體香氛呈現甜美、明亮、優雅且帶著暖意的粉色調性，既親近又具獨特記憶點，非常適合日常使用，也能在重要時刻展現魅力與存在感。
看更多 CTWANT 文章
擺在家裡就是高級！4款「低調奢華感」禮物：LOEWE蠟燭、Maélli水晶香氛、CELINE護手霜瞬間拉滿居家氛圍
把歐洲的聖誕氣息帶回家！2025聖誕香氛蠟燭推薦：Skandinavisk北極光、Claus Porto皇家禮盒，用香氣溫暖歲末時光
其他人也在看
聖誕自助餐優惠2025｜銅鑼灣柏寧酒店自助餐破例第2位只需$121！人均最平$351任食香煎法國鴨肝／酥皮蟹肉周打湯
聖誕節就是大家可以盡情放肆食好東西的節日！今年銅鑼灣柏寧酒店PLAYT推出全新「聖誕美食嘉年華自助餐」主題，多款節慶美食如慢烤聖誕火雞、烤聖誕火腿配蜜糖燒汁、聖誕薑餅人曲奇、聖誕朱古力樹頭蛋糕等源源不絕供應。12月17日中午十二點只要去KKday預訂，更有限時優惠第2位只需$121及買二送一，自助午餐折後人均$351起，而自助晚餐則人均$594起，以港島區聖誕節自助餐價錢來講，非常抵食！趁優惠價提早訂定聖誕大餐，到時帶屋企人去食餐好喇！Yahoo Food ・ 1 天前
Hogan 女裝鞋履推介2025｜運動鞋、樂福鞋、短靴等上班族必收鞋款！
轉眼又新一年了，為了迎接2025年的新氣象，不如就入手一對新鞋履來刷新一下造型吧！今次編輯就為你整合了Hogan這個季度的鞋履推介，從運動鞋、樂福鞋、短靴都一一包涵，快來看看有沒有你的心頭好吧！Hogan官網麂皮毛毛短靴 $3,220近期流行的毛毛短靴，是女生今個冬季必備的鞋履之一！在鞋履的內部加入毛毛，穿起來非常舒適保暖，加上品牌的標誌性厚鞋底，能夠拉長雙腿比例；而明線縫紉的設計更是增加少女可愛感的特色！Hogan官網麂皮毛毛運動鞋 $3,500除了短靴之外，毛毛波鞋也非常受歡迎！除了更加舒適、方便活動外，毛毛的部分延伸至波鞋的鞋口位，低調地展露白色毛毛和啡色麂皮的經典配色，日常穿搭中增添可愛感。Hogan 官網毛毛滑雪靴 $4,130雪靴近來都成為了辣妹的最愛！不少性感可愛的女生喜歡在雪地拍攝泳衣+毛毛褸的打卡照片，這個風潮漸漸成為了衣着的潮流，不少女生都會穿着厚重又具設計特色的雪靴來配搭短裙，帶出型格又少女萌的反差感。Hogan 官網駝色麂皮Chelsea boot $3,220這對駝色的Chelsea boot，看似是女生們秋冬穿搭的基本款式，但是Hogan在這對短靴加入了橡膠ELLE.com.hk ・ 3 小時前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬狗「文昌之年」學習提升自我，知識庫增值運勢愈強（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬狗篇｜今年肖狗朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
ZARA聯手LVMH Prize得主！近60款新品，日本設計師大月壯士重現80年代日本泡沫經濟美學
當大家還在 Instagram 瘋狂搜尋下一個潮流新星時， ZARA 已經率先出手，直接找上 2025 年 LVMH Prize 總冠軍——日本品牌 Soshiotsuki 。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
《萬千星輝頒獎典禮2025》10強名單出爐！已離巢李佳芯無緣爭視后
《萬千星輝頒獎典禮2025》各獎項10強名單出爐！一年一度嘅TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》將於2025年1月4日晚上喺澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行舉行。昨日（15日），TVB於將軍澳電視城公布劇集及演員等多個獎項10強名單，包括「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」、「大灣區最喜愛TVB劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角 」、「最佳劇集」、「最佳女配角」、「最佳男配角」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳電視歌曲」、「最佳男新人」及「最佳女新人」。大家最關心嘅視帝視后，今屆依然競爭激烈，不過已離巢嘅李佳芯未入圍10強，即睇完整10強名單（排名不分先後）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Y民調｜逾萬港人選出最愛蝴蝶酥 皇玥奪冠成港人首選
蝴蝶酥是港式茶點的代表之一。一項由Yahoo民調進行的「香港人最喜愛蝴蝶酥調查」結果近日出爐，調查共吸引10,700位不同年齡層的香港市民參與，探討港人對蝴蝶酥的口味偏愛及品牌印象。受訪者就挑選蝴蝶酥時的考量，包括口感、品牌背景、口碑等中作出選擇，結果顯示，在眾多品牌之中，皇玥獲得最高支持，成為香港人心目中最受歡迎的蝴蝶酥品牌。Yahoo Food ・ 2 小時前
Body Cream推薦｜搽身體乳常見四大誤區 把握「黃金三分鐘」！乾燥必買10款Body Cream 低至64折/網購Aveeno比香港平過半
近日香港天氣非常乾燥，每次洗臉、沖涼後，即刻感到皮膚爆拆、痕癢、甩皮，甚至泛紅！想好好呵護冬天乾燥肌的話，大家會想到搽身體乳，不過原來搽身體乳也有講究，最好吸收原來是「這個時候」！Yahoo購物專員在文末列出不少人常犯的五大誤區，大家可以看看有沒有中。此外，更精選10款抵買body cream，有Aveeno、NIVEA、CeraVe、Cetaphil、彩豐行等人氣品牌，當中最平低至$32就買到！想知有邊幾款潤膚乳推薦，即看內文！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
結婚越久越懂！男人這些「瑣碎的溫柔」，才是真正愛你的證明
一個男人是不是真的離不開你，從來不是看他送的禮物多昂貴、情話多動聽，而是那些日常的小事——他願意為你分擔家務，記得你隨口提過的喜好，吵架後不讓你一個人冷靜。這些瑣碎的溫柔，才是婚姻最穩固的依靠。姊妹淘 ・ 23 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 7 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 11 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 2 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前