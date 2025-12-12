聖誕好去處九龍區合集
香港上市公司商會公佈 2025年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」得獎名單
更多上市公司採納董事會成員多元化政策 女性董事比例持續提升
優秀企業將ESG績效與管理層薪酬掛鉤 積極引領行業水平
得獎企業展現穩健管治架構 致力為各持份者創造長遠價值
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月12日 - 香港今年重奪全球首次公開招股（IPO）集資額榜首之位，再次證明本港具備吸納國際資本的實力，鞏固其作為全球集資中心的地位，本地企業仍繼續精益求精。香港上市公司商會（CHKLC）主席陳家強教授在2025年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」頒獎晚宴上表示：「在當前環境下，『企業管治』與『環境、社會及管治』（ESG）比以往任何時候都更具深遠意義。今晚我們表彰在這兩方面表現卓越的上市公司，正好適時地彰顯企業將公眾利益銘記於心的責任。」他續稱：「各得獎企業致力為股東、員工、其營運所在的社區、弱勢社群以至整體環境謀求福祉，是業界的最佳典範。」
獎項分設六大組別 傑出企業兼獲公司管治與ESG殊榮
本年度獎項一如往屆，共設六個組別，包括：恒生指數成份股公司、恒生綜合指數成份股公司、恒生中國（香港上市）100指數成份股公司、不同投票權及未有盈利公司、其他及創業板公司，以及新上市公司。在企業管治或ESG實務方面表現卓越的公司，獲頒發卓越獎或嘉許狀，以作公開表揚。（得獎名單詳見附錄）
今年的得獎名單上既有往屆的得獎者，亦有首次獲獎的新晉企業，反映愈來愈多上市公司在「企業管治」與「ESG」的策略制定與實踐方面持續進步。部份企業在兩方面均表現卓越，同時獲頒公司管治及ESG相關獎項，足證其對兩者同等重視。這些企業包括中國海外發展有限公司、華潤啤酒(控股)有限公司、小鵬汽車有限公司及信和置業有限公司。
評審委員會主席雷添良先生, GBS, JP 指出：「各得獎企業在追求卓越企業管治與ESG的道路上付出了巨大努力，並在此過程中為商界、環境及社會帶來了積極成果。」
董事會獨立性與多元化成趨勢 女性董事比例顯著提升
評審讚揚「公司管治卓越獎」的得獎公司大多展現了穩健及完善的管治架構。其董事會普遍具備高度獨立性，並積極採納成員多元化政策。更多公司已制定《董事局成員多元化政策》，部份企業在董事會性別多元化方面表現尤其突出，女性董事比例已超越五成 。此外，各得獎者均設立多個董事會轄下專業委員會以履行特定職能，同時強化了風險管理與內部監控機制，其獨立非執行董事亦在提供獨立見解及有效制衡方面發揮了關鍵作用。
ESG管理融入核心戰略 績效表現與管理層薪酬掛鉤
在「環境、社會及管治卓越獎」類別中，積極應對氣候變化、管理碳足跡成為各得獎企業的共通策略重點。所有得獎者均自願遵循國際氣候相關協議，並為實現碳中和設定了明確的時間表。部份優秀企業將ESG績效與管理團隊的薪酬掛鉤，以提升ESG管理水平；亦有公司不僅致力於自身減排，更將影響力擴展至供應鏈上游夥伴以至公眾，將可持續發展理念深度融入公司發展策略及日常營運。
全球百大AI領軍人物李開復博士 分享香港未來角色
頒獎晚宴邀得零一萬物首席執行官暨創新工場董事長李開復博士擔任主講嘉賓。李開復博士曾任Google中國區總裁，是推動中國科技發展的關鍵人物之一。現時他以香港為基地，專注於人工智能（AI）的研究與投資。他在會上向一眾與會者分享，就香港在未來AI領域所能扮演的角色提出獨到見解。
此年度獎項旨在為本港上市企業訂立公司管治和ESG的最高標準，鼓勵企業展示其最佳方針、策略及實踐措施，並與其他上市企業分享成功經驗，為市場樹立典範。
Vistra卓佳連續第二年成為「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」的冠名贊助商。Vistra卓佳北亞區主管及執行副總裁張海亮先生表示：「獎項設立的宗旨與Vistra卓佳的願景不謀而合，我們很高興能再度冠名贊助此項業界盛事。」
附錄1
2025年度香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎獲獎企業名單
公司管治卓越獎
恒生指數成份股公司組別
恒生綜合指數成份股公司組別
恒生中國(香港上市)100指數成份股公司
其他及GEM公司組別
環境、社會及管治卓越獎
恒生指數成份股公司組別
恒生綜合指數成份股公司組別
恒生中國(香港上市)100指數成份股公司
其他及GEM公司組別
新上市公司
* 註：按公司英文名稱字母順序排列
Hashtag: #CHKLC
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港上巿公司商會
香港上市公司商會為非牟利組織，於2002年9月正式註冊成立，為香港上巿公司及其他相關機構提供服務。商會致力推廣企業管治；擔當上巿公司與有關監管機構之間的溝通角色；加強香港上巿公司之間的聯繫；促進中港兩地上巿公司之間的合作，維護香港作為國際金融及集資中心的地位。商會自2007年每年與香港浸會大學聯合頒發「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」，以表揚具有公司管治與ESG卓越表現的上巿公司 (
https://chklc.org/zh-index-php/
)。
關於香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心
公司管治與金融政策研究中心致力成爲亞洲區內公司管治的翹楚。該中心積極推廣香港、內地及亞太經濟地區的公司管治，對公司管治及相關金融政策問題制定高效政策和進行學術研究，以提高公司管治的水準。此外，該中心提供專業行政人員培育活動，以傳播知識及提倡商業領導責任的標準。該中心亦透過諮詢項目，協助不同組織設計、改善及評估其公司管治制度及架構。
有關【香港公司管治及環境、社會及管治卓越獎】
「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」（前稱【香港公司管治卓越獎】）由香港上市公司商會及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心聯合舉辦，由2007 年開始每年頒發，旨在促進香港企業管治、ESG，商業道德及董事會領導力的最高水準；表彰卓越管治的公司；宣傳最佳實踐及成績，從而促進公司管治文化的長足發展
2025年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」獲Vistra卓佳為冠名贊助、華富建業國際金融有限公司為金贊助、香港立信德豪會計師事務所為ESG獎項暨銅贊助、大華國際 (香港) 為文書贊助。獎項同時獲財經事務及庫務局、證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港會計師公會及香港中國企業協會全力支持。此外，方圓企業服務為知識夥伴、富途安逸及Nasdaq為推廣夥伴、香港經濟日報為大會獨家中文媒體贊助、新城財經台為獨家電台夥伴；華富財經、irasia.com及智富投資者關係為網上媒體夥伴。
如欲查詢有關「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」的詳情，請瀏覽：
https://cgesgawards.chklc.org/tchi/
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
麥明詩生日曬幸福家庭照 囝囝萌爆黑超Look亮相
麥明詩在今年初升呢做媽媽，轉眼間囝囝已經九個月大，Louisa不時在社交網絡分享囝囝的照片，活潑好動的他樣子萌爆，深得網民歡心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳若思首做姊妹晒花絮照驚見MIRROR成員 Jerermy被指撞樣五索大方回應網民討論
陳若思（Amber）近日首度做姊妹，並於IG分享當日的照片，從照片中可見，姊妹團的其中一員為MIRROR成員李駿傑（Jerermy），再次引發網民談論他與五索的外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？
前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
媒體直擊！WSJ：內蒙古草原藏著中國AI王牌 將改寫全球格局
最新調查揭示：中國以全球最大電網與「東數西算」策略佈局，在電力這一 AI 核心命脈建立起碾壓性優勢。以遼闊牧場聞名的內蒙古土地正化身為「草原雲谷」，承載著中國爭奪 AI 主導權的秘密武器。鉅亨網 ・ 4 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）
無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【萬寧】換購優惠 限時驚喜大放送 加購價更低至$15！（即日起至18/12）
萬寧換購優惠強勢再現！今期精選人氣產品勁抵換購，買得越多越著數！快啲去萬寧門市或官網搶購，唔好等到心頭好賣晒先後悔！即睇精選推介： 加$29換 Colgate高露潔抗敏感全方位防護牙膏 120克 加$15換Vaseline凡士林經典特護保濕潤唇膏（浪漫初櫻香味）7克 加$24.9換普拉媽媽小熊派對禮盒 120克 行街買嘢就緊係開心啦，不過買到超筍價抵貨就更滿足！萬寧超值換購優惠再次推出，今次優惠貨品更低至$15，只係希望大家買得開心，人人受惠！不過抵價貨品數量有限，想要就快啲過嚟萬寧分店或官網搶購啦！YAHOO著數 ・ 4 小時前
大寶冰室迷因效應背後：沒有墜入「預製菜」魔咒是延續熱潮關鍵
元朗大寶冰室肉餅飯，突然因社交平台Threads留言吹捧而爆紅，背後的「情緒消費」與「迷因效應」，為近年市場常見現象。然而在這次熱烈的消費情緒背後，不禁要問為何被吹捧的不是被揭用預製菜的冰室，大寶冰室到底有什麼核心餐飲業價值，能夠成為潮文對象的基本條件？綜合連日來食客反應，小店、即叫即製、家庭式經營，均是大寶能夠把握熱潮的關鍵Yahoo財經 ・ 6 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶
馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網民大推合味道最好食係呢隻口味？ 多年以來從未被超越惹熱議！
最近有網民於連登出帖，大讚合味道「香辣海鮮味」，直接將其封神，指多年來無其他口味能超越，其辣粉超好味！帖文一出，立即引起網友熱議，不少網友認同樓主，且舉出有能力與之一拼的其他口味；不過亦有人慨嘆合味道杯麵的味道已大不如前，紛紛懷緬各款已消失的口味，引起其他人共鳴，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 6 小時前