香港上市公司商會公佈 2025年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」得獎名單

更多上市公司採納董事會成員多元化政策 女性董事比例持續提升



優秀企業將ESG績效與管理層薪酬掛鉤 積極引領行業水平



得獎企業展現穩健管治架構 致力為各持份者創造長遠價值



香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月12日 - 香港今年重奪全球首次公開招股（IPO）集資額榜首之位，再次證明本港具備吸納國際資本的實力，鞏固其作為全球集資中心的地位，本地企業仍繼續精益求精。香港上市公司商會（CHKLC）主席陳家強教授在2025年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」頒獎晚宴上表示：「在當前環境下，『企業管治』與『環境、社會及管治』（ESG）比以往任何時候都更具深遠意義。今晚我們表彰在這兩方面表現卓越的上市公司，正好適時地彰顯企業將公眾利益銘記於心的責任。」他續稱：「各得獎企業致力為股東、員工、其營運所在的社區、弱勢社群以至整體環境謀求福祉，是業界的最佳典範。」





香港上市公司商會常務委員會成員與主席陳家強教授 (中)、嘉賓財經事務及庫務局局長 許正宇, GBS, JP (左六)、證監會主席黃天祐博士 (左五)一同祝賀。

獎項分設六大組別 傑出企業兼獲公司管治與ESG殊榮



本年度獎項一如往屆，共設六個組別，包括：恒生指數成份股公司、恒生綜合指數成份股公司、恒生中國（香港上市）100指數成份股公司、不同投票權及未有盈利公司、其他及創業板公司，以及新上市公司。在企業管治或ESG實務方面表現卓越的公司，獲頒發卓越獎或嘉許狀，以作公開表揚。（得獎名單詳見附錄）



今年的得獎名單上既有往屆的得獎者，亦有首次獲獎的新晉企業，反映愈來愈多上市公司在「企業管治」與「ESG」的策略制定與實踐方面持續進步。部份企業在兩方面均表現卓越，同時獲頒公司管治及ESG相關獎項，足證其對兩者同等重視。這些企業包括中國海外發展有限公司、華潤啤酒(控股)有限公司、小鵬汽車有限公司及信和置業有限公司。



評審委員會主席雷添良先生, GBS, JP 指出：「各得獎企業在追求卓越企業管治與ESG的道路上付出了巨大努力，並在此過程中為商界、環境及社會帶來了積極成果。」



董事會獨立性與多元化成趨勢 女性董事比例顯著提升



評審讚揚「公司管治卓越獎」的得獎公司大多展現了穩健及完善的管治架構。其董事會普遍具備高度獨立性，並積極採納成員多元化政策。更多公司已制定《董事局成員多元化政策》，部份企業在董事會性別多元化方面表現尤其突出，女性董事比例已超越五成 。此外，各得獎者均設立多個董事會轄下專業委員會以履行特定職能，同時強化了風險管理與內部監控機制，其獨立非執行董事亦在提供獨立見解及有效制衡方面發揮了關鍵作用。



ESG管理融入核心戰略 績效表現與管理層薪酬掛鉤



在「環境、社會及管治卓越獎」類別中，積極應對氣候變化、管理碳足跡成為各得獎企業的共通策略重點。所有得獎者均自願遵循國際氣候相關協議，並為實現碳中和設定了明確的時間表。部份優秀企業將ESG績效與管理團隊的薪酬掛鉤，以提升ESG管理水平；亦有公司不僅致力於自身減排，更將影響力擴展至供應鏈上游夥伴以至公眾，將可持續發展理念深度融入公司發展策略及日常營運。



全球百大AI領軍人物李開復博士 分享香港未來角色



頒獎晚宴邀得零一萬物首席執行官暨創新工場董事長李開復博士擔任主講嘉賓。李開復博士曾任Google中國區總裁，是推動中國科技發展的關鍵人物之一。現時他以香港為基地，專注於人工智能（AI）的研究與投資。他在會上向一眾與會者分享，就香港在未來AI領域所能扮演的角色提出獨到見解。



此年度獎項旨在為本港上市企業訂立公司管治和ESG的最高標準，鼓勵企業展示其最佳方針、策略及實踐措施，並與其他上市企業分享成功經驗，為市場樹立典範。



Vistra卓佳連續第二年成為「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」的冠名贊助商。Vistra卓佳北亞區主管及執行副總裁張海亮先生表示：「獎項設立的宗旨與Vistra卓佳的願景不謀而合，我們很高興能再度冠名贊助此項業界盛事。」



附錄 1



2025 年度香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎獲獎企業名單





公司管治卓越獎

恒生指數成份股公司組別

« 百威亞太控股有限公司 (股份編號：1876)

« 中國海外發展有限公司 (股份編號：688)

« 華潤啤酒(控股)有限公司 (股份編號：291)

恒生綜合指數成份股公司組別

« 藍月亮集團控股有限公司 (股份編號：6993)

« 中集安瑞科控股有限公司 (股份編號：3899)

« 置富產業信託 (股份編號：778)

« 信和置業有限公司 (股份編號：83)

恒生中國(香港上市)100指數成份股公司

« 小鵬汽車有限公司 (股份編號：9868)

其他及GEM公司組別

« 順豐房地產投資信託基金 (股份編號：2191)

環境、社會及管治卓越獎

恒生指數成份股公司組別

« 中國海外發展有限公司 (股份編號：688)

« 華潤啤酒(控股)有限公司 (股份編號：291)

« 恒基兆業地產有限公司 (股份編號：12)

« 中國平安保險(集團)股份有限公司 (股份編號：2318)

« 騰訊控股有限公司 (股份編號：700)

恒生綜合指數成份股公司組別

« 冠君產業信託 (股份編號：2778)

« 中海物業集團有限公司 (股份編號：2669)

« 鷹君集團有限公司 (股份編號：41)

« 嘉里建設有限公司 (股份編號：683)

« 信和置業有限公司 (股份編號：83)



評獎委員會嘉許

« 藍月亮集團控股有限公司 (股份編號：6993)

« 置富產業信託 (股份編號：778)

« 六福集團(國際)有限公司 (股份編號：590)

恒生中國(香港上市)100指數成份股公司

« 快手科技 (股份編號：1024)

« 小鵬汽車有限公司 (股份編號：9868) 其他及GEM公司組別

« 沛然環保顧問有限公司 (股份編號：8320)

« 周大福創建有限公司 (股份編號：659)

« 和記電訊香港控股有限公司 (股份編號：215)

« 香格里拉(亞洲)有限公司 (股份編號：69)



評獎委員會嘉許

« 鳯凰衛視投資(控股)有限公司 (股份編號：2008)

« 順豐房地產投資信託基金 (股份編號：2191)

« 載通國際控股有限公司 (股份編號：62)

新上市公司

« 珍酒李渡集團有限公司 (股份編號：6979)



* 註：按公司英文名稱字母順序排列





發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於香港上巿公司商會

香港上市公司商會為非牟利組織，於2002年9月正式註冊成立，為香港上巿公司及其他相關機構提供服務。商會致力推廣企業管治；擔當上巿公司與有關監管機構之間的溝通角色；加強香港上巿公司之間的聯繫；促進中港兩地上巿公司之間的合作，維護香港作為國際金融及集資中心的地位。商會自2007年每年與香港浸會大學聯合頒發「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」，以表揚具有公司管治與ESG卓越表現的上巿公司 (

https://chklc.org/zh-index-php/

)。

關於香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心

公司管治與金融政策研究中心致力成爲亞洲區內公司管治的翹楚。該中心積極推廣香港、內地及亞太經濟地區的公司管治，對公司管治及相關金融政策問題制定高效政策和進行學術研究，以提高公司管治的水準。此外，該中心提供專業行政人員培育活動，以傳播知識及提倡商業領導責任的標準。該中心亦透過諮詢項目，協助不同組織設計、改善及評估其公司管治制度及架構。

有關【香港公司管治及環境、社會及管治卓越獎】

「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」（前稱【香港公司管治卓越獎】）由香港上市公司商會及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心聯合舉辦，由2007 年開始每年頒發，旨在促進香港企業管治、ESG，商業道德及董事會領導力的最高水準；表彰卓越管治的公司；宣傳最佳實踐及成績，從而促進公司管治文化的長足發展



2025年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」獲Vistra卓佳為冠名贊助、華富建業國際金融有限公司為金贊助、香港立信德豪會計師事務所為ESG獎項暨銅贊助、大華國際 (香港) 為文書贊助。獎項同時獲財經事務及庫務局、證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港會計師公會及香港中國企業協會全力支持。此外，方圓企業服務為知識夥伴、富途安逸及Nasdaq為推廣夥伴、香港經濟日報為大會獨家中文媒體贊助、新城財經台為獨家電台夥伴；華富財經、irasia.com及智富投資者關係為網上媒體夥伴。



如欲查詢有關「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」的詳情，請瀏覽：

https://cgesgawards.chklc.org/tchi/



