香港中國婦女會中學勇奪2025年恒隆數學獎金獎殊榮

恒隆傳承卓越願景 培育科研人才 提升香港全球競爭力

香港及上海 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 由恒隆地產有限公司（香港聯合交易所股份代號：00101）（「恒隆」）與香港科技大學（「科大」）合辦的2025年恒隆數學獎，得獎名單現已揭曉。金獎殊榮由來自香港中國婦女會中學的李兆旻摘得，其得獎研究報告為「Markov Chains Associated with Ultraspherical Polynomials: An Analysis of Weak Convergence and First Passage Time Functionals」。





香港特別行政區教育局局長蔡若蓮博士（左）、恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授（右）頒發2025年恒隆數學獎金獎予香港中國婦女會中學的李兆旻同學。



銀獎及銅獎則分別由聖保羅男女中學的黃鉅霖、李欣霖、盧晉林、喬樂熙和黃卓樂，以及皇仁書院的傅思皓、高潤彤、濮愷俊和楊懷堃奪得。各得獎隊伍深入鑽研艱澀的數學領域，其研究成果盡顯超卓的解難能力、創造力與嚴謹的學術精神。



頒獎典禮於今晚隆重舉行，旨在表彰一眾入圍學生的卓越成就，同時彰顯恒隆數學獎對推動本地STEM教育發展的長遠承諾與貢獻。香港特別行政區教育局局長蔡若蓮博士, JP於開幕致辭時表示：「恒隆數學獎不僅表彰同學在數學方面的卓越表現，亦同時展現主辦機構有效激發學生對數學的熱忱，以及持續培育香港年輕人才。這與香港的學校教育中強調自主學習、解難能力及創造力高度契合。我呼籲社會各界攜手，讓同學們在不斷推進的數碼與數學建模教育發展中受惠。」



恒隆地產董事長陳文博先生向在場人士致辭時表示： 「在慶祝恒隆數學獎得獎者的同時，我們深切體會到人才發展無疑是一項長遠投資。恒隆數學獎充分體現了我們致力培育具備獨立思考與領導能力新一代人才的承擔，助他們能從容應對日益複雜的世界。來自學生、學校和學術界的大力支持，令我們深受鼓舞，亦進一步鞏固了我們推動數學教育發展、持續追求卓越的共同使命。展望未來，我們將繼續攜手各界，啟發年輕學子在數學、科學及科技領域追求的熱情，並助他們發揮潛能。」



香港科技大學校長葉玉如教授表示： 「香港科技大學很高興能與恒隆繼續攜手，共同舉辦這項兩年一度的比賽。恒隆數學獎不僅僅是一場學術競賽，更是一個啟發學生突破知識疆界的平台，鼓勵他們運用嚴謹的方法開展原創研究。透過悉心培育一群具潛質的年輕數學人才，並為他們提供接觸世界級訓練的寶貴機會，我們正共同推動香港邁向國際創新科技樞紐的共同願景。」



典禮的另一焦點，是主題為「無處不在的數學：『探索』的語言」的專題研討環節，由兩位重量級學者進行對談。主講嘉賓包括：2017年沃爾夫數學獎得主、2025年恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授，以及2022年未來科學大獎得主、恒隆數學獎督導委員會主席兼學術委員會成員莫毅明教授。研討會由Power Dynamics聯合創辦人兼行政總裁朱晉酈女士主持。兩位頂尖數學家深入剖析了數學教育的未來格局，並探討在科技日新月異的時代，年輕一代應如何裝備自己，以迎接挑戰、脫穎而出。



今屆恒隆數學獎反應熱烈，吸引了來自全港逾50所中學、近100支隊伍競逐。每支參賽隊伍在指導老師的帶領下，自行擬定數學研究題目，進行深入研究並提交報告。所有報告均須通過由國際知名學者與教育家組成的學術委員會，經過多輪嚴格評核。這項影響深遠的盛事，對啟迪及培育未來的數學與科研人才，起著關鍵作用。



附錄：



恒隆數學獎於2004年創立，每兩年一屆，旨在啟發中學生發揮數理創意，自主踏上研究探索之路。獎項創立超過二十載，歷程光輝，至今已吸引逾200所學校、超過2,800名學生參與，呈交了逾500份專題研究報告。為支持獎項運作，恒隆地產為每屆比賽撥捐港幣250萬元，其中100萬元為獎金，餘下款項則用於支持香港科技大學提供學術諮詢、評審過程、比賽行政管理，以及教育推廣活動等重要項目。科大亦贊助進修獎學金，支持由得獎學校推薦的老師攻讀該大學的教育數學理學碩士課程，在學術與教學方面持續深造。



過去二十多年來，恒隆數學獎在發掘與培育數學英才方面，影響深遠。不少昔日得獎者已畢業於世界頂尖學府，現於學術界及不同專業領域為社會作出重要貢獻。此獎項任重道遠，不僅在於表彰學術成就，更在於由中學開始點燃年輕人對數學探究的終身熱情。



今屆恒隆數學獎吸引了來自全港逾50所中學、近100支隊伍競逐。最終，共15支隊伍脫穎而出，晉身最後的答辯會。獲邀的隊伍須於學術委員會席前，闡述並答辯其研究成果。整個過程之嚴謹，堪比研究生學位的論文答辯，為中學生提供了一次極為難得的學術體驗。



2025年恒隆數學獎的詳細得獎名單，請參閱附件。





2025年恒隆數學獎得獎隊伍與一眾嘉賓合照，包括香港特別行政區教育局局長蔡若蓮博士、恒隆地產名譽董事長陳啟宗先生、恒隆地產董事長陳文博先生、恒隆地產行政總裁盧韋柏先生、恒隆地產首席財務總監趙家駒先生、香港科技大學校長葉玉如教授、恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授、恒隆數學獎督導委員會主席莫毅明教授，以及學術委員會、督導委員會、執行委員會和篩選委員會的成員。



附件：2025 年恒隆數學獎得獎名單





獎項

專題研究

成員同學

領導老師

學校名稱

金獎

Markov Chains Associated with Ultraspherical Polynomials: An Analysis of Weak Convergence and First Passage Time Functionals

李兆旻

鍾安平先生

香港中國婦女會中學

銀獎

Incentric Subdivisions of Triangles and Iterated Function Systems

黃鉅霖



李欣霖



盧晉林



喬樂熙



黃卓樂

張伯亮先生

聖保羅男女中學

銅獎

On the Generalizations of the No-Three-in-Line Problem

傅思皓



高潤彤



濮愷俊



楊懷堃

​陳恆進先生

皇仁書院

優異獎（以學校英文名稱順序排列）

專題研究

成員同學

領導老師

學校名稱

On the Number of Multiplicative Type E n Friezes

陳樂謙



顧楷熙



唐瑞平



黃浩

方鈺倫先生

港大同學會書院

What Can You Split and Draw?

許卓樂



郭澄朗



董旻熙

方鈺倫先生

港大同學會書院

The Mathematics of Riffle Shuffling from Single to Multi-Deck Card Games

汪海峰



汪海嵩

Alexandra Streeter



女士

英皇佐治五世學校

On the Images of Rational Numbers under a Certain Type of Fractal Interpolation Function

招梓晞



林尚暉



李衍俊



吳振軒



鄧嘉琳

張慧珊博士

聖若瑟書院

Producing Annoying Sounds with Chalk by Varying Angle of Contact

張倬華



董浩揚



李濟正



李銘澤



吳廷芳

邊偉先生

滬江維多利亞學校









