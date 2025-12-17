宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
香港中國婦女會中學勇奪2025年恒隆數學獎金獎殊榮
恒隆傳承卓越願景 培育科研人才 提升香港全球競爭力
香港及上海 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 由恒隆地產有限公司（香港聯合交易所股份代號：00101）（「恒隆」）與香港科技大學（「科大」）合辦的2025年恒隆數學獎，得獎名單現已揭曉。金獎殊榮由來自香港中國婦女會中學的李兆旻摘得，其得獎研究報告為「Markov Chains Associated with Ultraspherical Polynomials: An Analysis of Weak Convergence and First Passage Time Functionals」。
銀獎及銅獎則分別由聖保羅男女中學的黃鉅霖、李欣霖、盧晉林、喬樂熙和黃卓樂，以及皇仁書院的傅思皓、高潤彤、濮愷俊和楊懷堃奪得。各得獎隊伍深入鑽研艱澀的數學領域，其研究成果盡顯超卓的解難能力、創造力與嚴謹的學術精神。
頒獎典禮於今晚隆重舉行，旨在表彰一眾入圍學生的卓越成就，同時彰顯恒隆數學獎對推動本地STEM教育發展的長遠承諾與貢獻。香港特別行政區教育局局長蔡若蓮博士, JP於開幕致辭時表示：「恒隆數學獎不僅表彰同學在數學方面的卓越表現，亦同時展現主辦機構有效激發學生對數學的熱忱，以及持續培育香港年輕人才。這與香港的學校教育中強調自主學習、解難能力及創造力高度契合。我呼籲社會各界攜手，讓同學們在不斷推進的數碼與數學建模教育發展中受惠。」
恒隆地產董事長陳文博先生向在場人士致辭時表示： 「在慶祝恒隆數學獎得獎者的同時，我們深切體會到人才發展無疑是一項長遠投資。恒隆數學獎充分體現了我們致力培育具備獨立思考與領導能力新一代人才的承擔，助他們能從容應對日益複雜的世界。來自學生、學校和學術界的大力支持，令我們深受鼓舞，亦進一步鞏固了我們推動數學教育發展、持續追求卓越的共同使命。展望未來，我們將繼續攜手各界，啟發年輕學子在數學、科學及科技領域追求的熱情，並助他們發揮潛能。」
香港科技大學校長葉玉如教授表示： 「香港科技大學很高興能與恒隆繼續攜手，共同舉辦這項兩年一度的比賽。恒隆數學獎不僅僅是一場學術競賽，更是一個啟發學生突破知識疆界的平台，鼓勵他們運用嚴謹的方法開展原創研究。透過悉心培育一群具潛質的年輕數學人才，並為他們提供接觸世界級訓練的寶貴機會，我們正共同推動香港邁向國際創新科技樞紐的共同願景。」
典禮的另一焦點，是主題為「無處不在的數學：『探索』的語言」的專題研討環節，由兩位重量級學者進行對談。主講嘉賓包括：2017年沃爾夫數學獎得主、2025年恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授，以及2022年未來科學大獎得主、恒隆數學獎督導委員會主席兼學術委員會成員莫毅明教授。研討會由Power Dynamics聯合創辦人兼行政總裁朱晉酈女士主持。兩位頂尖數學家深入剖析了數學教育的未來格局，並探討在科技日新月異的時代，年輕一代應如何裝備自己，以迎接挑戰、脫穎而出。
今屆恒隆數學獎反應熱烈，吸引了來自全港逾50所中學、近100支隊伍競逐。每支參賽隊伍在指導老師的帶領下，自行擬定數學研究題目，進行深入研究並提交報告。所有報告均須通過由國際知名學者與教育家組成的學術委員會，經過多輪嚴格評核。這項影響深遠的盛事，對啟迪及培育未來的數學與科研人才，起著關鍵作用。
附錄：
恒隆數學獎於2004年創立，每兩年一屆，旨在啟發中學生發揮數理創意，自主踏上研究探索之路。獎項創立超過二十載，歷程光輝，至今已吸引逾200所學校、超過2,800名學生參與，呈交了逾500份專題研究報告。為支持獎項運作，恒隆地產為每屆比賽撥捐港幣250萬元，其中100萬元為獎金，餘下款項則用於支持香港科技大學提供學術諮詢、評審過程、比賽行政管理，以及教育推廣活動等重要項目。科大亦贊助進修獎學金，支持由得獎學校推薦的老師攻讀該大學的教育數學理學碩士課程，在學術與教學方面持續深造。
過去二十多年來，恒隆數學獎在發掘與培育數學英才方面，影響深遠。不少昔日得獎者已畢業於世界頂尖學府，現於學術界及不同專業領域為社會作出重要貢獻。此獎項任重道遠，不僅在於表彰學術成就，更在於由中學開始點燃年輕人對數學探究的終身熱情。
今屆恒隆數學獎吸引了來自全港逾50所中學、近100支隊伍競逐。最終，共15支隊伍脫穎而出，晉身最後的答辯會。獲邀的隊伍須於學術委員會席前，闡述並答辯其研究成果。整個過程之嚴謹，堪比研究生學位的論文答辯，為中學生提供了一次極為難得的學術體驗。
2025年恒隆數學獎的詳細得獎名單，請參閱附件。
附件：2025 年恒隆數學獎得獎名單
獎項
專題研究
成員同學
領導老師
學校名稱
金獎
Markov Chains Associated with Ultraspherical Polynomials: An Analysis of Weak Convergence and First Passage Time Functionals
李兆旻
鍾安平先生
香港中國婦女會中學
銀獎
Incentric Subdivisions of Triangles and Iterated Function Systems
黃鉅霖
張伯亮先生
聖保羅男女中學
銅獎
On the Generalizations of the No-Three-in-Line Problem
傅思皓
陳恆進先生
皇仁書院
優異獎（以學校英文名稱順序排列）
專題研究
成員同學
領導老師
學校名稱
On the Number of Multiplicative Type En Friezes
陳樂謙
方鈺倫先生
港大同學會書院
What Can You Split and Draw?
許卓樂
方鈺倫先生
港大同學會書院
The Mathematics of Riffle Shuffling from Single to Multi-Deck Card Games
汪海峰
Alexandra Streeter
英皇佐治五世學校
On the Images of Rational Numbers under a Certain Type of Fractal Interpolation Function
招梓晞
張慧珊博士
聖若瑟書院
Producing Annoying Sounds with Chalk by Varying Angle of Contact
張倬華
邊偉先生
滬江維多利亞學校
Hashtag: #HangLungProperties
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上 海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。
公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。
公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。
如欲了解更多資訊，請瀏覽
。
關於香港科技大學（科大）
科大（
） 是國際知名的大學，致力推動創新教學、卓越研究及具影響力的知識轉移。科大著重為學生提供全面及跨學科的教學，於《2026年 QS 亞洲大學排名》中排行第六，《泰晤士高等教育全球年輕大學排名榜2024》中排行第三，並在《泰晤士高等教育大學影響力排名2025》中全球排第19、全港第一。另有 13 個科目躋身《2025 年 QS 世界大學學科排名》全球50強，其中「數據科學及人工智能」學科全球排名第17位，蟬聯本地大學之冠。此外，科大在全球大學就業能力排名中，一直位處全球首30名以內，反映畢業生極具競爭力。在研究及創業創新方面，逾八成的科大研究，於香港的大學教育資助委員會最新的「2020研究評審工作」被評為「國際卓越」或「世界領先」水平。截至2025年7月，科大成員共創立了逾1,900間至今活躍的初創公司，當中包括10間獨角獸企業和17間成功退場的公司（上市集資或被併購）。
新聞稿由客戶提供
