香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - 對於不少準研究生而言，財務限制往往是追求深造路上的重大挑戰。香港中文大學（CUHK）提供多種獎學金計劃，包括香港博士研究生獎學金計劃（HKPFS），幫助學生專注於學術發展，在世界一流的學術環境中茁壯成長。





香港中文大學獎學金 築夢學術未來



學業資助 成就學術抱負

香港中文大學致力於培養全球人才，並為傑出的申請者提供香港博士研究生獎學金計劃（HKPFS），總值高達230,000美金，涵蓋津貼、學費豁免、住宿和交通津貼。



此外，由香港特區政府資助的一帶一路獎學金，為來自沿線國家的研究式碩士及博士提供首年全額學費資助。部分自資修課式碩士課程亦為表現優異的學生提供入學獎學金。



頂尖學府 立足國際大都會

香港中文大學於2026年QS世界大學排名中，位列全球第32名，為卓越研究提供理想的學術環境。獲獎學生可參與跨學科合作、得到世界知名教授指導，以及享有頂尖科研設施。憑藉香港的地理優勢，香港中文大學以豐富的文化、學術和專業機遇，連接全球人才。



香港中文大學提供超過230個英文修課式研究生課程，其中22個學科在名列全球前30，包括第2名的教育與教育研究、第2名的腸胃與肝臟科、第5名的護理學、第7名的人工智能與計算機科學，以及第10名的語言學，每個學科都擁有在專業領域作出卓越貢獻的權威學者。



從個人潛力，到社會影響力

與此同時，香港中文大學幫助全球學者突破極限，發揮潛力。在充足的財務支援下，來自巴西的Fabricio Oliveira da Silva和香港的Yasine Malki在這裡得到國際知名教授的指導，在頂尖跨學課研究環境中獲益良多。



「在香港中文大學讀書，是一段有關學習與成長的難忘之旅。優越的學術環境、給予我幫助的學院，以及多元的學生社群，都激發了我對研究的熱情。充分的合作機會和最頂尖的資源豐富了我的學習經歷，幫我為將來做好準備。憑著獎學金，我成功在國際會議上發表了論文，擴展了學術網絡。」

—— Fabricio Oliveira da Silva博士，巴西應用英語語言學博士畢業生



「在香港中文大學攻讀博士學位是非常寶貴的經歷。HKPFS獎學金令我有機會得到世界一流教授的指導，並在一個著重跨學科和協作的研究環境中工作。」

—— Yasine Malki，香港化學病理學博士生



邁出改變的一步

香港中文大學2025年研究生課程線上資訊周，將於2025年10月20日至31日舉行，讓有志升學的同學深入了解各種機會。活動將介紹香港中文大學的修課式及研究式碩士及博士課程、獎學金資訊，以及教授和在讀學生的分享。



詳情請訪問 https://www.gs.cuhk.edu.hk/admissions/admissions/admission-events





Hashtag: #CUHK



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

