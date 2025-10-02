中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
香港中文大學獎學金 築夢學術未來
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - 對於不少準研究生而言，財務限制往往是追求深造路上的重大挑戰。香港中文大學（CUHK）提供多種獎學金計劃，包括香港博士研究生獎學金計劃（HKPFS），幫助學生專注於學術發展，在世界一流的學術環境中茁壯成長。
學業資助 成就學術抱負
香港中文大學致力於培養全球人才，並為傑出的申請者提供香港博士研究生獎學金計劃（HKPFS），總值高達230,000美金，涵蓋津貼、學費豁免、住宿和交通津貼。
此外，由香港特區政府資助的一帶一路獎學金，為來自沿線國家的研究式碩士及博士提供首年全額學費資助。部分自資修課式碩士課程亦為表現優異的學生提供入學獎學金。
頂尖學府 立足國際大都會
香港中文大學於2026年QS世界大學排名中，位列全球第32名，為卓越研究提供理想的學術環境。獲獎學生可參與跨學科合作、得到世界知名教授指導，以及享有頂尖科研設施。憑藉香港的地理優勢，香港中文大學以豐富的文化、學術和專業機遇，連接全球人才。
香港中文大學提供超過230個英文修課式研究生課程，其中22個學科在名列全球前30，包括第2名的教育與教育研究、第2名的腸胃與肝臟科、第5名的護理學、第7名的人工智能與計算機科學，以及第10名的語言學，每個學科都擁有在專業領域作出卓越貢獻的權威學者。
從個人潛力，到社會影響力
與此同時，香港中文大學幫助全球學者突破極限，發揮潛力。在充足的財務支援下，來自巴西的Fabricio Oliveira da Silva和香港的Yasine Malki在這裡得到國際知名教授的指導，在頂尖跨學課研究環境中獲益良多。
「在香港中文大學讀書，是一段有關學習與成長的難忘之旅。優越的學術環境、給予我幫助的學院，以及多元的學生社群，都激發了我對研究的熱情。充分的合作機會和最頂尖的資源豐富了我的學習經歷，幫我為將來做好準備。憑著獎學金，我成功在國際會議上發表了論文，擴展了學術網絡。」
—— Fabricio Oliveira da Silva博士，巴西應用英語語言學博士畢業生
「在香港中文大學攻讀博士學位是非常寶貴的經歷。HKPFS獎學金令我有機會得到世界一流教授的指導，並在一個著重跨學科和協作的研究環境中工作。」
—— Yasine Malki，香港化學病理學博士生
邁出改變的一步
香港中文大學2025年研究生課程線上資訊周，將於2025年10月20日至31日舉行，讓有志升學的同學深入了解各種機會。活動將介紹香港中文大學的修課式及研究式碩士及博士課程、獎學金資訊，以及教授和在讀學生的分享。
詳情請訪問 https://www.gs.cuhk.edu.hk/admissions/admissions/admission-events
Hashtag: #CUHK
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
內地補習社湧港 未領牌教局難管 目標14萬優才子女 100小時課程預繳8.5萬
最新《施政報告》提出教育發展藍圖，加大推廣中學文憑試（DSE）國際認受性；內地教育中心早已看到商機，近月集體殺入香港，教育局亦難徹底監管。本報發現多家內地教育中心大舉南下招生，對象主要為居港14萬名優才的子女，其中內地知名的「犀牛國際教育」，坐落尖沙咀甲級商廈，100小時課程索價高達8.5萬元，竟需求甚殷。至於另一家早前被本報踢爆、有意來港開設私校的知名「威學一百」，近日低調變陣，以補習社方式落戶旺角密密招生。本報一連兩集，審視內地多家院校「踩界」操作，源自香港教育政策轉向、短時間帶動龐大內地生插班需求，卻讓投機者有牟利空間。信報財經新聞 ・ 13 小時前
容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過
日前喺澳門舉行嘅《2025灣區升明月》活動上，有網民拍攝台下情況時，片中穿著露背晚裝嘅容祖兒，被身旁一名穿米白色西裝嘅男子輕掃玉背Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 1 天前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美政府停運 反成特朗普黃金機會？
白宮似乎打算利用資金短缺來擴大特朗普的影響力。特朗普已表明或在停擺期間動用擴張權力來解僱聯邦僱員，甚至削減部分項目。不少評論認為，這初步的行動就像馬斯克曾主導的「政府效率部門」一樣，有人更戲稱這是「DOGE 2.0」。Yahoo財經 ・ 1 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
風林火山影評︳觀眾毀譽參半 網上影評人批「不如唔好上」 內地開畫票房僅過2千萬
由麥浚龍Juno執導、雲集金城武、劉青雲、梁家輝等巨星嘅電影《風林火山》，喺2018年煞科之後一直未有消息幾時上映，成為影迷口中嘅「都市傳說」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字
房委會將於今早舉行綠置居2024的攪珠儀式，申請者將按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持攪珠儀式。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
嚴格監管｜內地傳收緊限制電訊網絡 限制使用諾基亞和愛立信 合約需國家安全審查
根據媒體報道，中國將會收緊電訊網絡使用歐洲電訊設備供應商諾基亞(Nokia)和愛立信(Ericsson)的產品...BossMind ・ 2 小時前
方力申積極搵奶粉錢 爆太太三心兩意善變
【on.cc東網專訊】歌手方力申（Alex）將於12月榮升「新手爸爸」，雖然身家早已過億元，但為快將出世的囡囡搵奶粉錢，就算「紅日」都不休息，趕往廣州出席乳品活動，而作為專業藝人，他不停和圍觀者揮手打招呼，又任影唔嬲，還大方公開他的「待產」心情，指和太太葉萱現時東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）
Aeon進行10.1黃金周大優惠，精選產品包括太興系列 (奶茶/咖啡/鴛鴦/檸檬茶) $8.5/罐、紐西蘭ROCKIT蘋果（每筒）$34.9、多多純黑芝麻粉（約350克）$39.9，仲有期間限定Opanchu Usagi 褲褲兔精品，有褲褲兔環保袋 $39.9及褲褲兔玻璃食物盒 $39.9 ，罕見大劈價！YAHOO著數 ・ 1 天前
張與辰奪獎後快速爆紅 出道21年曾擊敗羅力威 坦承整容
《中年好聲音3》亞軍張與辰（Vic）獲獎後爆紅，不過其實佢早於2004年以原名張祖誠喺馬來西亞出道，獲得首屆《大馬偶像》季軍，又曾赴香港參加亞視《亞洲星光大道》踢館賽，擊敗當屆冠軍羅力威Yahoo 娛樂圈 ・ 38 分鐘前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮
羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前