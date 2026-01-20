香港中文大學與 Shell 合作開設首個 Shell Recharge 電動校巴充電站 快速充電機及混能校巴投入校園服務

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月20日 - 香港蜆殼有限公司（Shell） 與香港中文大學（中大）交通處於2026年1月15日舉行「香港中文大學 X Shell 電動校巴充電站開幕禮」，標誌著校園交通邁向綠色轉型的重要里程碑。在Shell的支持下，中大正式啟用首個設置於校園內的Shell Recharge電動校巴充電站，配備兩部功率達120千瓦的快速充電機，為中大逐步引入的新能源校巴提供高效能源補給。同時，香港生產力促進局為中大提供首部香港校園內的混能巴士 ，這是本地大學校園首次採用混能校巴作為低碳交通方案。





Shell與中大舉行「香港中文大學 X Shell 電動校巴充電站開幕禮」(左至右: 香港蜆殼有限公司零售業務網絡發展及電動出行經理鍾錦輝先生、香港中文大學交通經理李百鎧先生、香港中文大學保安及交通事務處處長李永光先生、香港蜆殼有限公司香港及澳門商務燃油部總經理陳迪泰先生 、香港生產力促進局首席創新總監兼先進能源及智慧 交通中心(APAS) 總經理都永海先生 、先進能源及智慧交通中心綠色運輸主管徐偉瑜先生)

Shell為中大安裝首個Shell Recharge 電動校巴充電站



Shell作為全球領先的能源供應商之一，將繼續以更少的排放創造更多價值，致力於2050年或之前達致淨零排放 ，為全球減碳作出貢獻。今年，Shell在中大校園設置首個Shell Recharge 電動校巴充電站，配備兩部功率達120千瓦的快速充電機，為中大的電動校巴提供高效能源補給。Shell一向維持高水平的安全標準，充電站在設計、安裝及營運各方面均嚴格把關，全面保障電動車充電過程的安全可靠。



自 2018 年以來，Shell透過為中大車隊供應 Shell FuelSave 慳油配方生化柴油B5，支持中大的可持續發展，協助減少碳排放並提升營運效率。是次引入快速充電設施，進一步推動中大交通系統現代化，並加速採用創新的低碳技術。Shell將持續與中大攜手，共同引領先進的出行解決方案，展現校園可持續發展的領導力。



蜆殼亞太區商務燃油部總經理陳耀宗先生表示: 「Shell致力於與客戶和合作夥伴攜手合作，提供全面的能源解決方案，共同推動社會進步。今次在香港中文大學安裝電動校巴充電站，正展現我們在能源轉型中持續推進與彼此合作的決心。」





Shell於中大安裝首個 Shell Recharge 電動校巴充電站 (左至右: 香港中文大學交通經理李百鎧先生、香港中文大學保安及交通事務處處長李永光先生、蜆殼亞太區商務燃油部總經理陳耀宗先生、香港蜆殼有限公司香港及澳門商務燃油部總經理陳迪泰先生)



首部混能校巴將於中大投入營運



香港生產力促進局亦為中大提供首部香港校園內的混能巴士，與一般柴油客車相比，能節省柴油消耗及減少廢氣排放。 若使用快速充電站直接為電池充電，最快僅需 25 分鐘便能充至 80%電量。



香港生產力促進局首席創新總監兼先進能源及智慧交通中心(APAS)總經理都永海先生表示：「這部12米插電混合動力校巴，是APAS在『創新及科技基金』撥款及企業合作夥伴贊助下，首部在香港設計、開發及組裝的綠色運輸項目，是次合作亦體現學術界與業界共同承擔社會責任。生產力局將繼續開拓不同創新應用方案，促進『官產學研投用』合作，擴大新技術、新產品、新場景的應用示範，推動綠色交通轉型。」



香港中文大學實現低碳交通



這兩項創新舉措不僅體現中大在可持續發展方面的承諾，更為香港校園交通綠色轉型樹立典範。



香港中文大學保安及交通事務處處長李永光先生表示：「香港中文大學一直致力推動可持續發展，並將環保理念融入校園日常運作。我們安裝充電站及引入新能源校巴，希望在保障師生出行便利的同時，減少碳排放，實現低碳交通。我謹此衷心感謝Shell對充電站項目的鼎力支持，及香港生產力促進局在混能校巴引入上的專業協助，讓我們能夠攜手推動校園交通邁向綠色新里程。」



