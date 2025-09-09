香港中醫醫院12月營運 將先提供門診和日間住院服務

【Now新聞台】香港中醫醫院將於12月分階段投入服務，會先提供門診和日間住院，目前已招聘足夠人手，正進行內部培訓。醫院亦與本地三間設有中醫或中醫藥學院的大學簽署協議，期望促進「醫教研」合作。

距離位於將軍澳的香港中醫醫院營運還有不足一百天，醫院行政總監卞兆祥稱營運後會分階段投入服務，主要先提供門診和日間住院，第二年後陸續提供住院服務，而臨床服務除了有純中醫外，也會提供中醫為主及中西醫協作模式。

中醫醫院行政總監卞兆祥：「醫院服務層面分了6個分科，中醫內科、中醫外科、中醫骨科、中醫兒科、針灸和骨傷。分科目的是讓病人有更明確的臨床指引，更容易找到醫生，有更好的臨床醫療服務幫助病人。我們希望在中醫院服務開展後，可以幫輕公立醫院的負擔。」

中醫院同時與浸大、中大和港大代表，就醫院管治、臨床服務教學和科研等合作簽署協議。三間大學將會派中醫藥專家參與醫院的臨床服務，亦會將有需要的病人由大學的中醫診所轉介至醫院接受治療，而學生都需要到醫院實習等，促進「醫教研」合作。

出席儀式的醫務衞生局局長盧寵茂稱，期望中醫院成為大學的教學醫院、促進臨床服務之餘，都協助中醫藥走出國際。

醫務衞生局局長盧寵茂：「三間大學的中醫藥方面專家也可以以他們豐富的臨床經驗，幫助中醫院提高服務水平。更重要是，我們希望憑藉三所大學在國際方面和國家方面很多優質中醫藥大學的網絡，可以與內地及海外加強聯繫和合作，令香港中醫醫院成為大灣區，以至國家中醫藥發展中一個核心引擎。」

中醫院目前已完成人手招聘工作，正進行內部培訓，預料下月公布收費等詳情。

