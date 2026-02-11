香港交易卡展覽2026：亞洲卡迷必去的收藏朝聖地

香港卡牌界年度盛事「香港交易卡展覽2026」（HK Trading Card Show）將於2026年3月14至15日重磅回歸，在機場旁的亞洲國際博覽館5號展館舉行，方便本地及海外玩家一同參與。今年展覽網羅全球珍稀卡牌，從Pokémon、運動球星卡到One Piece等熱門集換式卡牌（TCG）與收藏卡，打造一個集合買賣、交流、鑑賞於一身的實體平台。日本秋葉原頂尖卡牌名店 Clove 更首次以關鍵合作夥伴身份加入，為本地玩家帶來高質素日版卡牌及專業評級服務，預料將成為今年香港卡圈最矚目的焦點活動之一。

是次「香港交易卡展覽2026」為期兩天，將展出大量來自世界各地的稀有及人氣卡牌，無論是懷舊老卡、熱門卡組以至具投資潛力的稀有卡，都可以在場內找到。大會表示，本屆規模再創新高，雲集超過150個展商及卡牌交易商，當中包括來自日本、馬來西亞、新加坡、美國以及本地的知名單位，如卡圈熟悉的PokeRich等，令展覽成為區內卡牌交易與文化交流的重要據點。對於正尋找升值空間卡牌的投資者，以至純粹想尋寶「開眼界」的玩家，均能在展場內獲得豐富收穫。​





Clove 加盟：日本秋葉原卡店首次深度參戰

今年其中一大看點，是來自日本東京秋葉原的卡牌名店 Clove，以關鍵合作夥伴身份加盟，為香港卡迷帶來更高規格的收藏體驗。Clove 同時經營備受海外收藏家信賴的線上平台及位於秋葉原的實體店 Clove Base，長年專注日本版卡牌買賣及評級，被視為尋找高品質日版卡牌的安心之選。其自家「Clove狀態評級」會為卡牌按S至D級作出細緻劃分，加上同場亦提供 PSA 及 BGS 評級卡供選擇，讓本地玩家在香港也可以接觸到更多高水平、狀態透明的日版 Pokémon、遊戲王等熱門卡牌。

大會將於兩天內安排多場幸運抽獎活動，讓入場人士有機會把珍貴收藏卡帶回家。購買早鳥門票的觀眾更可額外參與抽獎，有機會贏取指定珍藏卡牌，為行程增添驚喜。最吸睛的是，VIP門票持有人可享有專屬抽獎資格，競逐「台北雙人遊」的大獎，集旅遊、收藏與體驗於一身，令VIP門票在收藏圈與旅遊愛好者之間同樣具吸引力。





門票現火速熱賣中！「香港交易卡展覽2026」活動詳情：

日期： 2026年3月14日（星期六）至15日（星期日）

地點： 亞洲國際博覽館5號展館

時間： VIP專場 中午12:00 – 下午1:00 | 公眾場 下午1:00 – 晚上8:00







