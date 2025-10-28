葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
香港人去西藏 | 最新證件要求與申請方法！附交通景點住宿攻略
畀人叫做「世界屋脊」嘅西藏，憑住佢神秘又宏偉嘅高原景色，一向都係香港人夢寐以求嘅旅遊勝地！由勁宏偉嘅布達拉宮、神聖嘅大昭寺，到好似碧玉咁靚嘅納木措同羊卓雍措，每個景點都令人心郁郁，好想去朝聖！隨住內地交通網絡越嚟越完善，而家香港人去西藏嘅方法都多咗，方便咗好多！無論你係想搞一場深入嘅文化之旅，定係渴望自由行去探索自然奇觀，Trip.com 都可以幫到你！幫你輕鬆訂晒機票、火車飛同酒店。
呢篇文章會畀你最齊全嘅香港人去西藏旅遊攻略，由一定要有嘅證件、多種交通方式到實用旅遊貼士，幫你無憂無慮咁 PLAN 好個行程，展開一場畢生難忘嘅高原探險之旅！
最抵價錢安排機票、酒店、當地體驗 💐
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
香港人去西藏 | 證件與手續
好多計劃去西藏嘅香港朋友成日都有個誤會，就係以為香港居民入西藏要額外申請「入藏函」。
事實上，根據最新嘅旅遊政策，香港同澳門居民去西藏嘅手續已經大大簡化咗！你淨係要揸住有效嘅回鄉證（即港澳居民來往內地通行證），就可以直接喺西藏玩到盡，完全唔使申請入藏函！咁真係方便好多！不過，大家要留意：如果你的西藏行程會去到一啲邊境敏感地區，例如好神秘嘅阿里地區、有歷史嘅樟木口岸，又或者係去世界之巔嘅珠穆朗瑪峰大本營等等，咁你就一定要提早申辦邊防證（Border Permit）。
入藏函 | 图片来源：tibetway
入藏函 | 图片来源：tibetway
身份
證件要求
備註
香港/澳門居民
回鄉證（港澳居民來往內地通行證）
無需入藏函；去邊境敏感地區要邊防證。
外籍護照香港居民
外國護照
要辦入藏函。
台灣居民
台胞證（台灣居民來往大陸通行證）
一般要透過旅行社申請入藏函，唔可以自由行。
總之，無論你係香港、澳門定係台灣居民，PLAN 西藏高原之旅嗰陣，一定要根據自己身份同詳細行程，提早了解同準備晒所有必須嘅旅行證件。準備充足係確保旅途暢通無阻嘅關鍵呀！
香港人去西藏 | 需辦理邊防證的地區
雖然香港居民憑回鄉證就可以輕鬆踏足西藏呢片神秘土地，但如果你個探險之旅會深入以下嘅西藏邊境敏感區域，咁就一定要額外申辦邊防證（Border Permit）！呢張證係入呢啲特殊地區嘅通行許可嚟㗎！
邊防證 | 图片来源：tibetway
日喀則地區（Shigatse Prefecture）
仲巴縣：偏吉鄉、亞熱鄉、札東鄉、納曲鄉、帕羊鄉、霍爾巴鄉
薩嘎縣：昌果鄉、雄如鄉、接藏鄉
● 聶拉木縣：充堆鄉、波龍鄉、門布鄉、銷作鄉、乃龍鄉、亞東鄉、樟木鎮
● 定日縣：崗嘎鄉、雲瓊鄉、東巴鄉、絨轄鄉、扎西宗鄉、拉木堆鄉、曲當鄉、巴松鄉、扎果鄉、扎鄉
● 康馬縣：康馬鄉、莎瑪達鄉、雄章鄉、嘎拉鄉、涅如鄉、堆鄉、涅如麥鄉
● 亞東縣：上亞東鄉、下亞東鄉、康布鄉、堆那鄉、吉如鄉、帕里鎮、下司馬鎮
崗巴縣：昌龍鄉、工巴樓鄉、直克鄉、孔瑪鄉
定結縣：日層鄉、薩爾鄉、穷則鄉、定結鄉、多布紮鄉、陳塘區
吉隆縣：貢當鄉、札鄉、薩勒鄉、吉隆鎮
山南地區（Shannan Prefecture）
● 錯那縣：錯那鄉、浪坡鄉、麻瑪鄉、基巴鄉、勒鄉、貢日鄉、庫局鄉、洞嘎鄉、卡塔爾鄉、扎洞鄉、古松多
● 隆子縣：曲松鄉、玉門鄉、馬其墩鄉、斗玉鄉、三林鄉、準巴多、加玉鄉
● 洛澤縣（洛扎）：邊巴鄉、拉康鄉、杜魯鄉、拉郊鄉、古局鄉、木鄉、由吉麥多、色鄉、桑玉鄉、曲措鄉
浪卡子縣：堆鄉、普瑪江塘鄉
林芝地區（Nyingchi Prefecture）
● 米林縣：米林鄉、里龍鄉、臥龍鄉、羌綱鄉、派鄉、丹鄉、南伊月巴多
朗縣：金東鄉
察隅縣：上察隅鄉、下察隅鄉、竹瓦根鄉、察瓦龍鄉
墨脫縣：墨脫鄉、背崩鄉、德興鄉、格當鄉、達木洛巴民族鄉
阿里地區（Ngari Prefecture）
● 普蘭縣：雄巴多、崗薩鄉、公珠鄉、幫仁鄉、科加鄉、細德鄉、多油鄉、吉讓鄉、赤德鄉、仁貢鄉
● 扎達縣：托林鄉、東嘎鄉、波林鄉、曲木底多、香孜鄉、熱市鄉、加林鄉、魯巴鄉、什布奇鄉、薩讓鄉、日巴多、達巴鄉、東波鄉、曲龍鄉、底雅鄉、楚魯松傑鄉
● 日土縣：日土鄉、烏江鄉、狀大角多、過巴鄉、德汝鄉、東汝鄉、松西鄉、多瑪鄉、包庇甲崗鄉
● 噶爾縣：索麥多、噶爾新鄉、那木如鄉、門士鄉、索多鄉、札西崗鄉、如木鄉、朗瑪多、曲角鄉
香港人去西藏 | 邊防證點樣申請？
申請方式
自己喺西藏搞：
抵達拉薩後，可前往拉薩市公安局出入境管理處辦理。
通常需要攜帶：回鄉證（或身份證）、相片、行程安排。
搵旅行社代辦：
為方便旅客，大多數正規旅行社都會提供邊防證的代辦服務。尤其當您選擇參加前往珠穆朗瑪峰大本營、探索阿里地區，或是途經樟木口岸等特定路線的旅行團時，旅行社通常會為您統一申請並妥善處理邊防證，讓您的旅程更加省心。
省時省力，但需支付代辦費用。
所需時間：
通常情況下，邊防證的辦理時間約為1至2個工作日即可完成。然而，為了確保您的西藏之旅萬無一失，我們強烈建議您提早準備並提交申請，預留充足的時間，避免因證件延誤而影響您的寶貴行程。
注意事項
邊防證屬於免費證件，但若透過旅行社代辦，會有一定服務費。
因此，如果您計劃深入探索西藏的精華之地，例如親臨世界屋脊的珠穆朗瑪峰大本營（位於定日縣），或是挑戰佛教聖地阿里神山聖湖（如岡仁波齊、瑪旁雍錯），以及途經樟木口岸等邊境要地，務必在出發前仔細確認這些地區是否需要額外辦理邊防證，並提前完成申請，確保您的西藏冒險之旅暢通無阻。
香港人去西藏 | 交通方式大比拼
交通方式
出發點
耗時
價錢區間 (港幣)
適合人群
特點
飛機直飛
香港 → 成都 → 拉薩
約 6–8 粒鐘 (連轉機)
$1500–3000
時間有限、第一次入藏
最快最方便，但高反可能明顯
內地火車
香港 → 廣州 → 拉薩
約 40 粒鐘
$800–1500
預算有限、想慢慢適應高原
沿途風景好靚，慢慢適應高原
飛機+火車聯運
香港 → 成都 (飛機) → 拉薩 (火車)
約 30 粒鐘
$1500–2500
想兼顧舒適同風景
減低高反風險，行程有彈性
包車/長途車
成都/西寧 → 拉薩
3–5 日
$2000–5000 / 車
探險型、攝影發燒友
路途遠，沿途好多景點
香港人去西藏 | 飛機交通方式
對於追求效率嘅香港旅客嚟講，搭飛機肯定係去西藏最快、最慳時間嘅方法。
而家，由香港出發，你可以選擇經成都轉機，再搭直飛拉薩嘅航班，好快就到呢片神秘高原。除咗成都，香港仲有好多航線可以經其他內地大城市（好似重慶、西安、昆明等等）轉機去拉薩，畀你個西藏之旅多啲彈性選擇。
常見嘅轉機城市包括：
成都雙流國際機場：航班班次最密，飛去拉薩淨係要大約 2 個鐘 30 分鐘。
重慶江北國際機場：航線選擇多，成個旅程時間大約6至7個鐘。
西安咸陽國際機場：航程相對穩定，轉機之後大約3個鐘就可以到拉薩。
昆明長水國際機場：啱晒想順便去埋雲南玩嘅旅客。
當你計劃緊搭飛機，Trip.com 一定幫到你！你可以輕鬆比較晒唔同航空公司、唔同航線嘅航班時間同票價，一眼就睇到最啱你時間同預算嘅飛機入藏方案，等你由訂飛開始就順順利利。
飛機交通嘅好處：
慳時間，啱晒假期唔多嘅人。
一到拉薩就可以開始行程，時間集中。
飛機交通嘅注意事項：
一定要揸回鄉證，唔使入藏函。
高原天氣變動大，航班延遲或取消時不時會發生。
一到拉薩好容易有高山反應，行程安排唔好太chur。
香港人去西藏 | 火車交通方式
如果你希望喺旅程入面慢慢適應高原氣候，同時又可以睇晒沿途嘅壯麗風景，咁揀火車入藏，肯定係好多資深旅行家嘅首選！青藏鐵路畀人叫做「天路」，係世界上海拔最高嘅鐵路，沿線景色靚到好似畫咁！由宏偉嘅唐古拉山口、神秘嘅可可西里無人區，到遼闊嘅那曲草原，每一段都充滿令人驚嘆嘅自然景觀，畀你嘅西藏之旅多一份獨特體驗。
雖然香港暫時冇直達拉薩嘅火車，但你一樣可以先搭高鐵或者飛機去內地主要城市，好似西寧、成都、重慶、廣州等等，再轉搭開去拉薩嘅「天路列車」。呢啲熱門嘅入藏火車路線，唔單止坐得舒服，仲可以畀你喺行進中慢慢適應海拔，為高原生活做好準備。
熱門轉乘路線包括：
西寧去拉薩
成都去拉薩
重慶去拉薩
廣州去拉薩
廣州至拉薩：大約 52 個鐘，會經過武漢、西安、蘭州、西寧等等。
北京西至拉薩：大約 40 個鐘，係最經典嘅入藏鐵路線。
成都至拉薩：大約 36 個鐘，沿途風光多樣。
青藏鐵路嘅車廂設計好貼心，提供硬座、硬臥同軟臥等多種選擇，迎合唔同旅客需求。為咗應付高原環境，所有車廂入面都有獨立供氧系統，仲有熱辣辣嘅餐飲服務，確保旅途舒服。如果你的行程時間好鬆動，我哋強烈建議你揀火車入藏，咁樣唔單止可以畀你沉醉喺青藏高原嘅絕美畫面入面，仲可以畀你身體有充足時間逐步適應海拔，有效減低高山反應嘅風險，為之後嘅西藏深度遊打好基礎。
火車交通嘅好處：
喺過程中逐步適應高原，減輕高反風險。
沿途風景好壯麗，令旅程體驗更豐富。
車飛價錢相對實惠。
火車交通嘅注意事項：
行程時間好長，需要有足夠嘅假期。
旺季車飛好緊張，建議提早透過 Trip.com 預訂。
雖然有供氧設施，但都建議帶備預防高反嘅藥物。
香港人去西藏 | 公路交通方式
對於嗰啲鍾意深度探險、渴望自由自在馳騁嘅自駕發燒友嚟講，揀公路入藏肯定係一種終極嘅獨特體驗。沿途風景無限，畀你可以更貼近西藏嘅脈搏。常見嘅入藏公路線以佢哋各自獨特嘅魅力吸引住無數旅人：
川藏線 (G318)：由成都出發去拉薩，全長大約 2140 公里，通常要 8 至 10 日嘅行程。呢條路線畀人叫做「中國最美景觀大道」，沿途集合咗雪山、森林、峽谷、草原等多種地貌，風景靚到絕，挑戰同靚景並存！
青藏線 (G109)：由西寧去拉薩，大約 1900 公里，行程大約要 3 至 5 日。呢條線路雖然沿途海拔普遍比較高，但路況相對穩定良好，係好多自駕遊客同貨運車輛嘅首選，風景遼闊壯美！
滇藏線 (G214)：由昆明去拉薩，全長大約 2300 公里，通常需要 7 至 8 日。呢條線路景色非常多樣，一路融合咗雲南嘅熱帶風情同西藏嘅雪域高原景觀，人文色彩亦都好豐富，係體驗兩地文化交流嘅最佳選擇！
揀公路入藏嘅方法，通常會透過專業旅行社安排專屬車輛同司機，或者同志同道合嘅朋友組團自駕。雖然長途跋涉可能會辛苦啲，但呢個正正就係公路旅行嘅魅力所在——佢可以畀你深入西藏嘅偏遠藏區小鎮，偶遇意想不到嘅風景同人文，體驗一種更加真實、貼近當地生活嘅獨特西藏旅遊方式。
公路交通嘅好處：
可以沿途停喺唔同景點，路線好靈活。
深度體驗西藏風光同文化。
啱晒攝影同冒險發燒友。
公路交通嘅注意事項：
行程長又艱辛，需要有良好嘅體力同耐力。
海拔升得快，容易引發高山反應。
路況多變，一定要由熟悉高原路段嘅司機揸車。
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
【輕鬆享優惠】使用方法：只需點選複製您的專屬優惠代碼，在 Trip.com 付款頁面輸入，即可輕鬆享有折扣，讓您的西藏之旅更經濟實惠！💴
優惠碼：TRIPCAR8
香港人去西藏 | 必玩景點
布達拉宮
布達拉宮呢座雄偉嘅宮殿建築群，好似巨人咁企喺拉薩市中心嘅紅山上面，佢唔單止係西藏最具代表性嘅地標，仲係畀聯合國教科文組織認證嘅世界文化遺產。佢始建於七世紀，以前係歷代達賴喇嘛嘅冬宮同西藏政教合一嘅統治中心。呢座宮殿巧妙咁融合咗藏式、漢式同印度等多種建築風格，入面珍藏住數唔晒嘅佛殿、靚到絕嘅壁畫同埋好珍貴嘅文物，等參觀者可以深深感受到佢莊嚴神聖嘅宗教氣氛同埋深厚嘅歷史底蘊。遊覽完布達拉宮之後，你仲可以喺周圍嘅拉薩老城街道行下，輕鬆安排半日或者一日遊，探索多啲當地風情！
羊卓雍錯
羊卓雍錯，藏語嘅意思係「碧玉湖」，佢係西藏三大聖湖之一，亦係高原上面一顆閃爍嘅明珠。佢嘅湖水顏色變幻莫測，由清澈嘅碧藍到深邃嘅靛藍，同四周連綿起伏嘅雪山同草甸，一齊構成一幅壯麗嘅畫面。湖面海拔大約 4441 米，係攝影發燒友捕捉絕美風景、熱愛大自然嘅人享受寧靜之美嘅必到之地。沿住湖邊有好多個觀景點，你可以選擇徒步感受佢嘅浩瀚，或者短暫停車，由唔同角度欣賞呢片令人心醉嘅湖光山色。尤其係春夏季節，當湖水倒映住潔白嘅雪山嗰陣，嗰種迷人嘅景色真係令人流連忘返！
納木措
喺拉薩北部嘅納木措，係世界上海拔最高嘅鹹水湖之一，湖面海拔高達大約 4718 米。呢片廣闊嘅湖泊以佢純淨嘅天藍色湖水而出名，四周畀雄偉嘅念青唐古拉山脈環抱住，畀藏傳佛教徒視為至高無上嘅聖湖。嚟到納木措，旅客可以喺湖邊散步，捕捉湖光山色嘅壯麗時刻，或者選擇喺特定嘅觀景點欣賞靚到令人窒息嘅朝霞同夕陽。喺呢度，你將會深深體驗到高原湖泊獨有嘅寧靜、神聖同超凡脫俗之美，感受到大自然嘅浩瀚同生命嘅渺小。
大昭寺
大昭寺，喺拉薩古老城區嘅中心，係藏傳佛教格魯派（黃教）嘅發源地同核心寺廟，亦係拉薩歷史最悠久、最具宗教意義嘅建築之一。寺廟入面供奉住佛祖釋迦牟尼十二歲等身像，畀人叫做藏傳佛教嘅鎮寺之寶，每日都吸引住無數虔誠嘅信徒嚟朝拜，同埋來自世界各地嘅遊客嚟參觀。圍住大昭寺嘅八廓街，就係一個充滿活力嘅市集，你喺呢度可以買到獨特嘅藏式手工藝品，試下地道嘅藏族小食。大昭寺同八廓街完美結合，令佢成為體驗西藏宗教文化同市井生活嘅最佳地方。
珠穆朗瑪峰大本營
珠穆朗瑪峰大本營，坐喺西藏定日縣境內，係所有登山發燒友同攝影師心中至高無上嘅夢想之地。由拉薩出發，沿途你會穿過壯麗嘅喜馬拉雅山脈，欣賞到連綿不絕嘅雪山同晶瑩剔透嘅冰川景色。大本營嘅海拔大約係 5200 米，所以，去到之前一定要做好適當嘅高原適應準備。不過，當你親身企喺世界最高峰嘅腳下，近距離抬頭望住珠穆朗瑪峰雄偉嘅身姿嗰陣，嗰份震撼同感動將會成為你一生中難以磨滅嘅高原體驗，絕對值回票價！
香港人去西藏 | 旅遊貼士
高原適應：初到高原千祈唔好劇烈運動！要多休息、飲多啲水。唔舒服要吸氧！
衫褲準備：日夜溫差大，夏天都要帶羽絨外套同防風衫。
飲食：唔好暴飲暴食同飲酒，頭幾日食清淡啲。
買保險：建議買包高原醫療同救援嘅旅遊保險。
文化尊重：入寺廟要守規矩，唔好亂影相。
香港人去西藏 | 住宿推介
【Trip.com 會員專享】即日起至優惠售完為止，凡透過 Trip.com 網站或手機應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的獨家折扣！立即註冊，開啟您的西藏省錢之旅！
拉薩香格里拉大酒店
用戶評分: 9.4/10.0
作為五星級酒店來説，拉薩的香格里拉感覺缺少些規範性和質感。你能感受到他作為五星級酒店設施的完備，但又因為地域和時間的關係，感覺管理上缺乏統一性，以及設施維護的欠缺。 布宮觀景房，最大的賣點是布宮，view確實好。不管是晨曦還是夜幕。房間整體設施上，儘管選的是無煙房，但是房間還是有一些陳舊的味道。前幾天打掃衞生的服務員和後面幾天感覺都不是一批培訓出來的。前幾天的服務員不是忘了補衞生紙，就是忘了補香皂或其他用品。好在提前和我們聯繫的管家Mia及時響應我們的各種需求。酒店門口有十幾個停車位，一層的地庫，大概有10個左右的停車位。 酒店大堂有自動售貨機出售各種型號和容量的氧氣。 酒店的早餐種類屬於正常水平液提供了西藏特有的一些食品，包括奶茶糌粑藏麪。用餐區域很舒適，空間大，沒有出現等位的情況。 行政酒廊的面積比較大，下午茶主要包括甜點飲料，水果、咖啡和小漢堡。晚上的簡餐在下午茶的基礎之上，會增添三到四款熱菜、兩個湯品和四個涼菜，紅白葡萄酒、啤酒、湯力水、蘇打水等。整體上品質ok。 酒店的位置是很大的一個優勢，步行十分鐘以內可以到達西藏博物館以及羅布林卡。西藏博物館非常建議去轉轉。
拉薩瑞吉度假酒店
用戶評分: 9.4/10.0
心心念唸的拉薩瑞吉度假酒店，這次終於成功入住。在入住前曾有些許擔心，畢竟酒店開業已有年頭，擔心硬件設施會過於陳舊。 然而，從抵達的那一刻起，所有的顧慮都被徹底打消了。酒店的整體氛圍和維護狀態出乎意料地好，雖然能感受到歲月留下的痕跡，但這反而賦予了她一種沉穩、經典且富有底藴的美，與拉薩聖城的氣質相得益彰。 此次入住最令人印象深刻的是無可挑剔的暖心服務，尤其是前台的工作人員Alisa。她真正詮釋了瑞吉品牌引以為豪的貼心管家服務。 · 主動細心：她時刻關注我們的需求，發現製氧機使用不暢後，第一時間主動、高效地為我們安排了更換，解決了高原住宿的核心問題。 · 預見性服務：得知我們次日有長途行程，提前一晚就貼心地將礦泉水送到房間，這種想在客人前面的服務意識非常可貴。 · 負責到底：最值得稱讚的是，我們提出的每一項需求，她都會事後跟進確認，確保問題得到圓滿解決，讓人感到無比安心和可靠。 Alisa的專業、熱情和無微不至的關懷，是我們此次旅程中的一抹亮色，極大地提升了我們的入住體驗。 硬件上的經典之美，加上軟件上以Alisa為代表的優秀團隊所帶來的温暖服務，讓這次拉薩瑞吉之旅變得完美。毫無疑問，這是我未來再次造訪拉薩時的唯一選擇。 強烈推薦給各位旅友，併為Alisa的卓越服務點贊！
林芝保利雅途酒店
用戶評分: 9.5/10.0
本來預訂的雪景雙床房，被升級為雪山庭院小別墅，特別滿意。 環境：酒店就在扎塘魯措湖旁，房間裏能看到雪山，可從酒店出去沿着棧道散步。 服務：前台和管家們的服務特別熱情，點名感謝管家王鑫，有任何需求響應都非常及時。 酒店還提供免費藏服租賃，去高山牧場拍照特別出片。 設施：房間設施請見圖片與視頻，很有藏族風情，適合度假，以後如果有機會還回來！
林芝後客東來酒店
用戶評分: 9.6/10.0
這次入住林芝後客東來酒店，體驗非常棒！酒店服務格外貼心，讓人感受到細緻的關懷。房間設計風格獨特，以原木、白色與灰色為主調，簡約高級，並且非常乾淨整潔，床品舒適，讓人一夜好眠。 酒店智能化程度很高，房間內的設施可以通過手機控制，科技感十足。早餐也超乎預期，種類豐富，特別是那碗用料十足的野生當歸白果燉雞湯，味道相當贊。餐廳旁邊就是個小花園，酒店還配有免費特斯拉充電樁等設施，非常方便。 總的來説，這次入住體驗令人滿意，環境、衞生、服務都值得稱讚，性價比很高，強烈推薦給其他朋友，下次來林芝一定還會選擇這裏！
常見問題
好的，我會將這段「常見問題」部分重新整理，移除所有 Emoji 和粗體，並且使用香港口語（廣東話）轉述，每個問題依然使用 H3 (###) 格式標示。
常見問題
香港人去西藏使唔使搞入藏函？
唔使額外申請「入藏函」。香港居民只需要揸住有效嘅回鄉證（港澳居民來往內地通行證），就可以自由咁入去西藏旅行。不過一定要記得，如果你的西藏行程會去到珠穆朗瑪峰大本營、阿里地區、墨脫呢啲邊境敏感區域，就要另外搞張邊防證。
香港去西藏搞證件要幾耐？
香港人去西藏主要都係用回鄉證。如果你個旅程需要邊防證，通常可以搵旅行社或者由當地公安局幫你代辦。建議你預留 3 至 5 個工作日去搞邊防證，確保行程唔會受影響。
台胞去西藏要啲咩證件？
台灣居民去西藏，一定要揸《台胞證》（台灣居民來往大陸通行證），同埋喺絕大多數情況下，要透過西藏當地有牌嘅旅行社幫你代辦入藏函同晒所有相關嘅旅行手續。
香港人可唔可以自由行去西藏？
可以㗎。香港同澳門居民憑有效回鄉證就可以自由入西藏，唔使強制跟團。你可以根據自己鍾意去 plan 西藏自由行。但係，台灣居民目前仲未可以以個人身份自由入藏，一定要透過旅行社搞入藏函，再由旅行社安排晒成個入藏行程。
去珠峰大本營使唔使搞額外證件？
要。因為嗰度係邊境敏感區域，一定要辦邊防證。
香港人去西藏旅遊旺季係幾時？
西藏嘅旅遊旺季通常係每年嘅 5 月到 10 月，當中 7 月同 8 月最多人去，因為天氣好又風景最靚。為咗確保你個西藏之旅順利，建議你一定要早啲經 Trip.com 訂定機票同住宿，費事錯過心水嘅選擇。
邊防證應該喺邊度搞？
邊防證可以喺拉薩市公安局出入境管理處自己搞，或者揀個更方便嘅方法，委託旅行社代辦。一般嚟講，辦理時間大約 1 至 2 個工作日就搞掂，建議早啲準備，確保旅程暢通無阻。
香港到西藏最快嘅方法係咩？
由香港去西藏最快嘅方法就係搭飛機。你可以揀由香港出發，經成都轉機之後直飛拉薩，成個行程大約只需要 6 至 8 個鐘，畀你用最快速度到達呢片神秘嘅高原。
火車入藏比起飛機有咩優勢？
揀火車入藏嘅一大好處係可以畀你身體有充足時間逐步適應高原環境，咁樣就可以有效減低急性高山反應嘅風險。除此之外，搭火車仲可以畀你沿途飽覽青藏高原獨特又壯麗嘅自然風光，係一個又舒服又可以大飽眼福嘅西藏旅遊體驗！
其他人也在看
訪港旅客平均消費低於日韓台星 「窮遊」趨勢持續逾十年
本土研究社發現，訪港旅客人均消費持續下跌十年，遠低於日韓台星，南韓同樣面對旅客窮遊，但以「體驗導向」取代購物熱潮。Yahoo財經 ・ 1 天前
機票優惠｜HKexpress 12週年優惠！全線航點$12起 超前部署2026年、2027年旅遊計劃
HKexpress突發推出12週年機票優惠，全線航點$12起，日本/韓國單程$112起、其他航點如中馬越泰低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，讓大家超前部署來年櫻花季、暑假、紅葉季及聖誕節等旅遊計劃！Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
國泰雙11優惠｜訂「機票+酒店」最高減$1,111！不限地點、不限酒店 即睇訂購攻略
雙11又來啦，各界陸續推出大型促銷活動，國泰假期都有份，嚟緊要book機票酒店的朋友注意！由即日起至11月12日期間，經國泰假期用優惠碼預訂「機票+酒店」旅遊套票，一律即減$111！預訂二人或以上及4晚或以上「機票+酒店」旅遊套票，更可減高達$1,111！旅遊日期至明年1月31日，想趁聖誕除夕假期去旅行都適用！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
聯合航空開通每日往返香港與曼谷及胡志明市航線
聯合航空(UAL.US)宣布，正式開通每日往返香港與曼谷及胡志明市的兩條全新航線。新航線將與聯合航空來往洛杉磯及三藩市的航班無縫銜接。聯合航空亦成為唯一提供香港直飛曼谷及胡志明市航班的美國航空公司。 新增航班UA820將於每日早上9時20分從香港出發，並於當地時間11時25分到達曼谷。UA152則於每日晚上9時15分從香港出發，於當地時間10時55分到達胡志明市。兩條新航線將由波音787-9客機營運，機艙共設有257個座位，包括48個United Polaris商務艙座位。 聯合航空國際航線網絡的高級副總裁帕特里克奎爾(Patrick Quayle)表示，加入曼谷與胡志明市的航線，進一步鞏固了聯合航空作為跨太平洋地區的領先航空公司的地位。 此外，今日起，聯合航空來往馬尼拉與三藩市的直航航班增至每日兩班。截至今年底，聯合航空共提供由美國飛往亞太地區32個城市的航班，為其他美國航空公司的四倍。 香港機場管理局航空樞紐發展總監方瑞文指，擴展航線不僅加強美國與東南亞之間的連繫，亦有助鞏固香港國際機場作為亞洲領先國際航空樞紐的地位，更充分展現了香港國際機場持續拓展全球航空網絡的決心。(sl/u)AASTOCKS ・ 17 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 1 天前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 5 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 19 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 23 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 17 小時前
立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙
立法會選舉提名期展開，任職賽馬會對外事務助理經理的巴黎奧運女子重劍金牌得主「劍后」江旻憓，此前盛傳會轉戰政界，「劍指」新界北地區直選。她上周四（23日）在一個公開活動上現身時，未有回應會否參選。此前有政圈流傳江旻憓有意參選新界北地區直選，期望「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過最新報道引知情人士指，江旻憓確實曾考慮過am730 ・ 21 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 1 天前
郭富城60歲生日，方媛極速修身亮相天王生日派對！結婚8年仍甜蜜如初的天王夫妻愛情故事
郭富城於10月26日迎來60歲大壽，與妻子方媛及兩位千金一起慶祝生日！方媛上週才公布順利誕下第三胎女兒，產後首度公開亮相，穿白色貼身T恤配牛仔褲，腹部平坦美腿纖細，狀態驚人，網友直呼：「三寶媽修身太快了吧！」！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！
1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
山曹不悅「彈入彈出」 艾馬利：一早計劃好
【Now Sports】在阿士東維拉周日英超1:0小勝曼城一役，今夏從曼聯借入的山曹上半場後備入替，因下半場再被換走而面露不悅，領隊艾馬利賽後堅稱這是兩人已溝通好的計劃，不是這名翼鋒踢得不好。由於布安迪亞受傷，山曹（Jadon Sancho）在上半場29分鐘便入替，但踢到下半場74分鐘，艾馬利以基桑入替他，只見他走到場邊時顯得相當失望，而艾馬利則捉住他解釋，但這名從曼聯租借過來的翼鋒似乎不太領情。賽後，被問到山曹的反應及這個調動，艾馬利表示：「這個決定確實不容易，但首先，我考慮的是山曹在上周四歐霸盃踢了60分鐘，即使他的體能狀況已有好轉，但還不夠。其次，我和他之前的計劃，是讓他在下半場上陣，但布安迪亞受傷後，決定讓他提早落場，以增加比賽時間和體能，並充份發揮他的技術和能力，而他的表現也不錯，但我在換入他前，就知道下半場會換走他，我之前也這樣對過摩根羅渣士和布安迪亞。」這名阿士東維拉領隊隨後再補充：「這不是甚麼懲罰，而是一個計劃，就是讓他踢45分鐘，其他後備球員也做好了準備，好像馬倫、馬臣和巴克利，他們都表現得非常出色。」另外，談到這場勝仗，艾馬利為球員的表現及主場球迷的打氣聲感到自豪，now.com 體育 ・ 15 小時前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 18 小時前