港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
香港人壽已獲越秀完成策略性收購 開啟業務發展與創新的新篇章
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）宣佈，越秀企業（集團）有限公司（「越秀」）已成功完成對香港人壽策略性收購，標誌著香港人壽二十多年發展歷程中的重要里程碑。是次交易將進一步鞏固了香港人壽的市場地位，並加速其推動保險業務的創新發展。
於2024年12月27日，亞洲保險有限公司、招商永隆代理有限公司、華僑銀行 (香港) 有限公司及上海商業銀行有限公司（統稱「原股東」），與越秀達成股份收購協議，原股東將出售其所持有的香港人壽百分之八十三點三三 (83.33%)股份予越秀新成立之全資附屬公司 – 越秀保險（控股）有限公司（「交易」）。
有關收購於2025年9月25日已獲必要的監管批准，並於今天完成交割。交易完成後，越秀透過越秀保險（控股）有限公司間接持有香港人壽百分之八十三點三三 (83.33%)已發行股份及越秀全資子公司另一原本股東創興保險有限公司維持持有香港人壽百分之十六點六七 (16.67%)已發行股份，成為香港人壽的百份百最終擁有人。
香港人壽新任董事局主席李鋒先生表示：「是次收購是越秀強化其金融產業佈局的重要里程碑。香港人壽擁有穩健的品牌形象，與客戶建立了深厚的關係，與越秀在大灣區打造多元化、高韌性的金融服務平台的願景高度契合。我們深信，是次收購將透過運用越秀集團在銀行、保險、証券及投資領域的專業知識發揮協同效應，推動金融和保險服務的創新發展，為區內的養老及醫療服務注入新動力，並為社會大眾創造更大的價值。」
李鋒先生續稱：「我們對香港保險市場的前景充滿信心，越秀會為香港人壽額外注入10億港元的資本，增厚香港人壽的資本基礎，為未來開拓更多不同保險產品、服務和渠道增添動力。」
香港人壽行政總裁張立輝先生表示：「在過去二十多年裏，香港人壽建立了穩健而受客戶信賴的業務基礎，並為我們和原股東共同創造的企業文化和傳承深感自豪。今日，隨著香港人壽正式成為越秀集團成員，我們正邁向一個充滿機遇的新時代。憑藉越秀雄厚的實力和豐富的資源，香港人壽將加速創新的步伐、提升產品質量和客戶體驗，並拓展市場版圖。這項收購亦為香港人壽注入更高的品牌價值、更多元化的產品組合、以及更強大的業務動能。新增的資本既能提升公司的資本基礎，也增加了我們開發新產品和服務的實力，特別在養老和健康服務的領域上都會是我們未來重要的發展方針。鑑於人口持續老化、港人北上養老和就醫的新趨勢，香港人壽將積極拓展更多養老和健康保障的方案，並加強相關的配套服務，為推動大灣區的融合發展作出貢獻。我們將一如既往致力提供優質的保險方案和服務，成為一家力臻卓越、高端品質和值得信賴的壽險公司。」
Hashtag: #越秀集團 #YuexiuGroup #香港人壽 #HongKongLife
https://www.linkedin.com/company/9038828/
https://www.facebook.com/hklifeinsurance/
https://www.instagram.com/hklifeinsurance/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港人壽
香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）成立於2001年，致力為客戶提供全面、便捷的人壽保險及理財服務。公司主要透過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行（香港）及上海商業銀行的龐大分銷網絡，於全港設有約130個分銷點，為客戶提供貼心可靠的保險產品和服務。
於2024年12月27日，香港人壽的原股東與越秀簽訂股份收購協議，將香港人壽百分之八十三點三三 (83.33%)股份出售予越秀。自2025年10月9日起，香港人壽正式成為越秀集團成員，標誌著越秀策略性收購香港人壽圓滿完成。
關於越秀
越秀企業（集團）有限公司於1985年在香港成立，是廣州巿資產規模最大的國有企業之一。越秀集團旗下擁有越秀地產 (123.HK)、越秀交通基建 (1052.HK)、越秀房產基金 (405.HK)、越秀服務 (6626.HK)、越秀資本 (987.SZ) 及華夏越秀高速REIT (180202.SZ) 6家上市平台。越秀於2024年位列「中國企業500強」第208位和「中國100大跨國公司」第11位。至2024年年底，越秀統計口徑資產總額突破萬億，達到11,385億元人民幣。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 21 小時前
滙豐發公告 擬每股作價155元 私有化恒生銀行
滙控（0005）發公告，公布旗下滙豐亞太已要求恒生銀行（0011.HK）董事會向計劃股東提呈建議，以協議安排方式將恒生銀行私有化，擬每股作價155元，較恒生昨日收市價119元溢價約 30.3%。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 1 天前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 1 天前
從「買茅台」到「買盲盒」：中國年輕人正重建消費規則 這三大賽道正讓他們買單
隨著新一代年輕消費者成為消費主力，中國消費市場正上演劇烈的「冷熱分化」，一邊是白酒、食品飲料等傳統族群持續低迷，白酒指數自 2022 年來累計跌逾 30%，另一邊則是盲盒熱潮。 中國《財經雜誌》報導，新消費的核心邏輯是抓住年輕人「悅己」「追求性價比」的需求。格雷資產副總經理馮立鉅亨網 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 剛剛
艾司摩爾股價大跌 美國眾議院委員會點名批評其助推中國晶片業發展
【彭博】-- 艾司摩爾控股股價走低，此前美國議員批評這家荷蘭晶片設備製造商助推了中國晶片產業的發展，令外界擔憂，美國可能對該公司的光刻機實施進一步的出口管制。周三早盤，公司股價在阿姆斯特丹交易所一度下跌7.1%，創下7月以來最大盤中跌幅，隨後收復部分失地。過去一年股價累計上漲了14%。眾議院中共問題特設委員會周二引述公司銷售數據指出，艾司摩爾和包括東京電子、應用材料、KLA和科林研發在內的其他晶片製造商「通過向中國國有企業及軍工相關企業銷售設備獲得可觀收益」。該委員會指出，中國在晶片製造領域的發展對美國國家安全「構成威脅」。其他晶片設備製造商股價同樣走低。艾司摩爾不予置評。中國大陸是僅次於台灣的艾司摩爾第二大市場，占其第二季度淨系統銷售的27%。原文標題ASML Shares Fall After US House Panel Slams Its China BusinessMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 20 小時前
金價撲四千 高盛：明年底看4900
環球經濟、地緣政治不明朗，加上美國減息預期升溫，無論中央銀行和私人投資者都蜂擁買入黃金避險，現貨金價昨日一度高見每盎斯3991.08美元，12月紐約期金也漲破4000美元關口，同創新高。現貨金價年內累漲超過五成，高盛再把2026年底目標價，由原本的4300美元，調升至4900美元，即較現價約有23%潛在升幅，估計央行買盤會成為最主要動力。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國買走近八成！巴西大豆出口有望衝新高
《路透》周三 (8 日) 報導，巴西大豆出口今年有望創下新高，受惠於美國供應缺口與中國需求強勁。根據穀物出口商協會 (Anec) 最新數據，巴西截至 10 月底的大豆出口量將達到 1.022 億噸，超越 2023 年全年創下的 1.013 億噸紀錄，也突破 2024 年全年水準。鉅亨網 ・ 10 小時前
金價走勢｜現貨金又新高升穿4000美元 年內累升逾五成跑贏比特幣【10月8日更新】
市場預期聯儲局本月減息4分1厘，加上華府持續停擺引發避險需求，刺激黃金價格今年屢創新高，現貨金價在亞洲時段，升超4,000美元一盎司，最新報4,011.5美元一盎司，升0.67%，再創新高，年內累升超過52.8%；紐約期金收市報4,004.4美元一盎司，升28.1美元，升幅0.7%。am730 ・ 1 天前
高盛力挺科技股：喊「泡沫」還太早！本輪漲勢有「穩健盈利」撐腰
現在就擔心美國科技股的泡沫還為時過早——這是高盛策略師 Peter Oppenheimer 對當前美股走勢的基本觀點。鉅亨網 ・ 18 小時前
美股日誌｜標指納指再破頂 金價再猛進
美股個別發展，納斯達克指數首次在23,000點以收市，與標普500指數雙雙從上日跌市反彈，兼創歷史新高。道瓊斯指數平收。黃金勢不可當，金價在升穿4,000美元關口後繼續上升。Yahoo財經 ・ 8 小時前
曾淵滄專欄│恒指續反覆上升 資金未走（曾淵滄）
大家也應該留意到當這些近期飛升的股遇上調整時，傳統股股價反而逆市上升，盡管上升幅度不大，但也足以說明資金仍未撤走，有相當一部份資金決定暫時轉移到近日落後於大市的股，其中，本地地產股的表現就相當明顯。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
比特幣破頂 全球加密幣ETF大吸金
《路透》周二 (7 日) 報導，隨著比特幣再創歷史新高，全球加密貨幣相關的交易所交易基金 (ETF) 在上周吸引創紀錄的資金流入，達到 59.5 億美元，顯示投資人對數位資產的需求持續升溫。鉅亨網 ・ 1 天前
滙豐料商廈需求改善利租金 寫字樓用家回歸 下行周期近尾聲
本港商廈供應居高不下，但需求有回穩跡象，滙豐環球投資研究部指出，第三季寫字樓租金一如預期持續承壓，惟租金跌幅進一步收窄，尤其是中環市場；儘管短期內有新供應，由於需求正在改善，意味寫字樓用家正在逐漸回歸，相信可為市場帶來部分支持；寫字樓業主中，偏好太古地產（1972.HK）及香港置地。信報財經新聞 ・ 11 小時前
聰心雅談│有美國「特式」的資本主義（何啟聰）
認為國防企業，如近日熱炒的無人機；以致戰略金屬公司，尚有機會被入股。現時美國政府僅買入了四家公司，對應特朗普戰略想法看來，有點少。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
英央行警告美國資產或出現大幅調整
英國央行金融政策委員會(FPC)周三發表報告中警告，如果市場對美國聯邦儲備局的信譽突然出現重大改變，可能會導致美元資產的急劇重新定價，從而引發全球金融市場進一步波動，並提高風險溢價。 FPC表示，全球風險環境的不確定性增加市場未完全計入可能不利結果的風險，如果任何該等風險實現，或會出現市場調整。報告指出，調整可能會因市場化的金融體系中的脆弱性而被放大，推高家庭和企業的融資成本，並降低融資可獲得性。報告強調，英國的金融體系可能會受到影響。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
達利歐贊同黃金比美元更安全 並警示AI泡沫
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前