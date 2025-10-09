香港人壽已獲越秀完成策略性收購 開啟業務發展與創新的新篇章

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）宣佈，越秀企業（集團）有限公司（「越秀」）已成功完成對香港人壽策略性收購，標誌著香港人壽二十多年發展歷程中的重要里程碑。是次交易將進一步鞏固了香港人壽的市場地位，並加速其推動保險業務的創新發展。



於2024年12月27日，亞洲保險有限公司、招商永隆代理有限公司、華僑銀行 (香港) 有限公司及上海商業銀行有限公司（統稱「原股東」），與越秀達成股份收購協議，原股東將出售其所持有的香港人壽百分之八十三點三三 (83.33%)股份予越秀新成立之全資附屬公司 – 越秀保險（控股）有限公司（「交易」）。



有關收購於2025年9月25日已獲必要的監管批准，並於今天完成交割。交易完成後，越秀透過越秀保險（控股）有限公司間接持有香港人壽百分之八十三點三三 (83.33%)已發行股份及越秀全資子公司另一原本股東創興保險有限公司維持持有香港人壽百分之十六點六七 (16.67%)已發行股份，成為香港人壽的百份百最終擁有人。



香港人壽新任董事局主席李鋒先生表示：「是次收購是越秀強化其金融產業佈局的重要里程碑。香港人壽擁有穩健的品牌形象，與客戶建立了深厚的關係，與越秀在大灣區打造多元化、高韌性的金融服務平台的願景高度契合。我們深信，是次收購將透過運用越秀集團在銀行、保險、証券及投資領域的專業知識發揮協同效應，推動金融和保險服務的創新發展，為區內的養老及醫療服務注入新動力，並為社會大眾創造更大的價值。」



李鋒先生續稱：「我們對香港保險市場的前景充滿信心，越秀會為香港人壽額外注入10億港元的資本，增厚香港人壽的資本基礎，為未來開拓更多不同保險產品、服務和渠道增添動力。」



香港人壽行政總裁張立輝先生表示：「在過去二十多年裏，香港人壽建立了穩健而受客戶信賴的業務基礎，並為我們和原股東共同創造的企業文化和傳承深感自豪。今日，隨著香港人壽正式成為越秀集團成員，我們正邁向一個充滿機遇的新時代。憑藉越秀雄厚的實力和豐富的資源，香港人壽將加速創新的步伐、提升產品質量和客戶體驗，並拓展市場版圖。這項收購亦為香港人壽注入更高的品牌價值、更多元化的產品組合、以及更強大的業務動能。新增的資本既能提升公司的資本基礎，也增加了我們開發新產品和服務的實力，特別在養老和健康服務的領域上都會是我們未來重要的發展方針。鑑於人口持續老化、港人北上養老和就醫的新趨勢，香港人壽將積極拓展更多養老和健康保障的方案，並加強相關的配套服務，為推動大灣區的融合發展作出貢獻。我們將一如既往致力提供優質的保險方案和服務，成為一家力臻卓越、高端品質和值得信賴的壽險公司。」

關於香港人壽

香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）成立於2001年，致力為客戶提供全面、便捷的人壽保險及理財服務。公司主要透過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行（香港）及上海商業銀行的龐大分銷網絡，於全港設有約130個分銷點，為客戶提供貼心可靠的保險產品和服務。



於2024年12月27日，香港人壽的原股東與越秀簽訂股份收購協議，將香港人壽百分之八十三點三三 (83.33%)股份出售予越秀。自2025年10月9日起，香港人壽正式成為越秀集團成員，標誌著越秀策略性收購香港人壽圓滿完成。



關於越秀

越秀企業（集團）有限公司於1985年在香港成立，是廣州巿資產規模最大的國有企業之一。越秀集團旗下擁有越秀地產 (123.HK)、越秀交通基建 (1052.HK)、越秀房產基金 (405.HK)、越秀服務 (6626.HK)、越秀資本 (987.SZ) 及華夏越秀高速REIT (180202.SZ) 6家上市平台。越秀於2024年位列「中國企業500強」第208位和「中國100大跨國公司」第11位。至2024年年底，越秀統計口徑資產總額突破萬億，達到11,385億元人民幣。



