一號戒備信號於周四維持
香港人壽「御富」儲蓄保險計劃 榮獲《信報》「卓越財富管理及傳承壽險產品」 助客戶打造穩健長線財富傳承方案
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月18日 - 面對充滿機遇和挑戰的經濟環境，不少人都認為需要有儲蓄或流動資產，才能在生活上獲得足夠的安全感和保障。想達成財富增值目標，同時平衡風險，一個具備長期穩定回報的財富管理方案是不可或缺。香港人壽「御富」儲蓄保險計劃 (「計劃」或「御富」)是集長線儲蓄、保單貨幣轉換、保單分拆、後續受保人安排以及多種身故賠償支付選項等功能於一身的壽險產品，簡單有效地協助客戶管理財富，同時實現儲蓄、保障及長遠財富傳承的多重目標。
憑藉全面及多樣化的產品特點，「御富」儲蓄保險計劃早前更在《信報》主辦的「金融服務卓越大獎2025」中榮獲「卓越財富管理及傳承壽險產品」獎項。
「御富」儲蓄保險計劃之宣傳推廣
「御富」儲蓄保險計劃的一系列宣傳推廣已透過多個渠道推出，包括網上廣告和電視宣傳短片，以簡易輕鬆的形式向公眾介紹產品之主要特點，期望加深公眾對此產品的印象。宣傳短片已上載至香港人壽YouTube官方頻道供公眾觀看：https://youtu.be/y2kYLGL1Bws。
香港人壽在9月17日至21日於Facebook官方專頁推出以「御富」儲蓄保險計劃為主題的有獎宣傳活動，參加者有機會贏得「萬寧藥健保障計劃」優惠券，憑券可以獲享由萬寧藥房提供的註冊藥劑師咨詢及配藥服務乙次。詳情可瀏覽香港人壽Facebook官方專頁：https://www.facebook.com/hklifeinsurance/
限時客戶推廣優惠
凡於推廣期內，成功投保「御富」儲蓄保險計劃，並符合指定的保費要求及其他條件，可享高達3%整付保費折扣優惠，更有機會獲享相應的健康服務，如「萬寧藥健保障計劃」和「港灣藥安心權益卡」。
優惠詳情：
https://www.hklife.com.hk/tc/promotions/index-id-50.html
https://www.hklife.com.hk/tc/promotions/index-id-53.html
香港人壽首席市務總監高卓軒先生表示︰「香港人壽深信，財富不應只是個人資產的累積，亦可以是一份跨越世代的保障，長線而靈活的儲蓄壽險產品正好滿足到客戶在財富管理及傳承規劃方面的多樣化需求。『御富』儲蓄保險計劃結合靈活理財、人壽保障與長遠財富傳承，特設轉換保單貨幣選項、保單分拆選項、無限次更改受保人、後續保單權益人及後續受保人安排、靈活身故賠償支付選項等多項特點，為客戶提供一個穩健而有效的長線財富管理方案。無論是應對未來市場變化，還是規劃家族財富傳承，『御富』都能夠成為值得客戶信賴的選擇。」
「御富」儲蓄保險計劃之產品詳情：
https://www.hklife.com.hk/tc/products/personal-insurance/savings-plan/wealth-prestige-savings-insurance-plan/index.html
計劃及優惠須受有關條款及細則約束。如欲查詢更多詳情，請致電香港人壽客戶服務熱線(852) 2290 2882或瀏覽香港人壽網頁http://www.hklife.com.hk。
Hashtag: #香港人壽 #HKLife #御富儲蓄保險計劃 #宣傳短片 #長線儲蓄 #財富傳承 #保費折扣
https://www.linkedin.com/company/9038828/
https://www.facebook.com/hklifeinsurance/
https://www.instagram.com/hklifeinsurance/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
香港人壽簡介
香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）於2001年成立，由五間本地金融機構聯合組成，包括亞洲保險有限公司、創興銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、華僑銀行 (香港) 有限公司及上海商業銀行有限公司；各股東均建基於香港，平均服務香港逾50年，根基穩固，實力雄厚。我們主要透過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行 (香港) 及上海商業銀行的龐大分銷網絡，約130個分銷點，為客戶提供快捷方便的一站式保險及理財服務。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
匯豐將最優惠利率減0.125厘至5.125厘
匯豐銀行今天宣布,由2025年9月19日(星期五)起,下調港元最優惠利率(P)12.5點子,由年利率5.25%調低至5.125%。匯豐對上一次於2024年12月20日調整港元最優惠利率,當時減息 12.5點子。infocast ・ 3 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 小時前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
聰心雅談│藥捷事件一鋪玩爛遊戲規則（何啟聰）
不知就裏的投資者，以為股價調整便買入，結果卻中了莊家的陷阱。眼下所見，上日股價腰斬時買入的，不少是屬於北水的買盤，換句話說，可能是內地的散戶。現時事件可能會令內地有散戶虧大本，監管機構又會否在稍後重新檢視遊戲規則？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 1 天前
一手6575變34萬！藥捷安康累升逾50倍後單日腰斬｜港股異動
上市不足3個月的生物製藥公司藥捷安康(2617)周二(16日)股價再度飆升，早段升幅64%，高見679.5元，再創上市新高。集團中午報619元，升49.2%，成交額19.2億元，成交股數328萬股。但藥捷安康中午發公告，表示不知悉股價波動原因，股份午後轉跌，截至發稿，低見185元，跌54.6%，成交40.77億元。am730 ・ 1 天前
余偉文：短期拆息受市場資金供求影響 利率下調對經濟和樓市正面
金管局總裁余偉文見傳媒時稱，美聯儲減息符合市場預期，點陣圖顯示年內或再減息50點子，惟美國未來減息幅度和步伐仍存不確定，對香港利率環境有影響，市民置業或投資和借貸要管理好利率風險，當局會繼續監察市場變化。AASTOCKS ・ 5 小時前
施政報告2025｜持續強化股票市場 探索縮短股票結算周期至T+1
行政長官李家超在新一份《施政報告》提出持續強化本港股票市場，當中會透過「科企專線」協助內地科技企業來港融資，加強對國家建設科技強國的金融支持。Fortune Insight ・ 1 天前
美股日誌｜三指數對減息反應不大 標指納指微跌
美股三大指數個別發展，聯儲局宣布減息0.25厘，官員預期今年餘下時間平均為半厘，均與市場預期一致，大市曾有波動，有關宣布對股市影響不大。道瓊斯指數升260點，重回46,000點以上收市，標普500指數和納斯達克指數連續兩日。債市波動較大，2年、10年、30年美國國債息率先急跌後反彈。美元轉強，金價回落。Yahoo財經 ・ 9 小時前
香港散戶對槓桿ETF趨之若鶩 受美國科技股漲勢吸引
【彭博】— 今年夏天，Pat Miao辭去香港的辦公室工作後，有了別的收獲：她可以騰出時間，在華爾街最驚心動魄的領域之一進行交易。今年30歲的Miao現在押注的基金其日回報率是特斯拉等熱門美國科技股的兩三倍。Bloomberg ・ 23 小時前
美股日誌｜三指數微跌納指連升斷纜 現貨金創新高
美股回軟，納斯達克指數反覆下跌，6日連續破頂強勢中斷，道瓊斯指數跌125點。聯儲局展開為期兩日的議息會議，市場已充分預期星期三會公布減息0.25厘。金價受減息預期上升，現貨金升穿3,700美元水平創新高。Yahoo財經 ・ 1 天前
施政報告2025｜加快北都發展 政府提出4招拆牆鬆綁 包括引入快速審批制度
行政長官李家超在新一份《施政報告》提出成立「北都發展委員會」，並下設三個工作組「發展及營運模式設計組」、「大學城籌劃及建設組」及「規劃及發展工作組」 。Fortune Insight ・ 1 天前
《施政報告》李家超：推動發展香港大宗商品交易生態圈
行政長官李家超發表新一份《施政報告》指，會延續去年《施政報告》方向，推動發展香港大宗商品交易生態圈，包括港交所(00388.HK)全資附屬公司倫敦金屬交易所已批准八個在港交割倉庫，會支持業界設立更多認可倉庫。為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠，帶動香港船運及專業海運服務需求。明年上半年修訂法例。AASTOCKS ・ 1 天前
高盛：「流動性敘事」主導全球市場 狂歡背後潛藏信任危機
在全球金融市場中，一股強大的「流動性敘事」正成為主導一切的力量，其影響力甚至超越了傳統的經濟基本面。鉅亨網 ・ 19 小時前
摩通和大摩唱反調 指泡泡瑪特泡沫浮現
Labubu熱潮曾推動泡泡瑪特（9992）股價創新高，但摩根大通警告，其股價可能已經偏高，短期風險正在增加。摩根大通亞洲消費研究主管Kevin Yin在給客戶報告中指出，這間玩具公司的「風險／回報比已不再理想」⋯⋯Yahoo財經 ・ 1 天前
微軟斥300億美元投資英國AI基建 建最大超級電腦
據《CNBC》周二 (16 日) 報導，微軟 (MSFT) 宣布計劃至 2028 年在英國投資 300 億美元建設 AI 基礎設施，其中包括 150 億美元資本支出和 150 億美元營運投資，將與英國雲端運算公司 Nscale 合作打造英國最大超級電腦。鉅亨網 ・ 1 天前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：星期四維持1號風球，周末間中有狂風驟雨及雷暴！另一呂宋熱帶氣旋威力比「山竹」強嗎？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台更新，表示一號風球會在星期四（18日）維持，並提醒大家，按南海東北部的熱帶低氣壓情況評估，星期五稍後驟雨增多，而週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，大家要帶遮出街啊！至於網民熱烈討論的另一呂宋熱帶氣旋，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 23 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前