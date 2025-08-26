香港仁和體檢推出全新20價肺炎球菌結合疫苗 保護再升級

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月26日 - 香港仁和體檢推出20價肺炎球菌結合疫苗接種服務，覆蓋最廣泛的結合疫苗，針對較多肺炎菌血清型，包括血清3型，有助抵禦世界各地流行的肺炎球菌。疫苗可誘導持久的免疫記憶，為身體提供長久保護。





20價肺炎球菌疫苗覆蓋的血清型：

1，3，4，5，6A， 6B， 7F， 9V，14，18C， 19A， 19F， 23F， 22F， 33F， 8， 10A，11A， 12F，15B



在香港，肺炎是僅次於癌症的第二大致命疾病，死亡率高於比心臟病及腦血管疾病更。 過去20年死亡人數上升超過2倍。肺炎球菌可引發各種併發症，包括：

（1）肺炎

（2）腦膜炎

（3）敗血病/菌血症

（4）中耳炎

（5）鼻竇炎



根據2022年數據，約50%的入侵性肺炎球菌個案均出現在65歲或以上長者身上。即使有適當治療， 超過50%仍會有長遠後遺症。以下人士屬高風險高群組：

（1）慢性肺炎疾病患者

（2）心血管疾病患者

（3）65歲以上人士

（4）吸煙人士

（5）糖尿病患者

（6）50－64歲人士



肺炎的傳播途徑包括：飛沫、觸摸被細菌污染的物件或與患者親密接觸。常見症狀則包括：

（1）胸口痛

（2）呼吸困難

（3）發燒

（4）打冷顫

（5）冒汗

（6）疲倦

（7）噁心嘔吐

（8）持續咳嗽

（9）神智混亂



守護健康，從預防開始。



20價肺炎球菌結合疫苗注射優惠價：HK$1,800.00



香港仁和體檢 [旺角/銅鑼灣]

查詢熱線：2152-5857



