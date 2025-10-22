香港仁和體檢推出全球首創嶄新科研技術 非入侵性大腸癌風險檢測

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月22日 - 香港仁和體檢推出市面上唯一可偵測小瘜肉的非入侵性大腸癌風險檢測，利用嶄新科研技術M3CRC，及早發現大腸瘜肉。結直腸癌(俗稱大腸癌) 自2013年起成為香港頭號癌症，並在致命癌症中排名第二位。研究指出，大部份大腸癌都是由小瘜肉演變而成，小瘜肉並無癥狀不易察覺，因此需依靠特別的檢測才能偵測到。





M3CRC是全球唯一可偵測小瘜肉之非入侵性大腸癌風險檢測，而其偵測大腸癌的靈敏度更高達94%，相當於結腸鏡檢查(大腸鏡)。透過檢驗糞便內的細菌組合，偵測大腸癌及小瘜肉的風險，相比市面上普遍的大便隱血測試(FIT)，M3CRC偵測小瘜肉的靈敏度更高達5倍。



M3CRC量度糞便中由香港中文大學發現的4個微生物標誌物以及血紅素，再通過獨家開發的演算法，最後分別得出大腸瘜肉風險指數及大腸癌風險指數。指數越高代表風險越高。高風險分數反映腸道微生態正處於有利大腸癌的形成的惡性狀態。年齡建議取決於檢測的目的，建議如下：



（1）初步監測大腸癌肉及大腸癌的風險：年齡45歲或以上，美國癌症協會建議隔1至3年覆檢



（2）用作定期監測腸道微生物健康：任何年齡人士



如何在家靈活收集糞便樣本，注意事項：



（1）請記緊於樣本袋上標示樣本收集日期及時間;



（2）請務必扭緊樣本樽，防止滲漏;



（3）樣本收集後，請於24小時內交還至診所。



樣本收集後，測試流程：



（1）樣本會在香港中文大學實驗室進行化驗



（2）14-21日後由醫生解釋報告



（3）除風險評估外，報告還會提供飲食建議，有助改善腸道健康



由於小瘜肉並無癥狀不易察覺，因此及早發現對於預防大腸癌及改善存活率，有莫大的幫助。



G-NiiB CRC Core 大腸癌風險檢測：HK＄4,290.00



香港仁和體檢 [銅鑼灣/旺角]

查詢熱線：2156-5857



