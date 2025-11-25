張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
香港仁和體檢推出呼吸道合胞病毒疫苗接種服務
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - 香港仁和體檢現已提供呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗接種服務。RSV 是一種常見且具傳染性的病毒，能引起呼吸道感染，部分患者可出現嚴重症狀及併發症。研究顯示，50歲或以上人士，尤其是患有慢性疾病如慢性肺病、糖尿病或心血管疾病者，感染 RSV 後更容易出現重症或住院的情況。
RSV 的感染症狀可輕可重，病程有時長達兩星期。對於患有哮喘、心臟衰竭或慢性阻塞性肺疾病的患者，感染後出現嚴重併發症的風險更高，甚至可能危及生命。此外，冠心病及糖尿病患者若感染 RSV，其病情惡化並需住院治療的機率也會上升。
感染 RSV 的高危人士包括：
年齡在50歲以上並患有長期慢性病者（如糖尿病、心臟病、哮喘或慢阻肺）
慢性心臟衰竭患者
冠狀動脈疾病患者
糖尿病患者
哮喘患者
免疫系統功能受損人士
RSV 主要透過飛沫傳播，如咳嗽或打噴嚏。一般情況下，患者的傳染期約為 3 至 8 天，但免疫功能較弱的人士，其傳染期可延長至四星期，即使症狀已經消退，仍具有傳染力。
需要注意的是，慢性病患者若因感染 RSV 而出現下呼吸道感染，不僅病情可能惡化，還增加出現嚴重併發症的風險。有研究指出，感染 RSV 的患者再感染流感的可能性可增加兩倍，病情也更為嚴重。
減少出現重症或死亡的風險，建議高危群組人士盡早接種流感及 RSV 疫苗，以加強抵禦感染的能力。
呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗：HK＄2,700.00
香港仁和體檢 [銅鑼灣/旺角]
查詢熱線：2156-5857
