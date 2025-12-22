香港仁和體檢推出遺傳性癌症基因全面測試組合

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月22日 - 癌症是一種基因病，是多個基因突變長期累積的結果，從基因突變到演變為癌症，需時數年到十數年不等。癌症發病率和死亡率近年節節攀升，已成為香港頭號殺手，大部分病人確診癌症時已是中晚期，如能及早發現，五年存活率可達90%。遺傳性癌症基因全面測試組合可一次涵蓋17類主要器官癌症及84個癌症相關基因，及早發現的機會大大提升。香港仁和體檢現已推出遺傳性癌症基因全面測試組合服務。





PHOTO 1

廣告 廣告



癌症主要分2種：偶發癌及遺傳癌

（1）偶發癌：後天環境因素，年老才會患上，一生中患一種癌。

（2）遺傳癌：20%癌症患者帶有源自其家族的致癌基因突變，較年輕時患上 ，可能會患兩種或以上癌症。



癌症基因全面測試組合涵蓋17類主要器官癌症，包括結締組織/肉瘤、腦/神經系統、血液系統、皮膚、甲狀腺、胰臟、結直腸、乳房、胃、腎/泌尿道、卵巢/子宮內膜、攝護腺及84個癌症相關基因。



取樣十分簡單只需 6 毫升 EDTA 血液即可，由遺傳諮詢顧問提供檢測報告解讀。測試使用次世代測序技術，準確度高達99.8%。



如有致癌基因突變的患癌風險(關聯基因:BRCA1,BRCA2)等，比一般人患遺傳性乳癌及卵巢癌風險超過50％。而遺傳性非癌肉結直腸癌綜合症（關聯基因：EPCAM，MLH1，MSH2，MSH6，PMS2），則比一般人患大腸癌、子宮內膜癌、卵巢癌超過38％。



幾乎每個人的社交圈中都曾有人患過癌症，癌症更有年輕化趨勢，絕大部份的早期腫瘤患者有。90%以上的五年存活率。評估及了解自身患癌的遺傳風險，透過遺傳性癌症基因全面測試組合防癌於未然。



遺傳性癌症基因全面測試組合：HK$20,900.00



香港仁和體檢 [銅鑼灣/旺角]

查詢熱線：2156-5857





發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

