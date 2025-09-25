環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
【香港仁和體檢】推出嶄新基因檢測技術 預防再升級
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 香港仁和體檢推出早期鼻咽癌篩查服務，利用嶄新基因檢測技術，識別出早期鼻咽癌患者。鼻咽癌是香港最常見的癌症之一，本港每年有鼻咽癌新症約900宗，男性發病率較女性高三倍，50至60歲為發病高峰年齡，香港及華南地區的鼻咽癌患者數目亦高於世界其他地方。 早期癌症篩查是可以大大提高成功治療機會的一個有效的方法。
鼻咽的位置
鼻咽位於頭顱中間、鼻腔盡頭和喉嚨上端的「隱蔽」空間裡。
由於鼻咽的位置十分隱蔽，鼻咽癌初期可能沒有明顯症狀，不易被察覺。部分症狀更容易與感冒混淆，但隨著腫瘤的增大並擴散到周圍組織時，就會出現下列徵狀：
（1）鼻塞流鼻血
（2）咳嗽帶血
（3）聽力減退耳鳴耳道流膿
（4）持續性偏頭痛尤以晚間為甚
（5）頸側淋巴核脹大
（6）聲音沙啞吞嚥困難
如有上述徵狀，而徵狀又持續出現超過兩星期，應盡快諮詢醫生。
鼻咽癌的成因仍未被完全明瞭，以下為增加患上鼻咽癌風險的因素：
（1）鼻咽癌病人的血緣直系親屬，患上鼻咽癌的風險比其他人為高
（2）長期進食大量加工和醃製類食品，可能會誘發鼻咽癌
（3）吸煙者患上鼻咽癌的風險比其他人為高
早期鼻咽癌篩查目的是可以在患病早期階段識別出鼻咽癌患者，結合PCR技術和次世代DNA技術，分析血漿中的DNA，並使用先進的計算法分析數據，提高成功治療的可能性及存活率。
篩查適用於常規體檢者、無徵狀人士及有疑似徵狀人士；潛在的鼻咽癌患者的癌細胞會將DNA釋放到血液中。檢查計劃應用最新的基因檢測技術，檢測血液中與鼻咽癌相關的人類和EB病毒DNA特徵。早期鼻咽癌篩查只需抽血，屬無創方式，測試程序包括：
（1）採集血液樣本，送到實驗室進行分析
（2）十四個工作天後收取報告
（3）由醫護人員為客人分析報告
EB病毒(Epstein-Barr Virus)感染可產生類似輕微傷風的徵狀，所以不易被察覺。由於大部分鼻咽癌患者的血清都含有EB病毒抗體，若血清中的EB病毒抗體異常高，應進一步檢查是否已患上鼻咽癌。如結果為陽性：轉介諮詢耳鼻喉科專家；結果為陰性：其後只需進行年度檢查。
基於目前沒有預防鼻咽癌的疫苗，及早進行測試能為高危人士在未出現任何鼻咽癌症狀前，及早發現，以便接受適當的治療。
早期鼻咽癌篩查計劃優惠價：HK＄2,420.00
