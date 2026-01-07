天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
香港仔水塘道遺二戰英軍手榴彈 爆炸品處理課圍封處理
香港仔水塘道發現二戰英軍手榴彈。
今日（7日）早上9時21分，漁護署職員於香港仔水塘道一個郊野公園自然步道進行石地填洞工程期間，發現一枚懷疑炸彈，於是報警。爆炸品處理課人員接報後到場，經檢驗後，相信是二戰時期英軍手榴彈，長約4寸，直徑約2.5寸。警方隨即封鎖附近約100米範圍，於現場安全處理好該枚手榴彈。事件中無人受傷，無須疏散。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/香港仔水塘道遺二戰英軍手榴彈-爆炸品處理課圍封處理/634152?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
