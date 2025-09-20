香港仔隧道即日起加價至8元隧道費。(資料圖片)

香港仔隧道及城門隧道即日起實施新收費，兩條隧道的所有車種全日劃一收費，已由5元增至8元。運輸署預計，新收費對交通造成的影響輕微，隧道營運亦可大致達到收支平衡。在新收費水平下，城門隧道的收費已與獅子山隧道，以及沙田嶺隧道、尖山隧道及大圍隧道看齊。

咪錶收費最高每小時16元

另外，俗稱「咪錶」的停車收費錶泊車位，將於下周日(28日)起實施新收費，最高收費由每15分鐘2元加倍至每15分鐘4元，即每小時最高收費16元，署方稱措施讓咪錶泊車位的供應更切合駕駛者短期泊車的需求；貨車、巴士及旅遊巴士泊車位咪錶收費不變。

廣告 廣告

運輸署會更新相關系統，確保新收費運作暢順，並會透過「易通行」和「香港出行易」應用程式提醒駕駛者注意新收費，駕駛人士亦可參閱運輸署有關隧道收費和咪錶的網頁了解詳情。 運輸及物流局發言人早前表示，兩條隧道已經34年未有調整收費，至今通脹已超過130%，隧道出現營運虧損。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/香港仔隧道城門隧道即日起加價-咪錶泊車位下周收費倍增-附詳情-/601252?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral