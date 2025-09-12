鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
香港依飛eefit遠紅外線技術經本港知名大學科研實證——同步改善阿茲海默症兩大病理，腦健康預防新希望
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月12日 - 本港人口高齡化浪潮下，阿茲海默症已成為公共衛生領域重大挑戰。據香港社會服務聯會預計，到2036年本港認知障礙症患者總數將達28萬人；其中阿茲海默症為該病症最常見類型，約佔現有認知障礙症長者病例的65%。香港知名大學中醫學院院長在近期報導中指出，「目前全球對阿茲海默症的治療方法已投入大量資源開發，但對於中後期患者，各種治療方案的效果仍然無法有效阻止病情惡化。」這些方案不僅效果有限，部分還伴隨副作用，疾病防治需求日趨迫切。
2025年，該大學科研團隊與香港依飛eefit創辦人兼研發負責人王南教授的合作研究取得重大突破：依飛遠紅外線技術可同步減少β-澱粉樣蛋白（Aβ）沉積及tau蛋白過度磷酸化，為阿茲海默症非藥物治療提供新方向。研究成果發表於國際期刊《NeuroMolecular Medicine》（2025 年 27 卷 第34 頁）。
研究首次在基因轉殖小鼠模型中 證實雙病理同步改善機制
為應對本港未來對阿茲海默症的防治需求，研究團隊以非藥物物理治療為方向展開探索，採用TgCRND8基因轉殖小鼠模型，進行為期28天的依飛遠紅外線（波長範圍4-20μm）照射實驗，評估其在改善疾病病理方面的效果，研究發現：
認知功能提升：照射組小鼠在水迷宮測試中，認知功能與記憶力顯著提升；
Aβ病理減少：大腦皮質Aβ42/Aβ40比值顯著降低，斑塊沉積減少，促進Aβ清除；
tau蛋白過度磷酸化抑制：顯著降低tau蛋白在Thr205、Ser369等位點的磷酸化水平，減少促炎因子產生，從而阻斷神經纖維纏結形成；
雙通路作用機制：透過抑制神經發炎（降低促炎因子IL-1β、TNF-α，提升抗炎因子IL-4）、啟動抗氧化防禦（上調Nrf-2/HO-1通路），實現雙通路協同保護。
研究在基因轉殖小鼠模型中首次證實，依飛遠紅外技術可透過物理干預同步減少Aβ沉積和 tau 蛋白過度磷酸化。先前研究多聚焦單一病理干預，研究的雙通路協同改善效果具有突破性意義。
香港知名大學中醫學院院長表示，「遠紅外線作為一種無創性的治療方案，對於輕度認知障礙患者，這種治療有潛力延緩病情惡化數年，從而減輕整體醫療資源的負擔，對家庭及照顧者也將帶來極大幫助。」
這項突破性發現也為依飛遠紅外線技術產業化應用提供了可靠的科學憑證。
國際研發團隊 賦能產業化
為推動遠紅外線技術從科研成果向產業應用轉化，依飛eefit以科研為核心驅動力，構建全球化研發體系：早年與澳門科技大學「中藥質量研究國家重點實驗室」聯合成立「依飛生物醫學研究項目」，為技術研發築牢基礎；2021年，依飛eefit進一步拓展國際合作版圖，成為諾貝爾生理學或醫學獎得主埃爾文·內爾博士（Dr. Erwin Neher）創立的「埃爾文內爾博士生物物理與創新藥物實驗室」合作夥伴，強化研發實力。
目前，依飛遠紅外線技術的成效已獲多篇國際期刊論文認證，在改善腸道微生態、類風濕性關節炎、腦中風後遺症、神經炎症及免疫調節等領域均有顯著效果，應用潛力廣泛。
市場迴響與社會責任並重
依飛eefit在推動科研的同時，亦注重履行社會責任。2024年推出「腦有所依」項目，於全港門店免費提供腦部保健服務，服務人次達212,000。根據用戶反饋，接受服務後，頭痛、耳鳴、脫髮、手震及夜尿等與腦退化相關的症狀均有改善，睡眠質素亦明顯提升。這些實踐成果與學術研究成果互相印證，進一步證實了依飛遠紅外技術在促進腦健康、中老年亞健康及複雜性疾病輔助治療方面的顯著成效。
中老年亞健康管理全方位突破
基於該技術，依飛eefit已研發出多類產品，構建了「預防+調節+修復」的全方位健康管理體系，滿足中老年群體從疾病預防到日常健康管理的多元化需求：
預防阿茲海默症：抑制Aβ沉積與tau蛋白異常，降低疾病風險;
改善腦健康：緩解腦中風後遺症等神經系統問題，提升大腦活力;
舒緩慢性疼痛：改善肩/頸/腰/腿痛、類風濕性關節炎等痛症;
改善腸道健康：改善腸道微生態，增強營養吸收。
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於依飛eefit
依飛eefit服務網路分佈全香港，憑藉獨創的服務與創新產品，為顧客提供便捷、高效率的健康管理方案。此次改善阿茲海默症病理研究進一步驗證了依飛遠紅外技術能將科學研究實踐在日常生活中。依飛eefit將持續投入技術研發，推動健康科技革新。
聯絡電郵：Dept-BD@eefit.com
公司官網：
Facebook主頁：Facebook.com/eefit
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 2 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
iPhone 17入手攻略｜精選高回贈+高里數信用卡 賺盡迎新優惠＋簽賬回贈【9月11日更新】
蘋果公司(美：AAPL)正式發布全新iPhone 17系列，包括入門版 iPhone 17、史上最薄的iPhone Air，以及主打8倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。新機將於9月12日晚開始預售，並於9月19日正式發售。其中，iPhone Air以其極致輕薄設計引起廣泛關注，可謂蘋果歷來最大設計革新之一。am730 ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 8 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
臨退休被炒點算？專家教你過渡與準備
天有不測風雲，專家鼓勵大家在退休之前就開始思考退休生活。「我們的自我認同某程度上都建基在工作上。但若沒有時間去規劃如何過渡這個身分，會帶來『身分危機』。」Yahoo財經 ・ 3 小時前
蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來
蘋果 (AAPL) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。鉅亨網 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前