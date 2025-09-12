香港依飛eefit遠紅外線技術經本港知名大學科研實證——同步改善阿茲海默症兩大病理，腦健康預防新希望

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月12日 - 本港人口高齡化浪潮下，阿茲海默症已成為公共衛生領域重大挑戰。據香港社會服務聯會預計，到2036年本港認知障礙症患者總數將達28萬人；其中阿茲海默症為該病症最常見類型，約佔現有認知障礙症長者病例的65%。香港知名大學中醫學院院長在近期報導中指出，「目前全球對阿茲海默症的治療方法已投入大量資源開發，但對於中後期患者，各種治療方案的效果仍然無法有效阻止病情惡化。」這些方案不僅效果有限，部分還伴隨副作用，疾病防治需求日趨迫切。





Picture2

2025年，該大學科研團隊與香港依飛eefit創辦人兼研發負責人王南教授的合作研究取得重大突破：依飛遠紅外線技術可同步減少β-澱粉樣蛋白（Aβ）沉積及tau蛋白過度磷酸化，為阿茲海默症非藥物治療提供新方向。研究成果發表於國際期刊《NeuroMolecular Medicine》（2025 年 27 卷 第34 頁）。



研究首次在基因轉殖小鼠模型中 證實雙病理同步改善機制



為應對本港未來對阿茲海默症的防治需求，研究團隊以非藥物物理治療為方向展開探索，採用TgCRND8基因轉殖小鼠模型，進行為期28天的依飛遠紅外線（波長範圍4-20μm）照射實驗，評估其在改善疾病病理方面的效果，研究發現：





認知功能提升： 照射組小鼠在水迷宮測試中，認知功能與記憶力顯著提升；

Aβ 病理減少 ：大腦皮質Aβ42/Aβ40比值顯著降低，斑塊沉積減少，促進Aβ清除；

tau 蛋白過度磷酸化抑制 ：顯著降低tau蛋白在Thr205、Ser369等位點的磷酸化水平，減少促炎因子產生，從而阻斷神經纖維纏結形成；

雙通路作用機制：透過抑制神經發炎（降低促炎因子IL-1β、TNF-α，提升抗炎因子IL-4）、啟動抗氧化防禦（上調Nrf-2/HO-1通路），實現雙通路協同保護。

研究在基因轉殖小鼠模型中首次證實，依飛遠紅外技術可透過物理干預同步減少Aβ沉積和 tau 蛋白過度磷酸化。先前研究多聚焦單一病理干預，研究的雙通路協同改善效果具有突破性意義。



香港知名大學中醫學院院長表示，「遠紅外線作為一種無創性的治療方案，對於輕度認知障礙患者，這種治療有潛力延緩病情惡化數年，從而減輕整體醫療資源的負擔，對家庭及照顧者也將帶來極大幫助。」



這項突破性發現也為依飛遠紅外線技術產業化應用提供了可靠的科學憑證。



國際研發團隊 賦能產業化



為推動遠紅外線技術從科研成果向產業應用轉化，依飛eefit以科研為核心驅動力，構建全球化研發體系：早年與澳門科技大學「中藥質量研究國家重點實驗室」聯合成立「依飛生物醫學研究項目」，為技術研發築牢基礎；2021年，依飛eefit進一步拓展國際合作版圖，成為諾貝爾生理學或醫學獎得主埃爾文·內爾博士（Dr. Erwin Neher）創立的「埃爾文內爾博士生物物理與創新藥物實驗室」合作夥伴，強化研發實力。



目前，依飛遠紅外線技術的成效已獲多篇國際期刊論文認證，在改善腸道微生態、類風濕性關節炎、腦中風後遺症、神經炎症及免疫調節等領域均有顯著效果，應用潛力廣泛。



市場迴響與社會責任並重



依飛eefit在推動科研的同時，亦注重履行社會責任。2024年推出「腦有所依」項目，於全港門店免費提供腦部保健服務，服務人次達212,000。根據用戶反饋，接受服務後，頭痛、耳鳴、脫髮、手震及夜尿等與腦退化相關的症狀均有改善，睡眠質素亦明顯提升。這些實踐成果與學術研究成果互相印證，進一步證實了依飛遠紅外技術在促進腦健康、中老年亞健康及複雜性疾病輔助治療方面的顯著成效。



中老年亞健康管理全方位突破



基於該技術，依飛eefit已研發出多類產品，構建了「預防+調節+修復」的全方位健康管理體系，滿足中老年群體從疾病預防到日常健康管理的多元化需求：





預防阿茲海默症 ： 抑制 A β沉積與 tau 蛋白異常 ，降低疾病風險;

改善腦健康 ：緩解腦中風後遺症等神經系統問題，提升大腦活力 ;

舒緩慢性疼痛 ：改善肩 / 頸 / 腰 / 腿痛、類風濕性關節炎等痛症 ;

改善腸道健康：改善腸道微生態，增強營養吸收。

關於依飛eefit

依飛eefit服務網路分佈全香港，憑藉獨創的服務與創新產品，為顧客提供便捷、高效率的健康管理方案。此次改善阿茲海默症病理研究進一步驗證了依飛遠紅外技術能將科學研究實踐在日常生活中。依飛eefit將持續投入技術研發，推動健康科技革新。



​聯絡電郵​：Dept-BD@eefit.com



​公司官網​：

https://bit.ly/45UoKSG





​Facebook主頁​：Facebook.com/eefit









