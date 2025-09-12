香港公開羽毛球錦標賽 王祉怡八強挫高昉潔(郭灝然報道)

【Now新聞台】香港公開羽毛球錦標賽，頭號種籽、國家隊的王祉怡反勝隊友高昉潔，取得四強席位。

背向鏡頭的王祉怡，開局先輸1分之下，隨即搶回領先，拉開過5分優勢，但中段過後被高昉潔追上來。世界排名13位的高昉潔跳起大力一板，王祉怡飛到盡都救不到，頭一局高昉潔先贏21比18領先。

首圈擊敗丹麥的比力菲治、上場反勝另一位丹麥球手卡查亞絲菲特，26歲的高昉潔連續兩圈都要打足三局，今場亦都一樣，縱然第二局曾經領先，但都被王祉怡追回一局21比15。

兩人曾經有6次交手紀錄，王祉怡贏了其中4次，這位25歲湖北球手近三年經歷高低起伏，兩度贏過亞錦賽，但不夠積分，失落巴黎奧運國家隊大軍。不過王祉怡爭氣，飛身救到這一板剛剛過網，高昉潔貪盡都無用。最終王祉怡贏多局21比11，局數反勝2比1，打入四強。

