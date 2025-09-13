香港公開羽毛球錦標賽 王祉怡及韓悅分挫對手爭女單錦標

【Now新聞台】香港公開羽毛球錦標賽，女單頭兩號種籽王祉怡及韓悅晉身決賽爭奪冠軍。

世界排名第二、淺紫衫的王祉怡面對排16、加拿大的李文珊，第一局連贏頭6分遠遠拋離以21比16先下一城，第二局戰況激烈，雙方12度平手，打到刁時，王祉怡險勝22比20晉級，對賽改寫成3勝1負。

國家隊隊友、紅衫的韓悅在另一場四強反勝中華台北的林湘緹，這位世界排名第五球手第一局輸14比21先失利，但之後兩局同樣險勝21比19，局數贏2比1打入決賽。

#要聞