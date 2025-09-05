香港創新排名升 孫東稱體現政府大力支持初創企業成果

【Now新聞台】世界百強創新集群排行榜「深圳-香港-廣州」首次升上榜首，孫東在本台節目稱，這體現了政府大力支持初創企業的成果。

最新公布的世界百強創新集群排行榜「深圳-香港-廣州」創新集群首次升上榜首，創新科技及工業局局長孫東在本台節目《大鳴大放》稱，結果體現了過去幾年政府工作的成果。

創新科技及工業局局長孫東：「在前面的幾個集群實力都很強，無論是東京灣、美國加州，還有我們北京集群等等，他們在各個方面實力都非常強。這次『香港-深圳-廣州』得以脫穎而出，除了我們繼續保持在原來兩大指標一直有非常不錯的表現之外，今年新增的一個指標，就是我們的風險投資的交易量，這個跟我們特區政府過去幾年來大力扶植初創企業進行科研成果轉化，這個政策是高度脗合的。」

除了排名上升，15間香港實驗室獲國家科學技術部頒授全國重點實驗室牌照，其中三個分別由港大、中大及科大的校長主理。孫東形容這標誌著香港的科學科技發展，未來會更好地融入國家的創科體系。

孫東：「這三個大學校長領軍的實驗室只是一個代表，一方面表現出各個學校對於全國重點實驗室的重視和承擔，另外一方面也有助提升我們全國重點實驗室在全球的影響力，以及跨界別的合作能力，可以更好的吸引人才。」

河套港深創科園預計年底啟用，兩地政府正研究用行人天橋接駁兩地園區。孫東相信在園區正式營運前，會有初步解決方案。

