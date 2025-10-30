香港博物館節「博物館慶典年」！文化中心變身遊樂場，大玩巨型棋盤遊戲、 復古街拍

香港好去處｜香港博物館節 11月1至2日揭幕嘉年華 文化中心變身遊樂場 超過30項免費活動

「香港博物館節2025」今年11月正式揭幕！康樂及文化事務署將在11月1至2日，將文化中心露天廣場變身成一個充滿創意與歡樂的戶外嘉年華，讓市民和旅客在輕鬆氛圍中重新認識博物館的魅力。博物館不只是展覽文物和歷史，而是可以跳住玩、畫住創作、食住打卡，於嘉年華中找到屬於自己的樂趣。

「香港博物館節2025」11月揭幕，文化中心露天廣場將變身成一個充滿創意與歡樂的戶外嘉年華。（官方圖片）

博物館節踏入第11屆 活動超過100項

今年是香港博物館節的第11屆，主題定為「博物館慶典年」，多間博物館迎來重要里程碑，包括李鄭屋漢墓發現70周年、香港歷史博物館50周年、香港太空館45周年等。康文署轄下共17間博物館及藝術空間將推出超過100項活動，涵蓋導賞團、文創市集、週末同樂日等。

廣告 廣告

「繽Fun博物館嘉年華」現場設有超過30項免費活動，包括巨大化桌遊、創意工作坊、舞台表演及博物館聯乘食品試食等。（官方圖片）

嘉年華揭幕盛事 文化中心變身遊樂場

為隆重揭開博物館節序幕，康文署將於11月1日至2日舉辦「繽Fun博物館嘉年華」，地點選在尖沙咀香港文化中心露天廣場。活動設計將博物館元素融入遊戲與創作，現場設有超過30項免費活動，包括巨大化桌遊、創意工作坊、舞台表演及博物館聯乘食品試食等。

其中最受注目的，是六大巨大化體驗項目，可以在「棋妙博物館」中跳住玩巨型棋盤遊戲，在「乓紛大對戰」中與朋友一同挑戰多人乒乓球，或在「旱地冰球總動員」中模擬冰上曲棍球，親子同樂最適合不過。喜歡打卡的朋友，千萬不要錯過「復古街拍照相館」和「巨偶快閃館」，前者是即拍即印復刻報紙，後者則以充氣巨偶打造最吸睛的打卡位。還有街頭創作活動「一人一筆接龍大派對」，街頭即場集體創作巨型畫作，留下大家的「Muse Fest」印記。

除有多項工作坊，還有有香港太空館×美心西餅—雪山叉燒菠蘿包換領站，數量有限，送完即止。（官方圖片）

除了本地市民，博物館節亦特別設計導賞團給旅客參加，例如尖沙咀「博物館X歷史地標導賞團」，讓外地遊客在短時間內認識香港的文化地標與博物館特色。活動期間亦有本地品牌聯乘推出文創產品與特色食品，讓文化不再只是展品，而是可以品嚐、收藏、分享。

繽Fun博物館嘉年華

地址：尖沙咀文化中心

日期：11月1至2日

網址：按這裡

更多相關文章：

香港好去處｜鄧麗欣Stephy開首個個人畫展、圓畫家夢！展出逾20幅親筆畫作 即睇門票優惠

雙11優惠2025｜觀塘室內釣蝦場二人同行只需$111！人均$55.5任釣大頭蝦+大閘蟹，可即場免費烹煮/帶返屋企

海洋公園哈囉喂2025｜驚嚇結界、6大驚嚇體驗！走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒 即睇門票優惠

直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025

萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林

萬聖節好去處2025｜電車全景遊Halloween特別場：走進殯儀世界！邊睇夜景、邊聽仵作真實故事

直擊香港首個Halloween音樂嘉年華！灣仔海濱大玩迷宮版鬼屋、攤位遊戲有誠意 張敬軒、MC張天賦輪流登台

雙11優惠2025｜聖誕燈飾開蓬巴士遊$111二人同行優惠！人均$55.5起夜遊尖沙咀，睇全新AI光影匯演

愉景灣萬聖節攻略：冰上派對、愉景灣酒店Staycation！2大2小入住人均$472起包自助早晚餐｜Halloween好去處

香港好去處｜全港首個生蠔BB展萌爆誕生！巨型糖果色生蠔罐頭打卡位、夾公仔機、珍藏卡抽卡機、期間限定店

「維港海上大巡遊」10.25正式登場！設市集限定紀念品、互動遊戲、主題餐飲 即睇售票詳情

旅行穿甚麼鞋？5大推薦：On Cloud 5/Allbirds Tree Runners/Hoka Transport/Nike Motiva/Rothy's The Flat

哈佛專家揭盅快樂地圖！2025全球十大最開心旅遊城市 里斯本奪冠，台北、東京、香港包尾？