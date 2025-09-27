香港去惠州交通全攻略2025：一文睇清香港去惠州交通方式！

香港去惠州 | 主圖

圖片來源：discoverhongkong.com

日日留喺香港，係咪有啲悶悶地？想搵個新地方嚟個兩日一夜快閃，又唔想次次都係深圳廣州？不如將眼光放遠少少，跟住小編嘅腳步，一齊發掘有「粵東門戶」之稱嘅惠州啦！呢個大灣區城市唔單止有靚到嘩一聲嘅自然風光，仲有食過返尋味嘅地道美食，無論你係想 hea 爆叉電定係上山下海，惠州都絕對滿足到你！一於睇實呢篇攻略，由交通、住宿到必玩景點，幫你 plan 好晒，隨時都可以話走就走！

初見惠州：唔只係一個城市咁簡單！

提起惠州，你可能第一時間諗起荔枝，無錯！呢度盛產嘅「嶺南佳果」真係世界級。但惠州嘅魅力又點止咁少？身為大灣區面積第二大嘅城市，佢嘅物產超級豐富，除咗水果，仲有超過840種生猛海鮮等你嚟歎！講到手信，更加唔可以錯過惠州三寶：索盡餸汁精華嘅惠州梅菜、醇厚香甜嘅東江糯米酒，同埋皮爽肉滑嘅惠陽三黃雞。呢啲地道風味，唔單止本地人鍾意，連港澳同東南亞嘅食家都讚不絕口，嚟到點可以唔試！

香港去惠州，揀邊種交通最啱你？

由香港出發去惠州，話遠唔遠，話近唔近，交通選擇夠晒多。無論你係追求速度嘅「時間管理大師」，定係睇實荷包嘅「精明消費者」，總有一款啱你心水。即刻睇下唔同交通方式嘅大比拼！

交通方式 主要目的地 大約時間 優點 缺點 高鐵 惠陽站 / 惠東南站 約 60 - 75 分鐘 快靚正，舒服到可以瞓著 車站未必喺市中心，票價略貴 跨境巴士 惠州市區多個點 約 3 小時或以上 平！上落車點夠方便 時間長，易暈車浪 自駕/包車 惠州任何角落 約 1.5 小時 極度自由，想去邊就去邊 要搞中港牌，唔熟路有啲煩

香港去惠州 #1 速度與享受之選：高鐵

高鐵啱晒咩人？

追求效率，想用最短時間由香港市區直達惠州，而且想坐得舒舒服服嘅你。

由西九龍站上車，飲杯咖啡、睇陣風景，話咁快就到咗惠州，全程大概一個鐘多少少，真係慳返唔少時間！雖然高鐵車票比巴士貴，但換嚟嘅舒適感同時間絕對值回票價。

無得彈嘅乘車體驗 ：車廂又新又乾淨，尤其係一等座，張凳闊落到可以翹腳，仲有獨立閱讀燈、叉電位，甚至個人音響插座，戴上耳機就可以享受私人空間，成個旅程勁 chill！

提提你：部分高鐵站（例如惠州北站）同市中心有段距離，落車後要預時間轉乘的士或者巴士。





香港去惠州 | 高鐵

圖片來源：www.highspeed.mtr.com.hk（左圖為高鐵一等座，右圖為二等座）

高鐵路線小貼士：

去惠陽區 ：由西九龍站直達 惠陽站 ，車程約 1 個鐘。二等座票價約 HK$110 起。

去惠東縣 (近海邊景點)：由西九龍站搭到惠東南站，車程約 65 至 75 分鐘。二等座票價約 HK$126 起。





香港去惠州 #2 CP 值最高之選：跨境巴士

跨境巴士啱晒咩人？

Budget 有限，或者一家大細唔想頻撲轉車，追求點對點方便嘅家庭客。

如果你想用最平嘅方法去惠州，跨境巴士絕對係你嘅 best choice！車費最平 HK$80 就有交易，而且香港上車點夠多，旺角、沙田、觀塘總有一個喺你左近。最正嘅係，佢可以一程車直達惠州市區嘅酒店附近，唔使拖住行李周圍走，啱晒帶住老人家同小朋友嘅你！

最大優點 ：平！方便！一程過！

小小缺點：車程要三個鐘以上，如果平時容易暈車嘅朋友，記得食定暈浪丸。

香港去惠州 | 巴士

Photo Source: Unsplash

香港去惠州 #3 自由奔放之選：自駕 / 包車

自駕 啱晒咩人？

鍾意話停就停，想發掘地圖上都未必有嘅隱世秘境，享受自駕樂趣嘅探險家。

揸住自己架車，或者 book 定架包車，成個惠州就係你嘅遊樂場！今日想去市中心食嘢 shopping，聽日想揸入山旮旯睇風景，完全無難度，自由度 100%！

最大優點 ：行程由你話事，靈活性爆燈！

出發前必讀：內地嘅路況同香港有好大分別，交通規則都要重新適應。出發前記得做足功課，熟習下導航系統，同埋了解清楚沿途收費站嘅情況，咁就玩得安心又放心啦！

香港去惠州 | 城市圖

圖片來源：www.bayarea.gov.hk

惠州必到 Checklist！三大打卡靚景

雙月灣

嚟惠州，點可以唔去海邊！雙月灣因為有兩個好似新月嘅海灣而得名，水清沙幼，靚到好似明信片咁。喺度曬太陽、玩水固然爽，但最精彩嘅，一定係喺清晨睇海上日出，嗰種壯觀嘅畫面，絕對係人生必睇清單之一！

香港去惠州 | 城市風光

雙月灣看日出最美！

惠州西湖

唔好以為得杭州有西湖，惠州西湖一樣咁有詩意！呢度由「六湖、九橋、十八景」組成，風景靚到古代啲文人都成日嚟呢度搵靈感。而家就成為咗大家散步、放鬆嘅好地方，喺湖邊行下，吹下風，感受下慢活嘅節奏，勁舒服。

香港去惠州 | 公園

煙雨朦朧的惠州西湖 別有一番風味！

羅浮山風景名勝區

有「嶺南第一山」之稱嘅羅浮山，啱晒鍾意行山嘅朋友。呢度集齊晒壯麗山景、道教文化同豐富嘅自然生態，超過 400 座大大小小嘅山峰等你嚟挑戰。行到上山頂，望住腳下嘅風景，嗰種成功感真係非筆墨所能形容！

香港去惠州 | 湖

廣東羅浮山風景名勝區 景色超美！

瞓邊度好？惠州高質住宿推介

玩完成日，梗係要搵間舒服嘅地方好好休息下。惠州嘅住宿選擇超多，由五星級酒店、度假村到精品民宿，豐儉由人。以下幾間係網民評價極高嘅選擇，不妨參考下：

近海之選 ： 惠州小徑灣藍海熙岸輕奢海景公寓

hotel overview picture

評分：9.6/10.0

地址：華潤小徑灣觀海軒9棟二層, 惠陽區, 惠州

選擇房型

惠州朗曼酒店（西湖水東街店）(Longmanne Hotel (Xihu Shuidong Street Store))

評分：9.2/10.0

地址：橋東街道水東西路88號A5棟, 惠城區, 惠州

選擇房型

惠州西湖愛樹·觀湖書院民宿(Itree Lake View Academy Hostel)

評分：9.5/10.0

地址：下角元妙觀路12號, 惠城區, 惠州

選擇房型





樸墅度假公寓（惠州華潤小徑灣店）(Huizhou Xiaojingwan Pushu Holiday Apartment)

評分：9.8/10.0

地址：華潤小徑灣觀海軒3棟1單元202號, 惠陽區, 惠州

選擇房型

快問快答！出發前嘅 Q&A

幾時去惠州玩最好？

惠州四季都咁靚，但最舒服嘅季節係春天（3-5月）同秋天（9-11月）。呢個時候天氣涼爽，唔會太熱又唔會太凍，最啱戶外活動！

點樣由香港去惠州最方便？

呢個問題無標準答案㗎！想快，搭高鐵；想平，搭巴士；想自由，就自駕。睇下你嘅旅伴、預算同時間，揀返最啱自己嘅 plan 就 OK 啦！

惠州邊個公園最大？

答案係惠州西湖公園！呢度唔單止面積夠大，仲有規劃得好好嘅步道，無論係晨運定係黃昏散步都係一流嘅享受。

睇完係咪心郁郁，想即刻請假出發呢？快啲 save 低呢篇攻略，約埋班 friend，一齊去惠州發掘更多驚喜啦！