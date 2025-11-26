香港去拉薩交通最強懶人包！直航/火車/自駕點揀好？一篇睇晒入藏證、高反攻略

西藏，一片被喻為「世界屋脊」嘅神秘土地，壯麗嘅雪山、神聖嘅寺廟、湛藍嘅湖泊，一直都係好多香港人心中嘅「Dream Trip」！2025年想由香港出發，踏上呢趟洗滌心靈嘅旅程？無論你係追求效率想飛機直達，定係想搭火車慢慢欣賞青藏鐵路嘅絕景，抑或係想挑戰自駕遊嘅熱血份子，Trip.com都幫你諗好晒！

即刻碌落去，睇我哋為你精心準備嘅香港去拉薩交通最強懶人包，由交通方式、入藏證件、預算時間，到最緊要嘅「高反攻略」，全部一次過話你知，等你輕鬆出發，向拉薩進發！

香港去拉薩，揀邊種交通最啱你？

由香港去拉薩，方法多多，各有各好。究竟點揀先至最啱你嘅行程同Budget？即刻睇下面嘅比較啦！

✈️ 飛機（直航/轉機）

路線： 香港直飛（經停成都）或經成都/重慶/西安轉機 時間： 約 6.5 - 12 小時 預算： HK$1,200起（旺季可能 HK$3,000+） 優點： 最快最直接，慳返唔少時間。 缺點： 海拔急升，高反風險最高；旺季機票貴。 適合人士： 時間唔多、想快閃西藏，而且自問身體頂得順嘅朋友。

🚂 火車（青藏鐵路）

路線： 香港 → 廣州/西寧/成都等地 → 拉薩 時間： 約 30 - 55 小時 預算： 約 HK$800 - HK$1,500（內地段）+ 香港去轉車站費用 優點： 慢慢適應高原，高反風險低；沿途風景靚到嘩嘩聲，火車本身就係一個景點！ 缺點： 時間超長，旺季一票難求。 適合人士： 有大假、想體驗「一生人必搭一次」青藏鐵路嘅深度遊旅人。

✈️＋🚂 飛機 + 火車 Combo

路線： 香港飛成都/西安 → 再轉火車去拉薩 時間： 約 1 - 2 日 預算： 約 HK$2,000 - HK$3,500（視乎組合） 優點： 時間同高原適應嘅完美平衡，可以喺中轉站玩一兩日先再出發。 缺點： 要轉幾次車，Plan行程要花啲心機。 適合人士： 想慳時間又驚高反？呢個係你嘅最佳選擇！

🚗 租車自駕/包車

路線： 飛到成都 → 沿川藏線G318/G317自駕去拉薩 時間： 約 7 - 14 日 預算： 約 HK$5,000+（未計租車、油費、食宿） 優點： 自由度100%！見到靚景隨時停，深入探索秘境。 缺點： 時間最長、路況挑戰大、對駕駛技術同體力要求極高。 適合人士： 經驗豐富嘅自駕發燒友、時間極度充裕嘅冒險家。



溫馨提示：以上價錢只係參考，實際價格可能會變動，訂購前記得再三確認呀！

✈️ 飛機篇：快靚正！直達雪域心臟

拉薩貢嘎機場

圖片來源：Wikipedia

1. 萬眾期待！香港直飛拉薩

好消息！西藏航空終於喺2025年開通咗香港直飛拉薩航線！雖然會喺成都技術經停，但你唔使落機轉機，行李仲可以直掛到拉薩，真係方便咗勁多！

時間快： 全程約 6.5 - 8 小時，係目前最快嘅方法。

班次： 每星期大約兩班，位少人多，記得要 提早經 Trip.com 搶飛 ！

票價： 淡季來回約 HK$1,200 起，旺季隨時過 HK$3,000！

⚠️注意： 呢個方法會由海拔0米直衝3,650米，高反風險極高！建議出發前問下醫生意見，或者到埗後第一日完全唔好安排行程，瞓足覺，畀身體慢慢適應。

2. 靈活之選！經內地城市轉機

如果直航時間唔啱你，或者想穩陣啲，可以揀飛去成都、重慶或西安呢啲城市，玩一兩日再轉機去拉薩。

航班多： 航班選擇超多，時間同價錢都好flexible。

高原適應： 可以喺中轉城市（海拔較低）停留適應下，減低高反機會。

總時間： 連埋轉機，大概 7 - 12 小時以上。

⚠️注意： 買機票時要睇清楚轉機時間夠唔夠，同埋行李係咪要重新寄艙。

🚂 火車篇：移動風景畫廊——青藏鐵路體驗

拉薩站

圖片來源：Wikipedia

搭青藏鐵路本身就係一場旅行！當火車慢慢駛向高原，窗外嘅雪山、湖泊、草原好似電影畫面咁一一呈現，呢種體驗，坐飛機係感受唔到㗎！

1. 點樣由香港出發？

香港無直達火車，你需要先去到內地嘅起點站，例如西寧、成都、廣州等，再轉乘去拉薩嘅火車。

西寧 → 拉薩： 最經典路段！約 20-22 小時，沿途風景最精華。

成都/廣州等 → 拉薩： 全程約 30-55 小時，啱晒想享受「慢活」旅程嘅朋友。

2. 點解要揀搭火車？

預防高反： 火車慢慢上山，車廂又有供氧，身體有足夠時間適應，高反機會大減！

絕美風景： 親眼睇到可可西里、唐古拉山、那曲草原嘅壯麗景色。

獨特體驗： 喺火車上同五湖四海嘅旅客傾偈，感受真正嘅在路上。

3. 搭火車小貼士

搶飛要早！ 青藏鐵路旺季車飛極度搶手，尤其係舒服啲嘅軟臥，建議最少 提早 3-4 個星期 經 Trip.com 預訂！

車廂點揀？

硬臥： 平價實惠，三層床位，適合Backpacker。 軟臥： 兩層床位，空間闊落啲，私隱度高，長途旅程首選。

準備物品： 雖然車上有暖氣，但都要帶夠保暖衫、潤喉糖（高原好乾）、耳塞。最緊要係，千祈唔好喺車上跑動，以免引發高反。

🚗 自駕/包車篇：終極公路之旅！征服川藏線

如果你係冒險家，川藏公路（G318）絕對係你嘅終極夢想！呢條「中國最美景觀大道」全長超過2,000公里，沿途風景靚到窒息，但同時亦要翻越多個海拔4,000米以上嘅山口，絕對係對技術同體力嘅大挑戰！

1. 點解要自駕/包車？

超高自由度： 想停就停，想影就影，深入探索旅遊巴去唔到嘅秘境。

深度體驗： 有機會接觸地道藏族村落，感受最真實嘅風土人情。

成就感爆棚： 成功挑戰川藏線，絕對係可以講一世嘅威水史！

2. 重要貼士

車輛選擇： 最好揀四驅越野車，出發前一定要Check清楚車況。

專業司機： 如果無雪地或山路駕駛經驗，強烈建議包車！專業司機熟路況，又識得處理突發情況，安全好多。

邊防證： 如果要去珠峰大本營、阿里等邊境地區，就算係香港人都 必須 辦理「邊防證」。用回鄉證辦理會比外國人方便快捷。

路況不定： 冬季或雨季部分路段可能會封路，出發前一定要密切留意最新路況消息。





入藏證件 Q&A：我有回鄉證就得？

香港/澳門居民： 恭喜你！你只需要帶備有效嘅 《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證） 就可以進入西藏大部分地區，唔需要申請外國人嗰隻「入藏函」。

外國籍朋友： 必須經由內地旅行社以「跟團」形式入藏，並由旅行社代為申請「入藏函」，唔可以自由行。

入藏函

圖片來源：Wikipedia

要去邊境地區： 如果你嘅行程包括珠峰大本營、阿里、山南等邊境地區，就必須另外辦理「邊防證」。

邊防證

圖片來源：Wikipedia

🤕 高反點算好？預防同處理懶人包

高原反應（高反）係每個去西藏嘅人都會擔心嘅問題。其實只要準備充足，就唔使太驚！

預防高反黃金法則

慢慢嚟： 盡量揀火車，或者飛到低海拔城市（如西寧、成都）住一兩日先再上拉薩。

頭兩日做「廢人」： 到埗頭兩日盡量唔好沖涼（費事冷親）、唔好跑、唔好飲酒，瞓多啲，畀身體適應。

飲多啲水： 保持身體水分充足。

藥物輔助： 出發前可以諮詢醫生，考慮服用紅景天、Diamox等預防藥物（ 必須遵從醫生指示 ）。

帶定氧氣： 買定幾支便攜氧氣樽看門口，覺得唔舒服就吸幾啖。

如果出現高反症狀（頭痛、氣喘、想嘔）點算？

立即休息： 唔好再死頂行落去。 吸氧： 使用便攜氧氣樽。 求助： 如果情況無好轉甚至惡化，立即搵人幫手同求醫，千祈唔好拖！

🎒執行李 Checklist！去西藏要帶咩？

西藏日夜溫差大、紫外線超強，有啲偏遠地方物資亦未必齊全，所以執行李一定要夠周詳！

證件類： 回鄉證、邊防證（如需要）、機票/火車票副本。

衣物類： 羽絨、抓毛絨(Fleece)衫、防水防風外套、保暖內衣、冷帽、手套、厚襪（記住要「洋蔥式」著法！）。

防曬類： SPF50+防曬霜、太陽眼鏡、闊邊帽、潤唇膏（極度重要！）。

藥物類： 高反藥、止痛藥、腸胃藥、感冒藥、膠布。

電子產品： 相機、後備電、大容量「尿袋」(充電寶)。

其他： 保溫杯、濕紙巾、少量現金（偏遠地區未必用到電子支付）。

香港去拉薩交通｜常見問題

香港去拉薩最省時的交通方式是什麼？

直飛航班最快，約 6.5–8 小時即可抵達，但高反風險較高。

火車進藏比飛機安全嗎？

火車進藏海拔上升較慢，對身體適應更友好，高反風險相對較低。

入藏證件需要多久辦理？

關於入藏證件的辦理時效，港澳居民只需準備好回鄉證即可，若前往邊境地區需要申辦邊防證，通常可在1至2天內辦理完畢。然而，外籍人士則需特別注意，必須透過旅行社提前至少15天（建議預留更長時間）辦理「入藏函」，因為其審批流程相對複雜且耗時較長。

高原反應一定會發生嗎？

雖然並非所有人都會出現嚴重的高原反應，但身處高海拔、低氧的環境下，絕大多數人或多或少都會感受到不同程度的身體不適。因此，積極採取提前預防措施，如適應性休息、服用預防藥物等，是有效降低不適感、確保您能更好享受「香港去拉薩」美景的關鍵。

冬季去拉薩合適嗎？

考慮「香港去拉薩」的冬季之旅，您將體驗到一份獨特的寧靜與純粹。冬季遊客稀少，您可以避開人潮，享受更為原始和靜謐的雪域風光。拉薩在冬季雖然氣溫較低，但因日照充足，並不會感到極度嚴寒。然而，需要注意的是，冬季部分高海拔景區或道路可能會因積雪而封閉，因此在規劃行程時務必提前查詢路況與景區開放資訊。