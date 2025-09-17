天文台考慮今晚至明日初時發出一號戒備信號
香港周末好去處！吉卜力、電影配樂大師Hans Zimmer、迪士尼燭光音樂會Candle Night
在燭光的柔和擁抱下，熱愛音樂的讀者總像隱藏在都市喧囂中的人，擁有顆永遠向往夢境的心。如果大家與編輯一樣從小喜歡吉卜力的電影，相信你們聽過不少電影相關的配樂，像《風之谷》的弦樂輕吟、久石讓作曲的《天空之城》主題曲〈君をのせて〉等等。又或者你們喜歡Hans Zimmer的史詩歌曲，像《盜夢空間》的懸疑層疊，Zimmer的電子與管弦交融總能令人從音樂中感受無法言喻的激盪。EGA CandleNight 燭光音樂會由專業的本地樂團獻奏，不停期演出各種主題，讓每位樂迷都能沉浸式體驗奇妙的音樂之旅！
熱門香港活動：EGA燭光音樂會
推開那扇古老的木門時，空氣中彌漫著一股淡淡的蠟燭香味，混合著石牆上滲出的歷史塵埃，讓人瞬間覺得自己像闖入了一個隱秘的童話世界。EGA的奇幻燭光音樂會選址在香港法定古蹟香港大學大會堂舉行，擁有160年歷史的大會堂不但見證著香港第一次和第二次世界大戰，新哥德式建築風格的城堡外觀讓音樂會更吸引。每位樂迷都在法定古蹟內，被燭光包圍！
第一場是EGA《吉卜力燭光音樂會》，甫進場，大家就被那股熟悉卻又陌生的魔力包圍。吉卜力的世界就像大家內心的一塊淨土，那些動畫裡的綠意盎然、風之谷的呢喃、龍貓的輕盈腳步，都曾在無數個雨夜陪伴大家。EGA奇幻燭光音樂會由本地專業團隊演奏。門外是喧鬧的街頭，門內卻是靜謐的黃金光暈，數百支蠟燭在拱頂下搖曳，投射出長長的影子，像在低語著幾世紀的秘密。每個主題分別演出兩場，每場僅可容納約一百名觀眾。值得留意的是香港大學大會堂在平時甚少對外開放，觀眾在這種氣氛籠罩下，能盡情投入其中！
在數位時代EGA卻仍然堅持手繪的溫度。他們除了與本地樂團合作，精心細選場地如修道院遺址或維港邊，每場限量門票卻是相當具有紀念價值，手繪的曲目列表寫著當晚演出的歌曲，EGA與本地藝術家聯手合作設計出香港獨有的東西方融合藝術品。無論你是音樂發燒友，還是尋求療癒的都市遊魂，都值得一試體會聲音的饗宴。
相信Hans Zimmer的名字大家絕不陌生，隔週舉行的EGA Hans Zimmer音樂會便是致敬這位著名的電影配樂大師。當音樂與銀幕上的史詩聯繫，赤裸裸地降臨在燭光中，變成一種更私密的對話。場地則換到上環Soho House富有當地文化氣息的會所，Zimmer的旋律鼓聲從黑暗中轟然響起，震動著石地板，觀眾的心臟也跟著節奏躍動起來，音樂在小提琴的拉扯中變得如此動人。
當晚編輯最印象深刻的當然是《星際效應》的配樂以及《Inception》的夢境主題音樂，急促音符與弦樂的拉鋸讓人感覺時間靜止，燭光在風中搖曳好比黑洞邊緣的扭曲時空。Zimmer的音樂其實並不單單是電影背景音樂，而是推動劇情的引擎。正因如此，周圍的觀眾呼吸同步帶動起來，音樂推動著我們的情感。當音樂會結束時，全場用力地為樂者鼓掌，燭光在掌聲中顫動，相信在場的每一位樂迷心還在餘波中徘徊。
除了Hans Zimmer與吉卜力的音樂外，EGA CandleNight更有迪士尼主題，當中包括多首經典的迪士尼歌曲如《美女與野獸》、《阿拉丁》、《魔雪奇緣》等膾炙人口的金曲，音樂迷絕對不能錯過！
音樂會詳情日期與購票：按此了解更多
熱門香港活動：陶傑X林夕聯展「瞬間印記」
被譽為破天荒合作，陶傑X林夕的聯展「瞬間印記」，當中包含了陶傑的旅遊寫生作品以及林夕的歌詞書法。在香港生活的日本籍藝人Soko今次就推介了這個展覽，並指陶傑每次去外國旅行，都會帶備輕便繪畫工具，融入當地氣息中記錄風景、人物。當中不乏以木炭或鋼筆來繪畫的作品，其落筆之精準，實在教人佩服。
Photo: IG@ sokoizumi
熱門香港展覽：Melt Like Dali
於香港出生，美國長大的潮流藝術家Mr. Likey近兩年深受香港潮流界歡迎。而ELLE的KOL同事Cassie就推介Mr. Likey於上環的個人展覽「Melt Like Dali」。
➤ 兩歲開始畫畫！23歲英國瘋狂藝術家Mr Doodle以密鋪塗鴉走紅
