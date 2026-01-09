跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
香港品質保證局可持續發展論壇系列活動圓滿舉行 促進可持續信息披露 推動銀髮經濟與綠色創新
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月9日 - 2025年12月，香港品質保證局成功舉辦可持續發展論壇系列活動，分別以「綠色和可持續金融」與 「綠色宜居城市創科」爲主題，匯聚政商界領袖及國際專家，共同探討可持續發展路徑。
先行先試技術指南 推動可持續信息披露
12月11日，開幕活動「綠色和可持續金融論壇 • 2025」於香港JW萬豪酒店舉行，邀得香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇先生擔任主禮嘉賓。西安交通大學黨委副書記孫早教授、華潤集團辦公室（黨委辦公室、董事會辦公室）楊勇副主任擔任特別嘉賓。
爲支持國家及香港特區政府的可持續信息披露政策，香港品質保證局在論壇上發布《審視與披露氣候相關財務影響指南和建議》，該指南獲得華潤集團的支持和參與。同時，與西安交通大學聯合發布《氣候相關風險的審視與披露—基於中國會計準則的研究報告》。
這兩份研究成果在業界和學術界支持協作下完成，在國際上具有先行先試的意義，旨在爲不同機構開展氣候相關財務信息披露的工作，提供符合國際標準與中國國情的理論與實踐指導。
許局長表示，「香港品質保證局對香港可持續披露路綫圖的支持同樣值得讚揚，此前率先制定有關氣候信息披露的基於行業技術指南，在國際上發揮先行示範的作用，彰顯了香港在可持續披露方面的優勢與領導地位。」
支持銀髮經濟措施 啓動銀髮友善金融相關倡議
12月17日，第二場活動「綠色宜居城市創科論壇 • 2025」於香港科學園舉行，由香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長丘應樺先生擔任主禮嘉賓。演講嘉賓包括世界可持續酒店業聯盟總裁兼首席執行官Mr Glenn Mandziuk、中華電力香港有限公司市場及傳訊副總監關美玉女士、恒生銀行有限公司結構融資部主管黃鴻鈞先生、全球基礎設施巴塞爾基金會基礎設施質量與金融部門聯合總監Mr Roger Cruz、香港建造商會會長及香港品質保證局董事局成員廖聖鵬工程師、中國建設銀行（亞洲）副行長陳麗明女士、龍昇新能源控股有限公司售後團隊主管姜世杰先生、三一香港集團有限公司董事總經理陳躍進先生、國際標準化組織質量管理體系標準聯合技術協調小組前主席倪國夫博士等。
活動上，香港品質保證局宣布將「香港註冊—銀髮友善系列」擴展至「銀髮友善金融産品」範疇，並開發「銀髮友善金融分類目錄」。丘局長與香港品質保證局總裁陳沛昌先生連同「銀髮友善金融産品」的先導機構和「銀髮友善金融分類目錄」的夥伴機構代表，一同參與項目的啓動儀式。
丘局長致詞時指出，面對人口高齡化的趨勢，政府必須以前瞻視野及早部署，積極推動銀髮經濟發展。他感謝香港品質保證局積極配合政府政策，推出「香港註冊—銀髮友善系列」，並進一步拓展至「銀髮友善金融産品」及「銀髮友善金融分類目錄」，協助業界研發更切合長者需要的産品及服務。
促進先進綠色技術交流 推動可持續建設
當天活動上，香港品質保證局總裁陳沛昌先生與夥伴機構代表一同主持《先進建築科技 • 白皮書2025》啓動儀式。《白皮書》由香港品質保證局牽頭推動，旨在聯同多間機構、企業和研究單位共同分享，聚焦香港及「一帶一路」的先進建築科技趨勢、技術發展、成功案例，推動技術交流合作，致力促進「一帶一路」的建設及可持續發展。
秉持創新精神與願景 探索可持續發展新方向
香港品質保證局始終秉持創新的精神，持續開發具前瞻性服務與工具，推動社區及業界的可持續發展。在本次系列論壇活動上，本局邀請以完成首次環球太陽能飛行而聞名的氣候動力計劃主席、太陽動力基金會會長Dr Bertrand Piccard擔任特邀主題演講嘉賓，分享太陽能動力飛行對清潔能源創新的啓示。
「雖然這是我與香港品質保證局的首度合作，但相信絕不是最後一次，因爲我們擁有共同的願景、一致的目標，未來定將攜手推動更多別具意義的工作。」Dr Piccard透過影片致辭道。
嘉許推動可持續發展的企業及金融機構
兩天的系列活動現場上分別舉辦「香港綠色和可持續金融大獎2025」及「香港綠色和可持續創科貢獻大獎2025」的嘉許儀式，旨在表揚及推動機構在綠色和可持續金融、氣候風險披露、銀髮經濟、設施及電動車的能源效益優化、新能源設施及網絡發展、低碳建築等方面作出努力和貢獻，促進商界和社會整體的可持續發展。
機構分享：
中國建設銀行(亞洲)
中國建設銀行(亞洲)(「建行(亞洲)」)是中國建設銀行(「建行」)在香港的全功能綜合性商業銀行服務平台。作為建行集團的海外業務旗艦，建行(亞洲)業務涵蓋零售銀行、商業銀行、企業銀行、私人銀行、財資業務及金融市場等服務，在人民幣業務、金融科技、跨境服務及綠色金融等領域具備行業領先優勢。
建行(亞洲)積極響應國家和香港特區政府的「雙碳」目標要求，持續以金融力量，探索提升服務經濟及社會可持續發展的能力，將綠色理念融入發展戰略、經營管理和企業文化，積極發揮自身在基礎設施融資領域的領導地位，在節能減排、清潔能源、清潔交通及污染防治等領域加大綠色信貸投放。近年，建行(亞洲)承貸環境、社會和管治(ESG)貸款金額逾700億港元，累計承銷綠色債券總額規模逾190億港元，更成功打造多筆市場標竿可持續金融服務案例，榮獲多項市場公認的可持續金融大獎，包括連續兩次牽頭先正達集團(香港)控股有限公司的可持續發展關聯銀團貸款，均獲得當年由APLMA頒發的年度綠色/可持續發展銀團大獎。建行(亞洲)的綠色金融團隊專業創新，為企業客戶提供一系列綠色金融產品推動企業可持續發展轉型，致力成為可持續金融的先行者和引領者。
在企業社會責任層面，建行(亞洲)積極攜手社會各界，舉辦不同活動包括一系列「建設 · 理想家園」和中小企業專題分享研討會等ESG活動，將ESG理念與青少年教育及普惠金融相結合，以金融賦能推動香港社會的可持續發展。
面對國內國際「雙循環」和粵港澳大灣區的歷史性機遇，建行(亞洲)將持續依託建行集團的雄厚實力，強化自身綠色金融服務能力，發揮位處香港的地利優勢，進一步鞏固香港作為國際綠色及可持續金融樞紐的地位。繼往開來，建行(亞洲)將持續全面發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五大領域，秉持服務國家、造福香港社會的宗旨，為個人及企業客戶提供專業創新的金融服務。
建築環保評估協會
建築環保評估協會是中國香港註冊的公共非營利機構，也是香港綠色建築議會的創會成員之一。1996年推出首個建築環保評估法（BEAM），2010年發布BEAM Plus綠建環評。評估涵蓋社區、新建、既有及室內建築的可持續表現，從地塊、環境、能源、健康與安舒、創新等範疇進行評估，設有四級認證。綠建環評獲得香港特別行政區政府認可，已爲近兩千座建築提供服務。
中信銀行（國際）有限公司
中信銀行(國際)有限公司扎根香港逾百年，近年積極發展綠色金融，持續創新可持續金融産品，涵蓋綠色貸款、社會貸款、轉型貸款及可持續發展挂鈎貸款等。在支持綠色産業的同時，中信銀行(國際)也關注傳統行業的低碳轉型需求，致力以多元化的金融服務方案，攜手客戶共建可持續未來。
興業銀行香港分行
興業銀行是國內綠色金融先行者，興業銀行香港分行依托總行綠色金融專業優勢，於境外積極拓展綠色金融業務，打造集團綠色金融發展的國際化窗口和重要平台。截至2024年6月末，分行綠色金融貸款餘額占企業金融貸款規模逾25%，綠色及可持續債券承銷覆蓋香港中資企業發行筆數逾50%，有效服務香港和「一帶一路」區域經濟綠色發展。
中裕能源控股有限公司
中裕能源作爲國內領先的綜合能源服務商，長期致力於推動能源行業的可持續發展。公司將安全紅綫視爲企業的生命綫，持續加大安全生産投入，推動AI技術與能源管理的深度融合，實現安全管理的系統性提升。同時，我們將不斷完善ESG體系建設，持續推動業務低碳轉型，積極履行企業社會責任，爲社會可持續發展貢獻中裕力量。
