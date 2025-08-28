香港啦啦隊成員J哥列「許願」禮物清單遭炮轟 網民：當粉絲係水魚ATM

香港啦啦隊成員J哥列「許願」禮物清單遭廣泛炮轟 網民：當粉絲係水魚ATM

自稱「香港第一黑絲腿」嘅香港金牛職籃啦啦隊成員J哥於今年3月赴台期間，因公開列出指定送禮清單，引發網民強烈不滿。近日事件又再被重提，J哥被指當粉絲係提款機，遭廣泛炮轟。

J哥曾於3月份喺社交平台發布「重大發表！！見面機會！」帖文，公開其航班資料首次開放粉絲接機，亦承諾會送台灣手信畀香港粉絲、香港手信畀台灣粉絲，但隨後表示：「不開放送機、歡迎合照、歡迎投餵黑絲或者其他禮物、食物我怕我會變胖還是不要。」另外，J哥亦列出一份詳細「許願」禮物清單，明確指定要收邊個品牌和款式嘅禮物，最令網民震驚嘅係清單包括美容儀、眼霜、直髮夾及透明碎粉等，價值普遍喺1000至4000港元不等。有網民發帖鬧爆J哥當自己係大明星，批評佢：「基本上禮物價值要過千全部睇$$唔睇心意，串X過啲大明星，呢單野係台灣被炎上得好緊要。」又指J哥當粉絲係ATM，當粉絲係水魚ATM。」

唔少網民批評J哥無視粉絲心意，態度甚至比明星更囂張，有人諷刺她「未紅已臭」，仲有人回應：「倒不如直接收現金！」、「真以為台灣市場好混？」等等。面對一片罵聲，J哥回應稱：「習慣被罵，沒感覺」，又將批評佢嘅人稱為「鍵盤戰士」。

