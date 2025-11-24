香港單車節周日燃動全城 報名創新高 凌晨1時起封路

新鴻基地產香港單車節

香港年度盛事「新鴻基地產香港單車節」於周日(30日)舉行，今屆續有踩上「四隧三橋」的50公里組及「二隧二橋」的32公里組賽事外，亦有免費開放的嘉年華。旅遊發展局表示，今年有逾6千人報名，是歷來最多人參與。當局提醒，當日凌晨1時起，新界南、九龍西及尖沙咀多處將分階段實施臨時封路安排。

今屆賽事各組均由尖東梳士巴利道出發，住荃灣方向前進，最終返回位於佐敦道的終點。非競賽組「50公里組」及「32公里組」的賽道與上屆一樣；前者途徑「四隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋。32公里組就會途徑「二隧二橋」，即長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋和汀九橋。

至於競賽組賽事今年首次採用「單圈賽制」，男子組賽道全長30公里，同時包括「二隧二橋」。女子組賽道全長8公里，途徑尖沙咀鐘樓、太空館、戲曲中心、西九故宮文化博物館等。大會邀請了全運會取得三面金牌的「女車神」李思穎、環法史上首名贏得35個分站冠軍「衝刺王」英國車手卡雲迪殊(Mark Cavendish)等名將參加，供車迷近距離觀賞車神技術。

特別封路安排

另外，為讓活動順利舉行，多處會實施封路。西九龍總區交通部執行及管制組高級督察鄭皓銘昨指，尖沙咀一帶道路，包括梭士巴利道、麼地里、紅磡繞道、九龍公園徑、廣東道、柯士甸道西、雅翔道高架路段等路線會分階段封閉，其中首階段會於周六(29日)晚上8時起會封閉麼地道(西行)上落客貨區，而其餘路段會在周日凌晨1時起陸續封閉。他又指，當日早上9時起九龍的相關路段會分批解封，尖沙咀一帶道路預計於上午11時30分重開，活動結束後，其餘路段預計於下午1時重開。

新界南總區交通部執行及管制組高級督察張浩煒亦指，屯門公路(九龍方向)、青朗公路(九龍方向)、青嶼幹線(九龍方向)、尖山隧道(沙田方向)和荃灣路(九龍方向)，均會於周日凌晨1時起封路，其中青嶼幹線將於早上約7時15分解封，尖山隧道約於早上9時解封。由於賽道主要利用往九龍方向的行車線，活動期間所有由西九龍前往機場及新界方向的快速公路行車線，正常行車。

逾百條巴士路線受影響

另外，活動期間會有共155條巴士路線以及15條專線小巴路線須分階段改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站，直至道路重開。天星碼頭巴士總站和中國客運碼頭公共運輸交匯處，將在周日凌晨2時30分至上午約10時30分期間暫停使用，呼籲市民留意當日的臨時封路及公共運輸服務改動安排。受廣泛封路影響，運輸署預計屆時交通將較平時的周日顯著擠塞，駕駛人士避免駕車前往受影響的地區。

西九大草坪辦單車節嘉年華

另外，旅發局節目及旅遊產品拓展顧問洪忠興表示，除了單車賽事外，周日早上6時至傍晚6時，西九文化區藝術公園大草坪將舉辦單車節嘉年華，免費入場，場內有美食攤檔、多元活動體驗、試踩潮流摺車等活動。

