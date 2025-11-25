香港單車節嘉年華西九舉行！單車表演+高輪單車體驗+美食市集 環法卡雲迪殊、「亞洲車神」黃金寶、三金李思穎現身

十五運會落幕，香港的運動熱潮還未退，今年「新鴻基地產香港單車節」不僅有萬人齊聚踩上「四隧三橋」與「二隧二橋」，還有一場從早玩到晚、老少咸宜的「單車節嘉年華」於11月30日在西九文化區藝術公園盛大舉行，環法「衝刺王」卡雲迪殊、「三金單車皇后」李思穎更親臨現場，機會難逢。

今年「新鴻基地產香港單車節」不僅有萬人齊聚踩上「四隧三橋」與「二隧二橋」，還有一場從早玩到晚、老少咸宜的「單車節嘉年華」。（官方圖片）

萬人共騎「四隧三橋」西九變身運動嘉年華

作為本地最大型的單車活動，「香港單車節」今年吸引超過6,000名來自本地、內地及海外的單車手參加。兩大非競賽組別——50公里及32公里路線，將帶領參加者穿越多條隧道與橋樑，沿途飽覽維港兩岸壯麗景致。與單車節同日舉行的嘉年華活動，將西九文化區藝術公園化身為一個充滿活力的戶外運動樂園。市民與旅客可免費入場，享受豐富節目，包括運動表演、特色市集、美食攤位及多元運動體驗。現場更設有巨型單車裝置，讓大家打卡留念，記錄這場屬於香港的動感盛典。

環法「衝刺王」卡雲迪殊（Mark Cavendish）亦會親臨現場，分享其職業生涯與訓練心得。（官方圖片）

新增打氣區 星級車手現身 摺車表演

今年嘉年華新增「打氣區」，讓觀眾近距離感受比賽緊張氣氛。焦點賽事包括「家庭單車樂」及「總裁慈善及名人單車遊」，後者更有卡雲迪殊與「亞洲車神」黃金寶參與，與市民互動。另一焦點是「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」，首次延伸至尖沙咀，賽道更長更具挑戰性，觀眾可透過主舞台大熒幕即時觀看賽事直播，感受現場熱血沸騰的氛圍。主舞台將全天候上演連場表演，當中最矚目的莫過於高輪單車表演，車手將駕馭55吋高輪單車，挑戰極限；環法「衝刺王」卡雲迪殊（Mark Cavendish）、剛於全運會勇奪三金的李思穎亦會親臨現場，分享其奮鬥故事。壓軸登場的是以Brompton世界錦標賽為靈感的摺車表演賽，車手穿上西裝，以「勒芒式起步」方式展開比賽，先跑向單車再迅速展開摺車出發，場面既緊湊又趣味十足。由黃金寶領軍的車手團隊將繞場一周，為觀眾帶來一場視覺與速度兼備的表演。

剛於全運會勇奪三金的李思穎亦會現身，與觀眾分享她的奮鬥故事。（官方圖片）

Brompton世界錦標賽為靈感的摺車表演賽，車手穿上西裝，以「勒芒式起步」方式展開比賽。（官方圖片）

新興運動工作坊 美食與市集齊備

嘉年華特設「多元運動體驗區」，讓大家親身試玩四款新興運動，包括板網球、棍網球、高輪單車及健身放鬆工作坊。活動提供專業導師指導及器材支援，即使是初學者也能輕鬆上手。嘉年華的「美食角」雲集十個人氣品牌，提供多款甜品、輕食、咖啡及健康飲品，讓你補充能量之餘也能大快朵頤。「運動市集」則集合多個國際及本地運動品牌，從服飾、裝備到單車配件一應俱全，更有試踩體驗及虛擬單車遊戲，讓科技與運動完美結合。

高輪單車曾於19世紀流行於英國及歐洲，挑戰技巧和身體平衡。（官方圖片）

棍網球的球員需要靈活運用這根造型獨特的球棍，滿懷技巧地傳球、接球和運球，甚至使用棍桿擊打對方球棍。（官方圖片）

健身應用程式KEEP教練將帶領大家體驗運動的「快」「慢」夾擊—早上的伸展工作坊先助你深度放鬆，待下午參加尊巴舞蹈（Zumba）工作坊。（官方圖片）

美食市集內的「隨它吧」，配合單車節推出混合日本去疲勞碳酸飲料。（官方圖片）

新鴻基地產香港單車節

日期：2025年11月30日（星期日）

時間：6:30am-6pm

地點：西九文化區藝術公園大草坪（地圖按此）

入場費：免費

網址：按這裡

