荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
香港四度主辦IRSC 彰顯全球鐵路安全領域領導地位
第三十五屆國際鐵路安全理事會（IRSC 2025）年度會議今年11月圓滿結束。作為全球鐵路安全領域最具影響力的國際平台之一，本屆會議吸引了來自近30個國家和地區的300多位鐵路業界代表參與，共同探討鐵路安全的未來及其對全球基建和經濟發展的影響。會議期間共舉行50場主題演講及4個內地及香港的技術考察，當中參與者超過100人。
香港是理事會成員國及地區中，首個四度舉辦年度會議的城市，反映理事會對中國內地及香港在鐵路發展、安全水平及卓越營運表現的認可。同時，香港亦展現其「超級聯繫人」的角色，積極促進國際合作、推動創新技術，為鐵路行業的進步注入全新動力。
鐵路：促進聯通與發展的強大引擎
行政長官李家超在開幕儀式致辭中表示，鐵路是促進聯通、提供韌性和推動發展的強大引擎。他有信心，透過將安全放在首位、擁抱創新和深化合作，鐵路行業將持續改善市民生活，連繫世界各國與社區。他亦表示，香港會與內地及全球夥伴攜手推進鐵路發展。
隨着廣深港高鐵在2018年開通營運，香港與內地之間的跨境鐵路服務進入新時代，如今香港已與全長超過48,000公里的內地高鐵網絡實現無縫對接，從香港西九龍站出發，可直達96個目的地，為出行、貿易和經濟的融合創造機會，鞏固本港作為區域物流和交通樞紐地位。
國際視野：與會者的洞見與啟發
本屆會議主題為「通過創新與合作促進鐵路安全」，強調全球合作及技術創新對鐵路安全的重要性。會議期間共舉辦了12場雙邊會談，包括來自中國內地、香港、柬埔寨、南非、法國、英國、澳洲、葡萄牙及德國等地的代表，促進不同國家之間的交流與經驗分享。會談上，各國代表積極分享案例，並共同探討未來合作的方向。德國聯邦網絡局主席Klaus Müller對會議的意義表示讚賞。他指出：「這是一場極具啟發性的會議。鐵路不僅連接人群，更連接國家和地區，對德國、歐洲乃至全球而言都具有重要價值。」他提到，通過本次會議的交流及技術考察，他親身了解到內地及香港在鐵路安全技術方面的創新進展，並對現代化城市的鐵路系統的運作、創新科技及可持續發展有了更全面的認識。
機電工程署：鐵路安全的守護者
本屆年度會議由國家鐵路局、機電工程署及港鐵公司聯合主辦。作為主辦單位之一及香港法定的鐵路安全監管機構，機電署採用以風險為本的監察方法，重點監察鐵路系統中風險較高的領域，進行更嚴密的檢查、審核與評估，以確保鐵路系統的安全、高效及可持續運作。機電署署長潘國英表示：「我們持續推動創新科技的應用，與鐵路營運商提前識別並解決潛在風險，確保鐵路運行達至最高安全標準。」
潘國英提到，機電署與內地保持緊密合作，通過定期會議及技術交流，共同完善安全監管機制，推動跨境鐵路的穩健發展。他亦強調，可持續發展是鐵路行業的未來方向。機電署將繼續推動減碳措施、推廣綠色解決方案，並優化資源管理，以進一步鞏固鐵路行業的長遠發展基礎。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/香港四度主辦irsc-彰顯全球鐵路安全領域領導地位/629611?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
