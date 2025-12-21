香港四度主辦IRSC 彰顯全球鐵路安全領域領導地位

行政長官李家超在開幕儀式致辭中表示，鐵路是促進聯通、提供韌性和推動發展的強大引擎。

第三十五屆國際鐵路安全理事會（IRSC 2025）年度會議今年11月圓滿結束。作為全球鐵路安全領域最具影響力的國際平台之一，本屆會議吸引了來自近30個國家和地區的300多位鐵路業界代表參與，共同探討鐵路安全的未來及其對全球基建和經濟發展的影響。會議期間共舉行50場主題演講及4個內地及香港的技術考察，當中參與者超過100人。

香港是理事會成員國及地區中，首個四度舉辦年度會議的城市，反映理事會對中國內地及香港在鐵路發展、安全水平及卓越營運表現的認可。同時，香港亦展現其「超級聯繫人」的角色，積極促進國際合作、推動創新技術，為鐵路行業的進步注入全新動力。

鐵路：促進聯通與發展的強大引擎

行政長官李家超在開幕儀式致辭中表示，鐵路是促進聯通、提供韌性和推動發展的強大引擎。他有信心，透過將安全放在首位、擁抱創新和深化合作，鐵路行業將持續改善市民生活，連繫世界各國與社區。他亦表示，香港會與內地及全球夥伴攜手推進鐵路發展。

隨着廣深港高鐵在2018年開通營運，香港與內地之間的跨境鐵路服務進入新時代，如今香港已與全長超過48,000公里的內地高鐵網絡實現無縫對接，從香港西九龍站出發，可直達96個目的地，為出行、貿易和經濟的融合創造機會，鞏固本港作為區域物流和交通樞紐地位。

國際視野：與會者的洞見與啟發

本屆會議主題為「通過創新與合作促進鐵路安全」，強調全球合作及技術創新對鐵路安全的重要性。會議期間共舉辦了12場雙邊會談，包括來自中國內地、香港、柬埔寨、南非、法國、英國、澳洲、葡萄牙及德國等地的代表，促進不同國家之間的交流與經驗分享。會談上，各國代表積極分享案例，並共同探討未來合作的方向。德國聯邦網絡局主席Klaus Müller對會議的意義表示讚賞。他指出：「這是一場極具啟發性的會議。鐵路不僅連接人群，更連接國家和地區，對德國、歐洲乃至全球而言都具有重要價值。」他提到，通過本次會議的交流及技術考察，他親身了解到內地及香港在鐵路安全技術方面的創新進展，並對現代化城市的鐵路系統的運作、創新科技及可持續發展有了更全面的認識。

德國聯邦網絡局主席Klaus Müller 表示，他能在會議上了解到中國內地及香港在鐵路安全技術方面及城市的可持續發展。

機電工程署：鐵路安全的守護者

本屆年度會議由國家鐵路局、機電工程署及港鐵公司聯合主辦。作為主辦單位之一及香港法定的鐵路安全監管機構，機電署採用以風險為本的監察方法，重點監察鐵路系統中風險較高的領域，進行更嚴密的檢查、審核與評估，以確保鐵路系統的安全、高效及可持續運作。機電署署長潘國英表示：「我們持續推動創新科技的應用，與鐵路營運商提前識別並解決潛在風險，確保鐵路運行達至最高安全標準。」

潘國英提到，機電署與內地保持緊密合作，通過定期會議及技術交流，共同完善安全監管機制，推動跨境鐵路的穩健發展。他亦強調，可持續發展是鐵路行業的未來方向。機電署將繼續推動減碳措施、推廣綠色解決方案，並優化資源管理，以進一步鞏固鐵路行業的長遠發展基礎。

機電工程署署長潘國英表示，未來與內地保持緊密合作，進一步鞏固鐵路行業的長遠發展基礎。

