香港國際棍網球六人賽 男、女子港隊轉戰銅牌賽

【Now新聞台】香港國際棍網球六人賽，男、女子港隊都在準決賽出局，轉戰銅牌戰。

紅衫的男子港隊分組賽，以1勝1負，次名出線淘汰賽，準決賽對世界排名第七的德國，只在第一節尾段進帳，最終輸1比21。

主教練周旨航表示，球隊整體發揮不錯，尤其下半場的防守有改善，並指一日雙賽是對球員體能一大考驗。

至於女子隊就在準決賽以5比20不敵日本球隊SELL。

男、女子港隊將在最後一個比賽日再出擊，爭奪銅牌。

#要聞